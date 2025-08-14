Akkora elismerést kapott Magyarország a szlovákoktól, hogy ebbe még Szijjártó is belepirul

A szerbiai-délvidéki Petrőcön tartott szlovák nemzeti ünnepségen ellenzéki tüntetésekről szóló fotókiállítást támadtak meg Alekszandar Vucsics szerb elnök pártjának szimpatizánsai, köztük helyi szlovákok is. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az incidens nem etnikai támadás, hanem szerb belügy, így a szlovák kormány nem lépett fel határozottan.

A DenníkN tudósítása kiemeli, hogy

Magyarország, Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével, sokkal aktívabban és bőkezűbben támogatja a határon túli magyar kisebbségeit, mint Szlovákia a sajátjait. A megszólalók szerint a magyar diplomácia minden hasonló esetben gyorsan és határozottan reagál.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Ficóhoz hasonlóan hangsúlyozta: figyelemmel kísérik a helyzetet, de nem avatkoznak be.