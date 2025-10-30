Gulyás Gergely: A szociális ágazatban jövőre 15 százalékos béremelés lesz, a nevelőszülőkre fordított forrásokat megduplázzák

Gulyás Gergely azt is közölte: a nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése a héten zárul.

Továbbá emlékeztetett: a konzultáció az adórendszerről, az egykulcsos adóról, az adóemeléssel kapcsolatos tervekkel szembeni társadalmi ellenállásról szól, és lehetőséget ad arra, hogy világos vita kezdődjön arról, érdemes-e visszatérni a többkulcsos adórendszerre, van-e értelme az adóemelésnek, vagy pedig fenn kell tartani az elmúlt bő évtizedben a magyar gazdaságot jól szolgáló és az adófizetők számára is kedvezőbb adórendszert.

A miniszter ezután hangsúlyozta: a kérdésnek az adórendszeren túlmutató jelentősége is van, mert miután a háború finanszírozásában Európa magára maradt és az Egyesült Államok ebből kiszállt,

az Ukrajnának szánt források kizárólag adóemelésből finanszírozhatók.

„Az EU-s döntések is ebbe az irányba mennek, márpedig mi úgy gondoljuk, hogy a háborút is és az adóemelést is el kell utasítani” – mondta. „Aki a háborút elutasítja, az az adóemelést is, aki viszont a háborút támogatni akarja, az a végén nem tud majd nemet mondani az adóemelésre” – fogalmazott, hozzátéve, hogy mindenkit arra biztatnak, hogy a november 30-ig tartó nemzeti konzultációban mondjon véleményt ebben a kulcsfontosságú kérdésben.