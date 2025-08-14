Az amerikai külügy szerint nem avatkoztak be az oroszok a román elnökválasztásba

Keményen beszólt az amerikai külügyminisztérium a németeknek
Az amerikai külügyminisztérium legújabb jelentésében Donald Trump elnök kormánya élesen bírálja a németországi emberi jogi helyzetet.
A külügyminisztérium éves emberi jogi országjelentése kitért a román elnökválasztás megismétlésére is.
Kijött az amerikaiak éves emberi jogi jelentéscsomagja, amely országonként áttekinti az emberi jogok állapotát. A Trump adminsztráció odaütött Németországnak és Franciaországnak is a szólásszabadság állapota miatt, de Románia sem maradt kritika nélkül.
Az Egyesült Államok külügyminisztériumának jelentése leírja, hogy 2024. december 6-án a román Alkotmánybíróság érvénytelenítette a november 24-én tartott elnökválasztás első fordulójának eredményeit, amit a szélsőjobboldali Călin Georgescu nyert meg.
A jelentés szerint sokan a bíróság döntését „politikai beavatkozásnak” minősítették, valamint hogy a kritikusok azt „a kedvezőtlen politikai véleménynyilvánítás indokolatlan korlátozásának” tartották.
Ezzel Marco Rubio külügyminisztériuma tulajdonképpen implicit kritikát fogalmaz meg a román bíróság döntésével kapcsolatban.
A jelentés egy ponton arra is kitér, hogy mennyire volt valós az orosz beavatkozás a román választásba. „Az Alkotmánybíróság döntése szerint a választásokat indokolatlanul befolyásolta egy orosz információs művelet a közösségi médiában,
de független megfigyelők szerint a szóban forgó közösségi médiakampány egy román politikai párt organikus választási tevékenysége volt”
– olvasható a jelentésben.
Az amerikaiak továbbá kritikákat fogalmaznak meg a romániai antiszemita incidensekkel kapcsolatban. Kiemelik, hogy több parlamenti képviselő posztolt antiszemita tartalmat, valamint dicsőítették a klerikofasiszta Vasgárdát.
Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU/AFP