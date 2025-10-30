Gulyás Gergely: A szociális ágazatban jövőre 15 százalékos béremelés lesz, a nevelőszülőkre fordított forrásokat megduplázzák

Gulyás Gergely Pintér Béla legújabb darabjáról: Gyalázat, és szégyen, hogy ilyenre sor kerülhet!
Kiderült, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump.
Gulyás Gergely azt is közölte: a nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése a héten zárul.
A kormány döntött arról, hogy a szociális ágazatban január elsejével 15 százalékos béremelést hajtanak végre, a nevelőszülőkre fordított forrásokat pedig januártól megduplázzák – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.
Gulyás Gergely elmondta: az állami ellátásban mintegy 23 ezer gyermek nevelkedik, kétharmaduk nevelőszülőknél, egyharmaduk intézetben, valamint mintegy négyszázan vannak fiatalkorúak börtönében. Hozzátette, minden szakmai vélemény egyértelművé teszi, hogy a nevelőszülőknél való elhelyezés áll a legközelebb a családhoz, ezért tartják kiemelt fontosságúnak, hogy érdemben javítsanak a nevelőszülői ellátás helyzetén.
Ezt is ajánljuk a témában
Kiderült, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump.
A háborút és az adóemelést is el kell utasítani – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter, és a november 30-ig tartó, adókérdésekről szóló nemzeti konzultáción való részvételre buzdított.
Gulyás Gergely azt is közölte: a nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése a héten zárul.
Továbbá emlékeztetett: a konzultáció az adórendszerről, az egykulcsos adóról, az adóemeléssel kapcsolatos tervekkel szembeni társadalmi ellenállásról szól, és lehetőséget ad arra, hogy világos vita kezdődjön arról, érdemes-e visszatérni a többkulcsos adórendszerre, van-e értelme az adóemelésnek, vagy pedig fenn kell tartani az elmúlt bő évtizedben a magyar gazdaságot jól szolgáló és az adófizetők számára is kedvezőbb adórendszert.
A miniszter ezután hangsúlyozta: a kérdésnek az adórendszeren túlmutató jelentősége is van, mert miután a háború finanszírozásában Európa magára maradt és az Egyesült Államok ebből kiszállt,
az Ukrajnának szánt források kizárólag adóemelésből finanszírozhatók.
„Az EU-s döntések is ebbe az irányba mennek, márpedig mi úgy gondoljuk, hogy a háborút is és az adóemelést is el kell utasítani” – mondta. „Aki a háborút elutasítja, az az adóemelést is, aki viszont a háborút támogatni akarja, az a végén nem tud majd nemet mondani az adóemelésre” – fogalmazott, hozzátéve, hogy mindenkit arra biztatnak, hogy a november 30-ig tartó nemzeti konzultációban mondjon véleményt ebben a kulcsfontosságú kérdésben.
(MTI)
Nyitókép: illusztráció, KISS ANNAMARIE / Hajdu Bihari Napló