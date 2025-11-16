Brutális felvétel: ukrán vadászgép egyetlen csapással tette használhatatlanná az orosz utánpótlási hidat

Itt a legrosszabb hír Ukrajnának: a katonák nem tudtak kitörni Kupjanszknál és Pokrovszknál, halad az orosz gőzhenger
Az orosz hadsereg bekeríthette a háború végkimenetele szempontjából kulcsfontosságú városokat.
Látványos videón rögzítették, ahogy egy ukrán MiG–29 amerikai bombával megsemmisít egy orosz utánpótlási hidat Zaporizzsja térségében.
Újabb nagyhatású videót tett közzé az ukrán hadsereg: egy MiG–29-es vadászbombázó amerikai gyártmányú JDAM-ER precíziós bombával csapott le egy orosz utánpótlási útvonalra Zaporizzsja térségében.
A Militarnyi beszámolója szerint
a támadás célpontja egy olyan közúti híd volt, amelyet az orosz erők folyamatosan használtak lőszer, felszerelés és élőerő szállítására.
A felvételen jól látszik, ahogy a bombát ledobják, majd a találat közvetlenül az egyik hídtámaszt éri.
A hírforrás szerint a bevetett GBU–62 JDAM-ER légibomba súlyos károkat okozott: a híd pillére gyakorlatilag megsemmisült, így annak gyors, éjszakai helyreállítása teljesen kizárt.
A támadás eredményeként az átkelő használhatatlanná vált, ami arra kényszeríti az orosz csapatokat, hogy hosszabb és kevésbé biztonságos kerülőutakat keressenek a térségben.
A híd kiiktatása jelentős taktikai hátrányt jelent az orosz erők számára.
Az ilyen kritikus infrastruktúra megsemmisítése ugyanis lassítja a tüzérségi eszközök, a páncélozott járművek és a tartalékok mozgatását, miközben növeli az utánpótlási időkben keletkező késedelmeket.
A fronton ez akár napokra lassíthatja az orosz hadműveletek ritmusát.
A JDAM-ER rendszer lényege, hogy hagyományos bombákból nagy pontosságú irányított fegyvert hoz létre. Ukrajna az amerikai támogatás részeként kapott belőlük, és a mostani felvétel is bizonyítja, hogy egyre sikeresebben alkalmazzák őket kulcsfontosságú logisztikai célpontok ellen.
A művelet mind stratégiai, mind pszichológiai értelemben érzékeny csapást mérhetett az orosz ellátási láncra.
Nyitókép: Austin DeSisto / AFP