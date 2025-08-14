Az amerikai külügy szerint nem avatkoztak be az oroszok a román elnökválasztásba

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának jelentése leírja, hogy 2024. december 6-án a román Alkotmánybíróság érvénytelenítette a november 24-én tartott elnökválasztás első fordulójának eredményeit, amit a szélsőjobboldali Călin Georgescu nyert meg.

A jelentés szerint sokan a bíróság döntését „politikai beavatkozásnak” minősítették, valamint hogy a kritikusok azt „a kedvezőtlen politikai véleménynyilvánítás indokolatlan korlátozásának” tartották.

Ezzel Marco Rubio külügyminisztériuma tulajdonképpen implicit kritikát fogalmaz meg a román bíróság döntésével kapcsolatban.

A jelentés egy ponton arra is kitér, hogy mennyire volt valós az orosz beavatkozás a román választásba. „Az Alkotmánybíróság döntése szerint a választásokat indokolatlanul befolyásolta egy orosz információs művelet a közösségi médiában,

de független megfigyelők szerint a szóban forgó közösségi médiakampány egy román politikai párt organikus választási tevékenysége volt”

– olvasható a jelentésben.

Az amerikaiak továbbá kritikákat fogalmaznak meg a romániai antiszemita incidensekkel kapcsolatban. Kiemelik, hogy több parlamenti képviselő posztolt antiszemita tartalmat, valamint dicsőítették a klerikofasiszta Vasgárdát.