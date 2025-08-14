Megtámadták a magyar nagykövetség épületét Prágában (VIDEÓ)

Vörös festékkel öntötték le a csehországi magyar nagykövetség épületét Prágában szerdán.

Az eset elkövetője egy Bohemian Queen „művésznéven” elhíresült cseh szélsőbaloldali aktivista, akinek a valódi neve Pražský Pérák.

Az esetről az elkövető a bolgján több nyelven is tudósított.

A cseh aktivista szerint Magyarország – Orbán Viktor szavai után – egyértelműsítette, hogy az orosz táborhoz tartozik, és megtagadta azokat az értékeket, amelyekre a demokratikus Európa épül. A magyar miniszterelnök korábban úgy fogalmazott: „Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat”.

Az aktivista blogjában Magyarország történelmére is hivatkozik és Oroszországot a náci Németországhoz hasonlítja, akivel Magyarország „kollaborál”.

Azoknak az államoknak, amelyek ismételten az agresszió és a szabadság elnyomása mellé állnak, nincs helyük az európai közösségben.

Ezt egyértelműen ki kell mondanunk” – vádaskodott valótlanul a cseh aktivista.