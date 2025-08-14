Ft
Magyarország Szijjártó Péter kisebbség Orbán Viktor Szlovákia

Akkora elismerést kapott Magyarország a szlovákoktól, hogy ebbe még Szijjártó is belepirul

2025. augusztus 14. 11:04

A szlovákok szerint Magyarország sokkal aktívabban és bőkezűbben támogatja a határon túli magyar kisebbségeit, mint Szlovákia a sajátjait. A szomszédban úgy látják, hogy a magyar diplomácia minden esetben gyorsan és határozottan reagál.

2025. augusztus 14. 11:04
null

A szerbiai-délvidéki Petrőcön tartott szlovák nemzeti ünnepségen ellenzéki tüntetésekről szóló fotókiállítást támadtak meg Alekszandar Vucsics szerb elnök pártjának szimpatizánsai, köztük helyi szlovákok is. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az incidens nem etnikai támadás, hanem szerb belügy, így a szlovák kormány nem lépett fel határozottan.

A DenníkN tudósítása kiemeli, hogy

Magyarország, Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével, sokkal aktívabban és bőkezűbben támogatja a határon túli magyar kisebbségeit, mint Szlovákia a sajátjait. A megszólalók szerint a magyar diplomácia minden hasonló esetben gyorsan és határozottan reagál.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Ficóhoz hasonlóan hangsúlyozta: figyelemmel kísérik a helyzetet, de nem avatkoznak be.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

