Megtört Brüsszel: Lengyelország lesöpörte az asztalról a migrációs paktumot

Donald Tusk szerint a hazáját már mentesítették a kötelezettségek alól.
Brüsszel végül elfogadta Varsó érveit, így nem köteles részt venni az Európai Unió migrációs áthelyezési programjában – jelentette be Donald Tusk szombaton. Az Euronews emlékeztetett, hogy
az Európai Bizottság még 2020-ban tett javaslatot arra, hogy egyenlőbben osszák el az illegális bevándorlókat a tagországok között.
Ezt a tagországok kormányai 2024-ben el is fogadták.
Lengyelország arra hivatkozva kért felmentést, hogy az ukrajnai háború miatt így is hatalmas migrációs nyomás nehezedik rá, ugyanis rengetegen menekültek Lengyelországba a háború kitörése után.
Nem véletlen, hogy Donald Tusk miniszterelnök és Karol Nawrocki elnök is ellenezte Lengyelország csatlakozását az uniós irányelvhez.
„A lengyel hatóságok hónapok óta szorgalmazták, hogy Lengyelországnak ilyen státusza legyen. Meggyőzték Brüsszelt arról, hogy Lengyelország helyzete kivételes az Ukrajnából befogadott háborús menekültek száma, valamint a belorusz határon lévő migránsok miatt” – tette hozzá Tusk.
Az Euronews pedig így summázta a helyzetet: Lengyelország migrációs nyomás alatt álló országnak tekinthető, ami felmenti az úgynevezett kötelező szolidaritás alól, és lehetővé teszi, hogy a szolidaritási alapból további finanszírozást kapjon.
