Elhintette az ellenségeskedés magvát Brüsszel: megkegyelmeztek Magyarország szövetségesének

Lengyelország mentesül az EU migrációs paktumának kötelező kvótái alól, mivel elismerik, hogy sok ukrán menekültet fogadott be az ország – emlékeztetett a The European Conservative.

Magyarország – amely szintén segíti az ukránokat és elutasítja a migráns kvótákat – továbbra is napi bírságokat kap.

Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő szerint ez kettős mérce:

míg Donald Tusk lengyel miniszterelnököt dicséret illeti és kivételt kap, Magyarországot politikai nyomás éri Brüsszel részéről. A cikk kritikus hangvételben emeli ki az EU eltérő bánásmódját a két ország között.