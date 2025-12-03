Közleményt adtak ki Orbánék a súlyos tragédia után

Elegük lett a háborús agymosásból: fellázadtak a sorkatonaság ellen a német fiatalok
Rosszul lett és meghalt egy szurkoló a keddi Leipzig–Magdeburg Német Kupa-mérkőzés előtt. Orbán Willi és Gulácsi Péter klubja közleményt adott ki a tragédia kapcsán.
Haláleset árnyékolta be a keddi RB Leipzig–Magdeburg (3–1) labdarúgó Német Kupa-mérkőzést, amelyen a hazaiaknál a magyar válogatott Orbán Willi is pályára lépett.
A találkozó előtt újra kellett éleszteni a vendégcsapat egyik szurkolóját, de az életét sajnos nem sikerült megmenteni, mert a kórházba szállítást követően elhunyt.
A lipcsei klub az Instagram-oldalán közleményt tett közzé a tragédiáról.
Mindannyian nagyon vártuk ezt a csodálatos kupameccset a reflektorfények alatt, de sajnos szomorú hírek árnyékolták be az estét. Sajnálattal tájékoztatunk mindenkit, hogy az a Magdeburg-szurkoló, akit a mérkőzés előtt újra kellett éleszteni, időközben elhunyt a kórházban. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és a barátoknak, és sok erőt kívánunk nekik ebben a nehéz időszakban. A család iránti tiszteletből minimálisra csökkentjük az élő tartalmainkat a klubcsatornáinkon. Ilyen pillanatokban a futball háttérbe szorul
– olvasható a Leipzig bejegyzésében.
A meccsen egyébként a másodosztályú vendégcsapat szerezte meg a vezetést, de a lipcseiek a duplázó Christoph Baumgartner vezérletével fordítottak, így csatlakoztak a negyeddöntőben
A többi négy nyolcaddöntős mérkőzést – köztük a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlinnek a Bayern München elleni csatáját – szerdán rendezik.
Nyitókép: RONNY HARTMANN / AFP
