Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
BKV tűzbiztonsági közlemény busz tűz vizsgálat

A buszdráma új fejezete: vizsgálatok következnek

2025. augusztus 14. 16:50

Soron kívül vizsgálják át a BKV állományának összes buszát.

2025. augusztus 14. 16:50
null

Ahogy arról az elmúlt napokban már több cikkben is beszámoltunk, három busz is kigyulladt a héten a fővárosban. 

Ezt is ajánljuk a témában

A tűzesetek miatt, a rendszeres vizsgálaton kívül rövid időn belül átvizsgálják a BKV teljes buszflottáját – írja a 24.hu

Fontos, hogy a társaság buszai ettől függetlenül biztonsággal használhatóak.

Az eddigi vizsgálatok szerint az esetek függetlenek egymástól. 

Ezek a sajnálatos esetek nem a BKV-buszok általános biztonságát tükrözik. A járművek állapotának és az utazás biztonságának garantálása a legfontosabb prioritás a cégnél, ezért a társaság haladéktalanul soron kívüli, teljes körű tűzbiztonsági ellenőrzést rendelt el valamennyi autóbuszára.

– írja közleményében a BKV. „A vizsgálatok kiterjednek az elektromos és üzemanyagrendszerekre, a motortér állapotára, valamint a tűzoltó berendezések működőképességére is” – folytatódik a közlemény.

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. augusztus 14. 17:38
Mi lett volna, ha legalább a karbantartásra nem sajnálták volna a rávalót, hanem inkább azt is zsebretették.
Válasz erre
0
0
szocske74
2025. augusztus 14. 17:32
A b.zimosolyú hülyegyerek már meg is találta a felelőst: a Zorbán. Az, hogy a BKV nullára van gatyásítva, nem számit. Pedig az lenne a főbogármester - egyik - feladata, hogy ne így legyen.
Válasz erre
1
0
Szamóca bácsi
•••
2025. augusztus 14. 17:28 Szerkesztve
ilyen kíméletlenül rohadt meleg időben ez előfordul. ne feledjük, hogy a BKV hatalmas járműparkkal dolgozik, lehetnek olyan műszaki hibák, melyek ilyenkor nagyobb eséllyel előjönnek. ez az egész hisztéria is alapvetően egy politikai játszma része, melyet Peter Madjar vitt tökélyre napjainkban, most pedig az ellenoldal is csapott egy hasonlót, ne tessék emiatt csodálkozni hát! természetesen K. Gelgel nélkül is megoldhatóak a műszaki problémák, ez nem főpolgármesteri hatáskőr (ha gonosz lennék: nélküle lehet csak igazán megoldani bármilyen problémát!)
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
•••
2025. augusztus 14. 16:58 Szerkesztve
És KariGeri nélkül? Sztem vonják be a vizsgálatokba Szentkirályit is, és cipeljék le a szerelőaknába, mert olyan okosan tud nézni. ;-) Ha ugyanazon a buszgarázshoz tartozó autóbuszok gyulladnak ki egymás után, akkor én azért elgondolkodnék
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!