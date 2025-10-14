Elhintette az ellenségeskedés magvát Brüsszel: megkegyelmeztek Magyarország szövetségesének

Megtört Brüsszel: Lengyelország lesöpörte az asztalról a migrációs paktumot
Donald Tusk szerint a hazáját már mentesítették a kötelezettségek alól.
Hazánkat természetesen továbbra is támadják.
Lengyelország mentesül az EU migrációs paktumának kötelező kvótái alól, mivel elismerik, hogy sok ukrán menekültet fogadott be az ország – emlékeztetett a The European Conservative.
Magyarország – amely szintén segíti az ukránokat és elutasítja a migráns kvótákat – továbbra is napi bírságokat kap.
Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő szerint ez kettős mérce:
míg Donald Tusk lengyel miniszterelnököt dicséret illeti és kivételt kap, Magyarországot politikai nyomás éri Brüsszel részéről. A cikk kritikus hangvételben emeli ki az EU eltérő bánásmódját a két ország között.
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Tusk szerint a hazáját már mentesítették a kötelezettségek alól.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Andres MARTINEZ CASARES / POOL / AFP