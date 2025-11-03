Ft
11. 03.
hétfő
Pokrovszk Kupjanszk bekerítés orosz-ukrán háború

Itt a legrosszabb hír Ukrajnának: a katonák nem tudtak kitörni Kupjanszknál és Pokrovszknál, halad az orosz gőzhenger

2025. november 03. 06:25

Az orosz hadsereg bekeríthette a háború végkimenetele szempontjából kulcsfontosságú városokat.

2025. november 03. 06:25
null

Orosz előrenyomulásról, valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be a Harkiv megyei Kupjanszk, valamint a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből vasárnap az orosz védelmi minisztérium. Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök múlt vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket bekerítette az orosz hadsereg.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Telegramon vasárnap este közzétett videóüzenetében azt mondta, hogy Pokrovszkban folytatódik az ukrán erők megsemmisítése, amelyek, mint mondta, nem annyira a pozícióik megtartására, hanem inkább arra összpontosítanak, hogy megpróbáljanak kijutni a bekerítésből. Hozzátette, hogy értesülései szerint 

az ukrán parancsnokság nem adott parancsot a városból való kivonulásra, ugyanakkor jelentések érkeztek az első megadásokról.

Az ukrán hadsereg helyzetét Mirnohradban „kritikusnak” minősítette. Mint mondta, az orosz hadsereg benyomult Kosztyantinyivka területére és heves harcok folynak Jampilban – ahová szerinte ukrán erősítések érkeznek -, valamint a dobropilljai-kiszögellés környékén.

Igor Kimakovszkij, Pusilin tanácsadója a TASZSZ hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy 

az ukrán katonai hírszerzés szombat után vasárnap is sikertelen kísérletet tett rá, hogy helikopterrel deszantcsoportot dobjon le Pokrovszknál. 

Kimakovszkij szerint az ukrán szakszolgálat többször próbálkozott azzal, hogy külföldiek egy csoportját evakuálja a városból.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. 

A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel ukrán hadiipari vállalatokat ellátó energetikai létesítményeket, 

valamint nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, egy német Leopard harckocsit és 23 egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 283 repülőgép típusú és hat tengeri drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)

Nyitóképen: Volidimir ZELENSZKIJ, Tulajdonos: MTI/MTVA

