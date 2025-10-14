Letették az asztalra a magyar tervet: innentől a brüsszeli elit térfelén pattog a labda (VIDEÓ)

Magyarország álláspontja egyértelmű, a migránsokat az Európai Unión kívül kell tartani – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden a Facebook-oldalán.

Rétvári Bence a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta: Luxembourgban a belügyi tanács ülésének napirendjei közül az egyik Palesztina kérdése.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke békét teremtett a Közel-Keleten, a gázai konfliktusban, ezzel egy nagy migrációs hullámtól óvta meg Európát

– emelte ki. Az államtitkár szerint folyamatosan napirenden van a migrációs paktum kérdése. Hozzátette, „elvileg most kellett volna, hogy kijöjjön az első éves jelentés a paktum végrehajtásáról”.

A politikus megjegyezte, hogy „csak Brüsszel erőlteti ezt, mind egyre több és több tagállam akar kimaradni ennek a végrehajtásából, nem akarnak kvóták szerint befogadni illegális migránsokat, ezért folyamatosan tolódik ennek a jelentésnek a nyilvánosságra hozatala”.