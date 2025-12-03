Közleményt adtak ki Orbánék a súlyos tragédia után

A meccsen egyébként a másodosztályú vendégcsapat szerezte meg a vezetést, de a lipcseiek a duplázó Christoph Baumgartner vezérletével fordítottak, így csatlakoztak a negyeddöntőben

a Bayer Leverkusenhez,

a St. Paulihoz

és a Dárdai Mártont is soraiban tudó Herthához.

A többi négy nyolcaddöntős mérkőzést – köztük a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlinnek a Bayern München elleni csatáját – szerdán rendezik.