08. 14.
csütörtök
Az amerikai külügy szerint nem avatkoztak be az oroszok a román elnökválasztásba

2025. augusztus 14. 15:46

A külügyminisztérium éves emberi jogi országjelentése kitért a román elnökválasztás megismétlésére is.

2025. augusztus 14. 15:46
null

Kijött az amerikaiak éves emberi jogi jelentéscsomagja, amely országonként áttekinti az emberi jogok állapotát. A Trump adminsztráció odaütött Németországnak és Franciaországnak is a szólásszabadság állapota miatt, de Románia sem maradt kritika nélkül.

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának jelentése leírja, hogy 2024. december 6-án a román Alkotmánybíróság érvénytelenítette a november 24-én tartott elnökválasztás első fordulójának eredményeit, amit a szélsőjobboldali Călin Georgescu nyert meg. 

A jelentés szerint sokan a bíróság döntését „politikai beavatkozásnak” minősítették, valamint hogy a kritikusok azt „a kedvezőtlen politikai véleménynyilvánítás indokolatlan korlátozásának” tartották. 

Ezzel Marco Rubio külügyminisztériuma tulajdonképpen implicit kritikát fogalmaz meg a román bíróság döntésével kapcsolatban. 

A jelentés egy ponton arra is kitér, hogy mennyire volt valós az orosz beavatkozás a román választásba. „Az Alkotmánybíróság döntése szerint a választásokat indokolatlanul befolyásolta egy orosz információs művelet a közösségi médiában, 

de független megfigyelők szerint a szóban forgó közösségi médiakampány egy román politikai párt organikus választási tevékenysége volt” 

– olvasható a jelentésben.

Az amerikaiak továbbá kritikákat fogalmaznak meg a romániai antiszemita incidensekkel kapcsolatban. Kiemelik, hogy több parlamenti képviselő posztolt antiszemita tartalmat, valamint dicsőítették a klerikofasiszta Vasgárdát.

Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU/AFP

lacika-985
2025. augusztus 14. 18:03
Szarosgyurkán kivül senki más nem avatkozott bele a román választásokba . Románia és Moldova Szarosgyurka játszóterévé vált .. Mindkét országban olyan politikusok jutottak hatalomra akik globalista hátszél nélkül még recepciósnak is silányok lennének .
csulak
2025. augusztus 14. 16:39
az oroszok nem, de a bruszelitak nyakig benne voltak
