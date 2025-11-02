A The American Conservative friss cikke pedig további összefüggésekre is rámutat, egyebek mellett arra, hogy

a százhalombattai robbanás napján a romániai Petrotel-Lukoil finomítójában is rejtélyes robbanás történt. Mindkét létesítmény orosz kőolajat dolgoz fel. Szintén ezen a napon az Európai Unió energiaminiszterei benyújtották azt az uniós javaslatot, amely 2026-tól megtiltaná az orosz energiahordozók beszerzésével kapcsolatos új szerződéseket, a orosz nyersanyag vásárlása pedig 2028-tól uniós tilalom alá esne.

Ahogy arról a Mandiner is többször beszámolt, ez a döntés katasztrofális következményekhez vezetne és óriási károkat okozna a Magyarországnak és Szlovákiának. Magyarország a Barátság kőolajvezetéken képes elegendő, megfizethető kőolajat exportálni, Szlovákia pedig rajtunk keresztül tudja beszerezni az energiahordozót. A The American Conservative szakértők véleményére hivatkozva világosan fogalmaz:

Ukrajna a támadások valószínűsíthető forrása. Annak gyanúja is felmerül, hogy Ukrajna amerikai, brit vagy európai segítség nélkül nem tudta volna végrehajtani az akciókat.

A lap azt is megjegyzi, hogy a nyugati média nem tulajdonított a közel egy időben történt robbanásoknak nagy jelentőséget, ugyanakkor Oroszországnak semmilyen érdeke sem fűződik ahhoz, hogy a vevőinek kárt okozzon. Emlékeztettek: a feltételezett akció része lehetett annak a háború folytatása mellett szóló téves nyugati érvelésnek, hogy Oroszország Ukrajna elfoglalása után tovább menne és megtámadná, majd elfoglalná a balti államokat, valamint Lengyelországot és részben Németországot is azzal a céllal, hogy visszaállítsa az egykori Szovjetuniót.