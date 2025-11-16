Ft
MiG – 29 fegyver híd Zaporizzsja légibomba találat

Brutális felvétel: ukrán vadászgép egyetlen csapással tette használhatatlanná az orosz utánpótlási hidat

2025. november 16. 16:43

Látványos videón rögzítették, ahogy egy ukrán MiG–29 amerikai bombával megsemmisít egy orosz utánpótlási hidat Zaporizzsja térségében.

2025. november 16. 16:43
null

Újabb nagyhatású videót tett közzé az ukrán hadsereg: egy MiG–29-es vadászbombázó amerikai gyártmányú JDAM-ER precíziós bombával csapott le egy orosz utánpótlási útvonalra Zaporizzsja térségében. 

A Militarnyi beszámolója szerint 

a támadás célpontja egy olyan közúti híd volt, amelyet az orosz erők folyamatosan használtak lőszer, felszerelés és élőerő szállítására. 

A felvételen jól látszik, ahogy a bombát ledobják, majd a találat közvetlenül az egyik hídtámaszt éri.

A hírforrás szerint a bevetett GBU–62 JDAM-ER légibomba súlyos károkat okozott: a híd pillére gyakorlatilag megsemmisült, így annak gyors, éjszakai helyreállítása teljesen kizárt. 

A támadás eredményeként az átkelő használhatatlanná vált, ami arra kényszeríti az orosz csapatokat, hogy hosszabb és kevésbé biztonságos kerülőutakat keressenek a térségben.

A híd kiiktatása jelentős taktikai hátrányt jelent az orosz erők számára. 

Az ilyen kritikus infrastruktúra megsemmisítése ugyanis lassítja a tüzérségi eszközök, a páncélozott járművek és a tartalékok mozgatását, miközben növeli az utánpótlási időkben keletkező késedelmeket. 

A fronton ez akár napokra lassíthatja az orosz hadműveletek ritmusát.

A JDAM-ER rendszer lényege, hogy hagyományos bombákból nagy pontosságú irányított fegyvert hoz létre. Ukrajna az amerikai támogatás részeként kapott belőlük, és a mostani felvétel is bizonyítja, hogy egyre sikeresebben alkalmazzák őket kulcsfontosságú logisztikai célpontok ellen. 

A művelet mind stratégiai, mind pszichológiai értelemben érzékeny csapást mérhetett az orosz ellátási láncra.

Nyitókép: Austin DeSisto / AFP

Ehetős Odó
2025. november 16. 17:35
Megnéztem az izgalmas videót! Aztakurva! Ez a folyó majdnem másfélszer olyan széles, mint a Rákospatak! Most már nem jutnak át a muszkák, az tuti!
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. november 16. 17:30
Ajvé! Akkor Putyin csomagolhat! Jobb, ha Vlagyivosztokig meg sem áll! Akkor van még 2-3 hét laufja, amíg odaérnek a hoholok.
Válasz erre
0
0
optimista-2
2025. november 16. 17:29
Új kerülő utat kell keresni. Ja, a pontonhidat meg én találtam fel, de még nem árultam el az oroszoknak
Válasz erre
1
0
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 16. 17:20
Úgy odabaszott az oroszoknak, mint az írek a magyaroknak a Puskásban. 🤣🤣🤣
Válasz erre
0
6
