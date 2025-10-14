Letették az asztalra a magyar tervet: innentől a brüsszeli elit térfelén pattog a labda (VIDEÓ)

Elhintette az ellenségeskedés magvát Brüsszel: megkegyelmeztek Magyarország szövetségesének
Hazánkat természetesen továbbra is támadják.
„Magyarország álláspontja egyértelmű” – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Magyarország álláspontja egyértelmű, a migránsokat az Európai Unión kívül kell tartani – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden a Facebook-oldalán.
Rétvári Bence a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta: Luxembourgban a belügyi tanács ülésének napirendjei közül az egyik Palesztina kérdése.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke békét teremtett a Közel-Keleten, a gázai konfliktusban, ezzel egy nagy migrációs hullámtól óvta meg Európát
– emelte ki. Az államtitkár szerint folyamatosan napirenden van a migrációs paktum kérdése. Hozzátette, „elvileg most kellett volna, hogy kijöjjön az első éves jelentés a paktum végrehajtásáról”.
A politikus megjegyezte, hogy „csak Brüsszel erőlteti ezt, mind egyre több és több tagállam akar kimaradni ennek a végrehajtásából, nem akarnak kvóták szerint befogadni illegális migránsokat, ezért folyamatosan tolódik ennek a jelentésnek a nyilvánosságra hozatala”.
Magyarország álláspontja egyértelmű, a migránsokat az unión kívül kell tartani
– hangsúlyozta az államtitkár. „Elfogadhatatlannak tartjuk azt a napi kényszerítő bírságot, amivel minket azért büntetnek, mert megvédjük a külső határunkat és követeljük a külső határkerítés költségének megkerítését, hiszen egész Európát védjük” – jelentette ki Rétvári Bence.
(MTI)
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP