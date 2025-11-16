Brutális felvétel: ukrán vadászgép egyetlen csapással tette használhatatlanná az orosz utánpótlási hidat

Újabb nagyhatású videót tett közzé az ukrán hadsereg: egy MiG–29-es vadászbombázó amerikai gyártmányú JDAM-ER precíziós bombával csapott le egy orosz utánpótlási útvonalra Zaporizzsja térségében.

A Militarnyi beszámolója szerint

a támadás célpontja egy olyan közúti híd volt, amelyet az orosz erők folyamatosan használtak lőszer, felszerelés és élőerő szállítására.

A felvételen jól látszik, ahogy a bombát ledobják, majd a találat közvetlenül az egyik hídtámaszt éri.

A hírforrás szerint a bevetett GBU–62 JDAM-ER légibomba súlyos károkat okozott: a híd pillére gyakorlatilag megsemmisült, így annak gyors, éjszakai helyreállítása teljesen kizárt.