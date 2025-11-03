Orosz előrenyomulásról, valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be a Harkiv megyei Kupjanszk, valamint a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből vasárnap az orosz védelmi minisztérium. Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök múlt vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket bekerítette az orosz hadsereg.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Telegramon vasárnap este közzétett videóüzenetében azt mondta, hogy Pokrovszkban folytatódik az ukrán erők megsemmisítése, amelyek, mint mondta, nem annyira a pozícióik megtartására, hanem inkább arra összpontosítanak, hogy megpróbáljanak kijutni a bekerítésből. Hozzátette, hogy értesülései szerint

az ukrán parancsnokság nem adott parancsot a városból való kivonulásra, ugyanakkor jelentések érkeztek az első megadásokról.

Az ukrán hadsereg helyzetét Mirnohradban „kritikusnak” minősítette. Mint mondta, az orosz hadsereg benyomult Kosztyantinyivka területére és heves harcok folynak Jampilban – ahová szerinte ukrán erősítések érkeznek -, valamint a dobropilljai-kiszögellés környékén.

Igor Kimakovszkij, Pusilin tanácsadója a TASZSZ hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy