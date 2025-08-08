Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Willi Orban RB Leipzig Gulácsi Péter

Fájó döntés: a két magyar közül csak az egyiket tartják nélkülözhetetlennek a németek

2025. augusztus 08. 22:58

Hamarosan eldől, milyen szerep vár légiósainkra Lipcsében.

2025. augusztus 08. 22:58

Jelentős átalakítás vár a nemzetközi kupákról lemaradó RB Leipzig labdarúgócsapatára, amely a rutinos magyar légiósokat is érinti. Gulácsi Péter és Willi Orban is 2015-ben csatlakozott a lipcsei együtteshez, amelynek színeiben kimagasló sikereket értek el Németországban és a nemzetközi porondon is, többek között Német Kupa-sikerek és BL-elődöntő is szegélyezte a pályafutásukat.

Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott két meghatározó játékosa egyaránt tíz éve szolgálja csapatát, mindketten elérték a 300. mérkőzést lipcsei mezben – így télen eljött az idő, hogy felkerüljenek a Hírességek Falára.

Ezt is ajánljuk a témában

Az rblive.de összeállításából kiderül, hogy a jelenlegi elképzelések szerint a 35 éves Gulácsit a kora és a magas fizetése miatt nem kívánják marasztalni, ám máshonnan egyelőre nem kapott ajánlatot. Helyét az eddigi rivális, a belga Maarten Vandevoordt veheti át a lipcsei kapuban. Amennyiben Janis Blaswich távozik a posztról, úgy Gulácsi a keret tagja maradhatna.

A rutinos hálóőrhöz tehát nem ragaszkodnak, Willi Orbánt azonban nélkülözhetetlennek tartják az újjáépítés során

– a cikkben azt írják, a válogatott védő a jövőben is a védelem vezére maradhat.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: DPA/Robert Michael

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!