Ez a változás minden magyart érint: új hivatalos dokumentum jön

A kormány döntése szerint a papíralapú bizonyítványok szerepét fokozatosan átveszi a közhiteles digitális tanulmányi nyilvántartás – derült ki a hétfői parlamenti ülésnapon, amiről a Világgazdaság számolt be. Az a terv, hogy a különböző iskolai eredményeket legalább 80 évig elektronikus formában őrzik majd, így a diákok és a felnőttek életútjához kapcsolódó dokumentumok tartósan, elérhetően és sértetlenül maradnak meg.

Mindemellett papírbizonyítvány továbbra is jár.

Az átállás az oktatás modernizációját szolgálja, másrészt hosszú távon csökkenti a bizonyítvány-kiállítással és -pótlással kapcsolatos adminisztratív terheket – mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A digitális tárolás mellett a kormány a diagnosztikai ellátórendszer korszerűsítését is kiemelten kezeli: országszerte több tucat új CT- és MR-berendezés érkezik a kórházakba. Ezek működését az állam egységesen látja el, így megszűnnek a magáncégek által működtetett rendszerek.

A parlament emellett vitát folytatott a laboratóriumi körülmények között előállított hús tilalmáról is, továbbá a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzésének ügye is napirendre került.