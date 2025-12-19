Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
valerij romanenko kijev24 orosz-ukrán háború fegyver szakértő európa ukrajna oroszország

Felvázolták tervüket az ukránok: ha ezt meglépik, azonnal kitör a harmadik világháború

2025. december 19. 08:25

„Európa ezzel komoly időt nyerne a felkészülésre egy esetleges orosz invázióra” – hangzott el az ukrán tévében.

2025. december 19. 08:25
null

Az Ukrajnának szánt nagy hatótávolságú fegyverek megváltoztathatnák a háború menetét, és erősíthetnék Európa biztonságát – jelentette ki Valerij Romanenko ukrán repülési szakértő a Kijev24 adásában.

Ezt is ajánljuk a témában

Európa számára az lenne az ideális, ha nagy hatótávolságú fegyvereket adnának nekünk, mi pedig egyszerűen megsemmisítenénk Oroszország katonai-ipari erejét.”

„Európa ezzel komoly időt nyerne a felkészülésre egy esetleges orosz invázióra – például a Balti-államokon vagy más útvonalakon, Belaruszon keresztül. Az európaiak egyelőre nem tekintik ezt lehetőségnek” – mondta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

A szakértő szerint, elegendő számú modern rakéta birtokában Ukrajna képes lenne megbénítani az orosz hadiipari vállalatok jelentős részét. „És akkor az oroszoknak gyakorlatilag a nulláról kellene újrakezdeniük, és a technológiai folyamatokat kínai szállításokra, kínai alkatrészekre alapozva kellene kiépíteniük” – hangsúlyozta Romanenko.

Hozzátette azt is, hogy a rakéták és a „Sahed” drónok gyártási helyeit meglehetősen erősen védi a légvédelem. A szakértő hangsúlyozta: „Természetesen megpróbálunk csapásokat mérni ezekre a helyekre, de sajnos nagyon nehéz oda betörni. Ez a moszkvai terület, illetve konkrétan Jelabuga. Ez lesz a fő irány, amint elegendő rakétához jutunk. Véleményem szerint ezek a prioritást élvező célpontok a nagy hatótávolságú csapásmérő eszközeink számára.”

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
abcd2k
•••
2025. december 19. 10:06 Szerkesztve
Hiába, vér nem válik vízzé. Ebből zöld koboldból előjött a csepürágó, most azt álmodozza, amit Chaplin A diktátorban, mikor a lufi földgömbbel játszadozott.
Válasz erre
0
0
Robi54
2025. december 19. 10:04
Ez a kis zsidrák kobold mennyi pénzt akar még ellopni az európai emberektől??
Válasz erre
0
0
Jose
2025. december 19. 10:03
Van egy olyan érzésem, hogy ha az ukránok elkezdenék megsemmisíteni Oroszország katonai-ipari erejét, akkor 20-30 pici atombombát kapnának első körben a nyakukba - ettől valószínűleg elmenne kedvük a további megsemmisítgetéstől. Látszik, hogy nincs egy csepp eszük sem.
Válasz erre
2
0
fogas paduc
2025. december 19. 10:03
Mivel ezeket a fegyvereket csak nyugati szakemberek képesek kezelni, az oroszok a nato-t törölnék el --- tokostúl vonóstúl.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!