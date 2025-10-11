Megtört Brüsszel: Lengyelország lesöpörte az asztalról a migrációs paktumot

Brüsszel végül elfogadta Varsó érveit, így nem köteles részt venni az Európai Unió migrációs áthelyezési programjában – jelentette be Donald Tusk szombaton. Az Euronews emlékeztetett, hogy

az Európai Bizottság még 2020-ban tett javaslatot arra, hogy egyenlőbben osszák el az illegális bevándorlókat a tagországok között.

Ezt a tagországok kormányai 2024-ben el is fogadták.

Tusk álláspontja

Lengyelország arra hivatkozva kért felmentést, hogy az ukrajnai háború miatt így is hatalmas migrációs nyomás nehezedik rá, ugyanis rengetegen menekültek Lengyelországba a háború kitörése után.