Erre a pillanatra várt mindenki: eldőlt Gulácsi Péter sorsa Lipcsében

Fájó döntés: a két magyar közül csak az egyiket tartják nélkülözhetetlennek a németek
Hamarosan eldől, milyen szerep vár légiósainkra Lipcsében.
A magyar válogatott korábbi kapusáról az új vezetőedző nyilatkozott.
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig új vezetőedzője, Ole Werner a csütörtöki sajtótájékoztatón bejelentette, hogy továbbra is Gulácsi Péter lesz a csapat első számú kapusa.
„A szombati Német Kupa-mérkőzésen Maarten Vandevoordt fog védeni, viszont a Bundesligában továbbra is a rutinos Gulácsi Péter lesz az első számú kapuvédő” – idézte a sport1.de-n a tréner szavait.
Nem volt egyszerű a döntés, mert két kiváló kapusunk van, akik nagyon magas színvonalon rivalizálnak egymással. Péter a szakmai szempontokat tekintve egy kicsit előrébb jár”
– mondta Werner.
Mint ismert, Lőw Zsoltot március végén nevezték ki az idény végéig a lipcseiek élére, és összesen nyolc meccsen irányította az együttest, amely végül lemaradt az európai kupaindulást érő helyekről. Az új vezetőedző július 1-jével a 37 esztendős Ole Werner lett, aki két évre írt alá.
Az európai kupák hiánya miatt a klub vezetése nagy átalakításokat tervezett a nyárra, és anyagi okok miatt a nagy tehetségei mellett (mint például Benjamin Sesko, aki 76,5 millió euróért a Manchester Unitedhez szerződött) több rutinos és jól kereső játékosától is megválna, köztük Gulácsi Pétertől és Willi Orbántól is. Utóbbival kapcsolatban Werner a sajtótájékoztatón elmondta, már nem ő a csapatkapitány, hanem a 27 éves David Raum.
„Ő testesíti meg mindazt, amit a csapattól látni szeretnénk: az éhséget és az agressziót.”
Gulácsi és Orban is 2015-ben csatlakozott a lipcsei együtteshez, amelynek színeiben kimagasló sikereket értek el Németországban és a nemzetközi porondon is, többek között Német Kupa-sikerek és BL-elődöntő is szegélyezte a pályafutásukat.
Az RB Leipzig szombaton játssza első tétmérkőzését az új idényben: a gárda a Német Kupában az alacsonyabb osztályú Sandhausen otthonában lép pályára.
Fotó: Ronny Hartmann/AFP