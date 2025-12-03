Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország Orbán Willi Német Kupa gyász tragédia RB Leipzig Magdeburg

Közleményt adtak ki Orbánék a súlyos tragédia után

2025. december 03. 07:59

Rosszul lett és meghalt egy szurkoló a keddi Leipzig–Magdeburg Német Kupa-mérkőzés előtt. Orbán Willi és Gulácsi Péter klubja közleményt adott ki a tragédia kapcsán.

2025. december 03. 07:59
null

Haláleset árnyékolta be a keddi RB Leipzig–Magdeburg (3–1) labdarúgó Német Kupa-mérkőzést, amelyen a hazaiaknál a magyar válogatott Orbán Willi is pályára lépett. 

A találkozó előtt újra kellett éleszteni a vendégcsapat egyik szurkolóját, de az életét sajnos nem sikerült megmenteni, mert a kórházba szállítást követően elhunyt.

A lipcsei klub az Instagram-oldalán közleményt tett közzé a tragédiáról.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

Mindannyian nagyon vártuk ezt a csodálatos kupameccset a reflektorfények alatt, de sajnos szomorú hírek árnyékolták be az estét. Sajnálattal tájékoztatunk mindenkit, hogy az a Magdeburg-szurkoló, akit a mérkőzés előtt újra kellett éleszteni, időközben elhunyt a kórházban. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és a barátoknak, és sok erőt kívánunk nekik ebben a nehéz időszakban. A család iránti tiszteletből minimálisra csökkentjük az élő tartalmainkat a klubcsatornáinkon. Ilyen pillanatokban a futball háttérbe szorul

– olvasható a Leipzig bejegyzésében.

 

A meccsen egyébként a másodosztályú vendégcsapat szerezte meg a vezetést, de a lipcseiek a duplázó Christoph Baumgartner vezérletével fordítottak, így csatlakoztak a negyeddöntőben 

  • a Bayer Leverkusenhez, 
  • a St. Paulihoz 
  • és a Dárdai Mártont is soraiban tudó Herthához. 

A többi négy nyolcaddöntős mérkőzést – köztük a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlinnek a Bayern München elleni csatáját – szerdán rendezik.

Nyitókép: RONNY HARTMANN / AFP

A mérkőzés összefoglalója:

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NeMá
•••
2025. december 03. 08:26 Szerkesztve
Németeknél megmentették volna, ott fantasztikus az egészségügy! Ja de ez németeknél történt!
Válasz erre
0
0
justiceforhungary
2025. december 03. 08:22
ezt a firkászt az ellenzék küldte a nyakatokra, hogy lejárassa a mandunert?
Válasz erre
1
0
VeressZoltán
2025. december 03. 08:19
A som a címedbe!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!