A buszdráma új fejezete: vizsgálatok következnek

A tűzesetek miatt, a rendszeres vizsgálaton kívül rövid időn belül átvizsgálják a BKV teljes buszflottáját – írja a 24.hu

Fontos, hogy a társaság buszai ettől függetlenül biztonsággal használhatóak.

Az eddigi vizsgálatok szerint az esetek függetlenek egymástól.

Ezek a sajnálatos esetek nem a BKV-buszok általános biztonságát tükrözik. A járművek állapotának és az utazás biztonságának garantálása a legfontosabb prioritás a cégnél, ezért a társaság haladéktalanul soron kívüli, teljes körű tűzbiztonsági ellenőrzést rendelt el valamennyi autóbuszára.

– írja közleményében a BKV. „A vizsgálatok kiterjednek az elektromos és üzemanyagrendszerekre, a motortér állapotára, valamint a tűzoltó berendezések működőképességére is” – folytatódik a közlemény.

