„Nem akarok belelépni a magyar politikába” – mondta alig egy hónapja Magyar Péter ukrán kém barátja, majd alapított egy Tisza Szigetet

A kémüggyel kapcsolatban júliusban az Átlátszó készített egy nagyinterjút Tseberrel, aki arról beszélt: elmondta Magyar Péternek, minden látogatás megszervezésében segít, valamint az adományok átadásában is, mert

ilyen lépésekkel lehet megmutatni, hogy van más Magyarország is, és van más. mint Orbán Viktor.

Kifejtette, két napot töltött együtt a Tisza Párt vezetőjével, akivel sok mindent megvitattak, a kárpátaljai magyarok helyzetét, a kisebbségek helyzetét és a háború részleteit is. „Őt legjobban a kárpátaljai magyarság érdekelte. Ez új dolog volt neki, hiszen amit lát tévében, médiában, az nem adja át teljesen a képet. Merésznek és ügyesnek láttam. Merész ember. Az alapján, amit tesz és amit mond. Nem fél megmondani a véleményét” – áradozott az ellenzéki politikusról az ukrán kémbotrány főszereplője.

Ám az interjú legérdekesebb része csak ezután érkezett, hiszen Tseber elárulta, nem érdekli a magyarországi politika, „nem akar belemászni”, szavai szerint őt csak belerángatta a propaganda a magyar belpolitikába.

Nem akarok belelépni, ez a magyarok dolga ott. A propaganda akar belehúzni”

– mondta Tseber, akinek egy hónapra rá már meg is alapította a helyi Tisza szigetet.