Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Lengyelország Magyarország migráció bevándorló migráns Orbán Viktor bevándorlás Európai Unió Donald Tusk

Elhintette az ellenségeskedés magvát Brüsszel: megkegyelmeztek Magyarország szövetségesének

2025. október 14. 11:50

Hazánkat természetesen továbbra is támadják.

2025. október 14. 11:50
null

Lengyelország mentesül az EU migrációs paktumának kötelező kvótái alól, mivel elismerik, hogy sok ukrán menekültet fogadott be az ország – emlékeztetett a The European Conservative.

Magyarország – amely szintén segíti az ukránokat és elutasítja a migráns kvótákat – továbbra is napi bírságokat kap.

Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő szerint ez kettős mérce:

míg Donald Tusk lengyel miniszterelnököt dicséret illeti és kivételt kap, Magyarországot politikai nyomás éri Brüsszel részéről. A cikk kritikus hangvételben emeli ki az EU eltérő bánásmódját a két ország között.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Andres MARTINEZ CASARES / POOL / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiss.istvan770
•••
2025. október 14. 14:25 Szerkesztve
Ursulát a cirkuszával (EU) együtt mindhárom nagyhatalom akadékoskodó nullának tekinti. Orbán Viktor mindhárom szerint elismert személyiség. A föld lakónak több, mint 90%-a szerint az 5,6%-nyi EU, egy nevetséges csődtömeg. Ez a csődtömeg próbál minket egrecíroztatni.😛
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. október 14. 13:49
Nocsak, Mandiner. (Tusk) Lengyelország(a) Magyarország szövetségese?!
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. október 14. 13:38
Ki kell lépni.
Válasz erre
1
0
blf2
2025. október 14. 12:57
itt márpedig migráns nem lesz.de nemsokára eu sem..
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!