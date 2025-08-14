Akkora elismerést kapott Magyarország a szlovákoktól, hogy ebbe még Szijjártó is belepirul

Elveszik a magyarok összes jogát: Szijjártó üzenetétől lesz hangos Ukrajna, ezt még Zelenszkij is megemlegeti (VIDEÓ)
„Tíz éve ígérgetnek az ukránok fűt-fát, tíz éve vágnak át minket!”
A szlovákok szerint Magyarország sokkal aktívabban és bőkezűbben támogatja a határon túli magyar kisebbségeit, mint Szlovákia a sajátjait. A szomszédban úgy látják, hogy a magyar diplomácia minden esetben gyorsan és határozottan reagál.
A szerbiai-délvidéki Petrőcön tartott szlovák nemzeti ünnepségen ellenzéki tüntetésekről szóló fotókiállítást támadtak meg Alekszandar Vucsics szerb elnök pártjának szimpatizánsai, köztük helyi szlovákok is. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az incidens nem etnikai támadás, hanem szerb belügy, így a szlovák kormány nem lépett fel határozottan.
A DenníkN tudósítása kiemeli, hogy
Magyarország, Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével, sokkal aktívabban és bőkezűbben támogatja a határon túli magyar kisebbségeit, mint Szlovákia a sajátjait. A megszólalók szerint a magyar diplomácia minden hasonló esetben gyorsan és határozottan reagál.
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Ficóhoz hasonlóan hangsúlyozta: figyelemmel kísérik a helyzetet, de nem avatkoznak be.
