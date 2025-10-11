Ft
Karol Nawrocki Brüsszel Lengyelország migrációs paktum migráció bevándorló paktum bevándorlás Európai Unió Donald Tusk

Megtört Brüsszel: Lengyelország lesöpörte az asztalról a migrációs paktumot

2025. október 11. 17:49

Donald Tusk szerint a hazáját már mentesítették a kötelezettségek alól.

2025. október 11. 17:49
Ursula von der Leyen. Donald Tusk.

Brüsszel végül elfogadta Varsó érveit, így nem köteles részt venni az Európai Unió migrációs áthelyezési programjában – jelentette be Donald Tusk szombaton. Az Euronews emlékeztetett, hogy

az Európai Bizottság még 2020-ban tett javaslatot arra, hogy egyenlőbben osszák el az illegális bevándorlókat a tagországok között.

Ezt a tagországok kormányai 2024-ben el is fogadták.

Tusk álláspontja

Lengyelország arra hivatkozva kért felmentést, hogy az ukrajnai háború miatt így is hatalmas migrációs nyomás nehezedik rá, ugyanis rengetegen menekültek Lengyelországba a háború kitörése után.

Nem véletlen, hogy Donald Tusk miniszterelnök és Karol Nawrocki elnök is ellenezte Lengyelország csatlakozását az uniós irányelvhez.

„A lengyel hatóságok hónapok óta szorgalmazták, hogy Lengyelországnak ilyen státusza legyen. Meggyőzték Brüsszelt arról, hogy Lengyelország helyzete kivételes az Ukrajnából befogadott háborús menekültek száma, valamint a belorusz határon lévő migránsok miatt” – tette hozzá Tusk.

Az Euronews pedig így summázta a helyzetet: Lengyelország migrációs nyomás alatt álló országnak tekinthető, ami felmenti az úgynevezett kötelező szolidaritás alól, és lehetővé teszi, hogy a szolidaritási alapból további finanszírozást kapjon.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

hegyaljai-2
2025. október 11. 18:31
Régóta tudjuk, hogy az EU egy nagy "Kuhhandel" azaz lóvásár. Alkudozni kell, hazudozni kell, ajánlatot kell tenni. Egy dán képviselőnek azt kell mondani: "Te támogatod az ukrán gabonaimport tilalmát, én támogatom, hogy a heringháló lukbőségét kissebre vegyétek." A fő szabály, semmilyen ajánlatot nem szabad elfogadni ellentételezés nélkül, illetve minden visszautasítható, ami nincs leírva a Csatlakozási Szerződésünkben.
Válasz erre
0
0
pankotaidili-2
2025. október 11. 18:28
Az ugye megvan hogy március óta lelkesen hordják át a migriket nekik a németek? És már fel van töltve régen a 49 db migránstáboruk.. jah.. nem. Nem fukránokkal. Niggerekkel és Mohamedekkel.. csaxólok hogy hazudik mindkettő és összejátszanak.
Válasz erre
5
0
vi-ktt
•••
2025. október 11. 18:24 Szerkesztve
A migrációs nyomásnak keletről csak most jön a java! Putyin végre valahára úgy döntött, hogy lezárja a játszmát: Elkezdte leoltani a villanyt a cionáci Nudelman rezsim uralmát nyögő Ukrajnában! Sokat segítettek ebben a nyugati rühes patkányok, akik felbátorították a zöld lidércet, hogy támadja Oroszország energia rendszerét IS... A qrwaanyátokat cionáci patkányok! Végetek van ott IS! youtube.com/watch?v=gt1AE3ljct0 youtube.com/watch?v=TEiYJbfdTk4 2-3 Paksnyi energiát vontak el 2 nap alatt és nem állnak le... Ennek következtében Kijevben és Odesszában IS korán sötétedik és fűtés sincs!
Válasz erre
3
0
CirmoS
2025. október 11. 18:19
Vigyázat! Óriási átbaszás! Ez semmi egyéb mint a pfizerkurvával titokban megbeszélt kommunikáció! Természetesen Lengyelo. bevándorló ország - nagyon helyesen, hiszen az agymosott, átvert lengyelek erre szavaztak! - csak most el kell játszani azt a színjátékot, hogy nem kell részt venniük a szétosztásban ( mondjuk a bolsevik soroscseléd TuskOt nem is kell győzködni, hiszen igazából migrációpárti, sok migriszavazattal kell bebiztosítani, hogy jobbos kormánynak esélye se legyen ! ) , hátha így a magyarok elhiszik, hogy a szarosgatyás wébercseléd hatalomra kerülése esetén rólunk is leszállnak... Vigyázat Emberek! Nagyon észnél kell lenni!
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!