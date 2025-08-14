Ft
Németország MCC Feszt CDU AfD Orbán Viktor

Áll a bál a németeknél: egy politikusuk olyat tett, ami arrafelé szigorúan tilos

2025. augusztus 14. 05:19

Vihart kavart egy korábban viszonylag ismeretlen CDU-s politikus azzal, hogy elutazott az esztergomi MCC Fesztre. Most híres lett, és egyre nagyobb befolyásra tesz szert.

2025. augusztus 14. 05:19
null
Boris Kálnoky
Boris Kálnoky

Uralni a címlapokat – ez minden politikus éltető ereje. Legyen rossz vagy jó a kontextus, a lényeg, hogy a neve szerepeljen a médiában. Ennek elérése nem könnyű az egyszerű vidéki német politikusok számára. De lett egy biztos recept: egyszerűen utazzanak Magyarországra, építsenek kapcsolatokat Orbán Viktor környezetében, és ha az Alternatíva Németországért (AfD) pártot vezető Alice Weidel véletlenül megjelenik, rázzák meg a kezét. A hiperventiláló média és politikusok elvégzik a többit. 

Ez történt Saskia Ludwiggal, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) parlamenti képviselőjével. Keményvonalas konzervativizmusa ellentmondásossá teszi őt. Egyrészt a pártjában valaki mindig felháborodik miatta, például azért, mert szigorú menekültpolitikát követel vagy koalíciót szorgalmaz az AfD-vel. Másrészt viszont az értékrendje fontossá is teszi őt pártja számára, mivel Ludwig egyike azon kevés CDU-s személyiségnek Kelet-Németországban, aki felveheti a versenyt a domináns AfD jelöltjeivel. 

rocktoberi-2
2025. augusztus 14. 06:13
Ez is csak azt bizonyítja, hogy Germanisztánban példásan működik a demokrácia alapját jelentő szólásszabadság. Még szerencse, hogy az unión belüli szabad mozgás alapjog mert különben bevonnák az útlevelét.
