Fájó döntés: a két magyar közül csak az egyiket tartják nélkülözhetetlennek a németek

Az rblive.de összeállításából kiderül, hogy a jelenlegi elképzelések szerint a 35 éves Gulácsit a kora és a magas fizetése miatt nem kívánják marasztalni, ám máshonnan egyelőre nem kapott ajánlatot. Helyét az eddigi rivális, a belga Maarten Vandevoordt veheti át a lipcsei kapuban. Amennyiben Janis Blaswich távozik a posztról, úgy Gulácsi a keret tagja maradhatna.

A rutinos hálóőrhöz tehát nem ragaszkodnak, Willi Orbánt azonban nélkülözhetetlennek tartják az újjáépítés során

– a cikkben azt írják, a válogatott védő a jövőben is a védelem vezére maradhat.