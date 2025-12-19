Felvázolták tervüket az ukránok: ha ezt meglépik, azonnal kitör a harmadik világháború

A szakértő szerint, elegendő számú modern rakéta birtokában Ukrajna képes lenne megbénítani az orosz hadiipari vállalatok jelentős részét. „És akkor az oroszoknak gyakorlatilag a nulláról kellene újrakezdeniük, és a technológiai folyamatokat kínai szállításokra, kínai alkatrészekre alapozva kellene kiépíteniük” – hangsúlyozta Romanenko.

Hozzátette azt is, hogy a rakéták és a „Sahed” drónok gyártási helyeit meglehetősen erősen védi a légvédelem. A szakértő hangsúlyozta: „Természetesen megpróbálunk csapásokat mérni ezekre a helyekre, de sajnos nagyon nehéz oda betörni. Ez a moszkvai terület, illetve konkrétan Jelabuga. Ez lesz a fő irány, amint elegendő rakétához jutunk. Véleményem szerint ezek a prioritást élvező célpontok a nagy hatótávolságú csapásmérő eszközeink számára.”

Fotó: TIZIANA FABI / AFP