„Nem akarok belelépni a magyar politikába” – mondta alig egy hónapja Magyar Péter ukrán kém barátja, majd alapított egy Tisza Szigetet

Tisza szigetet alapított Kárpátalján Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán barátja
A Magyarországról kiutasított Tseber Roland továbbra is nagyon aktív.
Tseber Roland azt mondta, a magyarok politikáját meghagyja a magyaroknak, ezek a mondatok pedig elég rosszul öregedtek.
A nyár egyik legnagyobb politikai botránya az ukrán kémbotrány, amely során megismerhettük Tseber Roland nevét: a kárpátaljai férfi Zelenszkij párttársa és kiderült, ő egyengette Magyar Péter ukrajnai útját a tavalyi esztendőben. A Mandiner írta meg elsőként, hogy nemrég bejegyezték a TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet, melynek vezetője mit ad Isten Tseber Roland Ivanovics lett. A feltételezések szerint Tsebernek magas rangú ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak.
A kémüggyel kapcsolatban júliusban az Átlátszó készített egy nagyinterjút Tseberrel, aki arról beszélt: elmondta Magyar Péternek, minden látogatás megszervezésében segít, valamint az adományok átadásában is, mert
ilyen lépésekkel lehet megmutatni, hogy van más Magyarország is, és van más. mint Orbán Viktor.
Kifejtette, két napot töltött együtt a Tisza Párt vezetőjével, akivel sok mindent megvitattak, a kárpátaljai magyarok helyzetét, a kisebbségek helyzetét és a háború részleteit is. „Őt legjobban a kárpátaljai magyarság érdekelte. Ez új dolog volt neki, hiszen amit lát tévében, médiában, az nem adja át teljesen a képet. Merésznek és ügyesnek láttam. Merész ember. Az alapján, amit tesz és amit mond. Nem fél megmondani a véleményét” – áradozott az ellenzéki politikusról az ukrán kémbotrány főszereplője.
Ám az interjú legérdekesebb része csak ezután érkezett, hiszen Tseber elárulta, nem érdekli a magyarországi politika, „nem akar belemászni”, szavai szerint őt csak belerángatta a propaganda a magyar belpolitikába.
Nem akarok belelépni, ez a magyarok dolga ott. A propaganda akar belehúzni”
– mondta Tseber, akinek egy hónapra rá már meg is alapította a helyi Tisza szigetet.
Az ukrán kémbotrány kulcsembere korábban a Facebook-oldalán azt írta: „Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém” – majd a posztja végén megjelölte Orbán Viktor miniszterelnököt.
A nyíltan Magyar Péternek drukkoló, Magyarországról kiutasított Tseber Roland Ivanovics patkányozva fenyegeti Magyarország miniszterelnökét és kormánypártját.
Nyitókép: Tseber Roland Ivanovics Facebook-oldala