08. 14.
csütörtök
háború csehországi Ukrajna Magyarország festék aktivista nagykövetség Orbán Viktor

Megtámadták a magyar nagykövetség épületét Prágában (VIDEÓ)

2025. augusztus 14. 11:49

Cseh szélsőbaloldali aktivisták szerint Orbán Viktor felelős az ukrán halálesetekért.

2025. augusztus 14. 11:49
null

Vörös festékkel öntötték le a csehországi magyar nagykövetség épületét Prágában szerdán.

Az eset elkövetője egy Bohemian Queen „művésznéven” elhíresült cseh szélsőbaloldali aktivista, akinek a valódi neve Pražský Pérák.

Az esetről az elkövető a bolgján több nyelven is tudósított.

A cseh aktivista szerint Magyarország – Orbán Viktor szavai után – egyértelműsítette, hogy az orosz táborhoz tartozik, és megtagadta azokat az értékeket, amelyekre a demokratikus Európa épül. A magyar miniszterelnök korábban úgy fogalmazott: „Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat”.

Az aktivista blogjában Magyarország történelmére is hivatkozik és Oroszországot a náci Németországhoz hasonlítja, akivel Magyarország „kollaborál”.

Azoknak az államoknak, amelyek ismételten az agresszió és a szabadság elnyomása mellé állnak, nincs helyük az európai közösségben.

Ezt egyértelműen ki kell mondanunk” – vádaskodott valótlanul a cseh aktivista.

Nyitókép: Pérák X videó részlet

Összesen 96 komment

google-2
2025. augusztus 14. 14:05
Ha lenne valami munkája, nem a száját verné ez az aktivista sem. Hiába akarják Orbánra fogni, a háborút sokkal nagyobb potentátok tartják fenn. Na, azok az emberek azok, akiknek az ilyen aktivista fityfirittyek soha nem mennének neki - nem harapják meg az őket etető kezét. Sorosok, Rotschildok, NGO-k, ilyen- olyan bizottságok résztvevői a háború igazi urai.
Válasz erre
1
0
orokkuruc-2
2025. augusztus 14. 13:55
csak rombolni, ez az örök vörös jelszó! Hogy dögölnének meg! Egyébként vidáman lehettek magyarok Lófaszházi pl.
Válasz erre
1
0
Perczel Éva
2025. augusztus 14. 13:55
Pražský Pérák? Tényleg? Na akkor itt az ideje, egy petíciót indítani, amiben több több magánhangzót követelünk a cseheknek.
Válasz erre
4
0
canadian-deplorable
2025. augusztus 14. 13:55
Kedves programozók, a "Válasz erre" linkekkel bajok vannak, kéne kicsit igazítani. Köszönet.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!