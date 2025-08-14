Felfigyelt a Newsweek a magyar egyetemekre, példaértékűnek tartják a modellváltást

Hosszú véleménycikkben dicséri a Newsweek a magyar egyetemek modellváltását. A szerzők, Ilya Shapiro és Charles Yockey szerint „szerte Nyugaton az egyetemek megszűntek semleges intézményeknek lenni”, s az igazságkeresés helyei helyett „az ideológiai konformitás erődítményeivé váltak”, ahol a progresszív ortodoxiától eltérő oktatókat kirúgják, a kutatást az aktivizmus vezeti, és „az adófizetői pénzek adminisztratív bürokráciába folynak, amely betartatja a politikai korrektséget”.

Ami egykor oktatás volt, az mára már indoktrináció” – fogalmaznak.

Szerintük a nyugati egyetemek „illiberális hatalomátvétel” áldozataivá váltak, s „megsértették alapító okiratukat, mely szerint az igazságot keresik és a közjó számára dolgoznak ki tudást”. Úgy látják: az egyetemek „milliárdokat vesznek el a központi kormánytól, s ezt az ország legnagyobb részének lenézésével fizetik vissza”. A felsőoktatás reformja álláspontjuk szerint nem indulhat belülről, azt kívülről kell elkezdeni.

Shapiro és Yockey úgy látják:

„Nyugaton már van példa arra, hogy miként nézhet ki egy ilyen reform – ez a példa Magyarország”.

A magyar egyetemi modellváltás ugyanis szerintük, hiába címkézi a nemzetközi média és bizonyos nyugati tudósok „autoriternek”, valójában azt kezdte el, amivel a Trump-kormány most próbálkozik az amerikai egyetemek körül: „a felsőoktatás komoly hozzáigazítása az őt eltartó nemzet értékeihez”. Emlékeztetnek: a magyar egyetemi kuratóriumok német és holland struktúrákra emlékeztetnek, így „a velük szembeni ellenkezés nem technikai, hanem politikai: Magyarország kritikusai nem azért ellenzik ezt az átalakítást, mert a diszfunkcionalitástól tartanak, hanem azért, mert a versenytől félnek”.