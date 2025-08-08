Fájó döntés: a két magyar közül csak az egyiket tartják nélkülözhetetlennek a németek

Történelmet írtak a magyarok Németországban – Orbánnal az élen
Két magyar válogatott játékos is felkerült a lipcsei hírességek falára.
Hamarosan eldől, milyen szerep vár légiósainkra Lipcsében.
Jelentős átalakítás vár a nemzetközi kupákról lemaradó RB Leipzig labdarúgócsapatára, amely a rutinos magyar légiósokat is érinti. Gulácsi Péter és Willi Orban is 2015-ben csatlakozott a lipcsei együtteshez, amelynek színeiben kimagasló sikereket értek el Németországban és a nemzetközi porondon is, többek között Német Kupa-sikerek és BL-elődöntő is szegélyezte a pályafutásukat.
Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott két meghatározó játékosa egyaránt tíz éve szolgálja csapatát, mindketten elérték a 300. mérkőzést lipcsei mezben – így télen eljött az idő, hogy felkerüljenek a Hírességek Falára.
Az rblive.de összeállításából kiderül, hogy a jelenlegi elképzelések szerint a 35 éves Gulácsit a kora és a magas fizetése miatt nem kívánják marasztalni, ám máshonnan egyelőre nem kapott ajánlatot. Helyét az eddigi rivális, a belga Maarten Vandevoordt veheti át a lipcsei kapuban. Amennyiben Janis Blaswich távozik a posztról, úgy Gulácsi a keret tagja maradhatna.
A rutinos hálóőrhöz tehát nem ragaszkodnak, Willi Orbánt azonban nélkülözhetetlennek tartják az újjáépítés során
– a cikkben azt írják, a válogatott védő a jövőben is a védelem vezére maradhat.
Az ügyvezető igazgató szerint sportszakmai és gazdasági szempontból is nagy kihívások várnak rájuk a nyáron.
Fotó: DPA/Robert Michael