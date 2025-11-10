Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
HIMARS Magyarország NATO Ukrajna Oroszország Szalay-Bobrovniczky Kristóf Vlagyimir Putyin hadsereg Orbán Viktor Egyesült Államok

Orbán elárulta: ha ezt megtudja Putyin, álmában sem meri majd megtámadni Magyarországot

2025. november 10. 12:23

Előrehaladott tárgyalásokat folytat Magyarország az amerikai HIMARS rakétatüzérségi rendszer beszerzéséről. A nagy hatótávolságú, precíziós fegyverrendszerrel a honvédség képességei stratégiai szintű bővülést érhetnek el, új korszakot nyitva a magyar rakétatüzérségben.

2025. november 10. 12:23
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Magyarország az Egyesült Államoktól vásárolna tüzérségi rakétarendszert – pontosabban rakétasorozatvető-rendszert – a honvédség fejlesztésének részeként – erősítette meg Orbán Viktor kormányfő, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A beszerzés kiemelt célja, hogy a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, precíziós rakétatüzérségi képességet szerezzen, amivel növelhető az ország védelmi ereje és elrettentő képessége.

Rakéta: Ukrajna, Lengyelország, Románia és Horvátország után Magyarország is lép
Rakéta: Ukrajna, Lengyelország, Románia és Horvátország után Magyarország is lép

„Vannak olyan nagy értékű amerikai fegyverrendszerek, itt most a HIMARS-ekre gondolok, amelyek a legjobbak a világon. Ha ma valaki biztonságot akar teremteni ezen a fegyverrendszeren keresztül, akkor legjobb, ha ilyet vásárol” – mondta el Orbán Viktor a magyar delegációt szállító repülőgépen Budapestre tartva. A miniszterelnök újságírói kérdésre hozzátette:

Ráadásul a regionális riválisaink is ilyeneket vásároltak. Tartunk kell a lépést.”

Vagyis kiderült, Magyarország amerikai rakétatüzérségi-rendszert vásárol.

Rakéta: Ukrajna, Lengyelország, Románia és Horvátország után Magyarország is lép

A Magyar Nemzet részletekről így ír : a tervezett rendszer az M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) lehet, amely az amerikai hadsereg és több NATO-tagállam egyik legsikeresebb rakétatüzérségi eszköze.

  • A 6×6-os, kerekes alvázra épített hordozójármű egy hat indítócsöves egységgel rendelkezik, amely 277 milliméteres rakétákat képes indítani.
  • A rendszer különböző típusú lőszereket használhat – az M26, M30 vagy M31 rakéták mellett alkalmazható a korszerű GMLRS-U/ER, az MGM-140 ATACMS, illetve a fejlesztés alatt álló PrSM típus is.
  • A HIMARS rendkívül rugalmas, hiszen egyetlen jármű háromfős személyzettel működtethető, a rakétakonténerek cseréje pedig nagyrészt automatizált.
  • A fegyverrendszer lőtávolsága a felhasznált rakétától függően 30 és 500 kilométer között változik, így akár stratégiai mélységben is képes célokat megsemmisíteni.
  • A rendszer hatékonyságát a 2022-es orosz–ukrán háborúban is bizonyította, és több térségbeli ország – például Lengyelország, Románia és Horvátország – már beszerezte vagy megrendelte a típust.
  • A gyártó Lockheed Martin a német Rheinmetall vállalattal együttműködésben dolgozik egy európai változaton is, amely a HX8-as alvázra épül, és kétszeres rakétakapacitással rendelkezik.

Szenátusi hozzájárulás fog majd kelleni a nagyszabású beszerzéshez

A beszerzési folyamat részleteiről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter számolt be Washingtonban, ahol november 8-án tárgyalt amerikai partnereivel. A miniszter elmondta: a rakétatüzérségi rendszerek és rakéták megvásárlásáról szóló egyeztetések előrehaladott állapotban vannak, és a beszerzés megvalósítása három-öt évet vehet igénybe.

A projekt akkor indulhat el, ha megkapja az amerikai kongresszus jóváhagyását.

A tárgyalások során – mint hangsúlyozta – elhárultak azok a politikai akadályok, amelyek a korábbi, Biden-adminisztráció idején nehezítették a magyar fegyverbeszerzéseket.

A honvédelmi tárca tízéves haderőfejlesztési terve több olyan területet tartalmaz, ahol a legfejlettebb és legstabilabb megoldásokat amerikai partnerektől lehet beszerezni – ilyen a rakétatüzérség is.

A miniszter kérdésre válaszolva utalt a korábbi, 2023-ban megjelent információkra, amelyek szerint Magyarország 20–24 indítóberendezést és mintegy száz rakétát kívánna vásárolni. Bár ezek a számok nem tekinthetők véglegesnek, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint nagyságrendileg reálisak.

A beszerzés pontos költségét még nem lehet meghatározni, mivel azt számos tényező befolyásolja – többek között az eszközök ára, az infrastruktúra-fejlesztés, a kiképzés, a toborzás és az árfolyam. A miniszter korábbi nyilatkozata alapján

a projekt összértéke akár az 1200 milliárd forintot is megközelítheti.

A HIMARS-rendszerrel Magyarország stratégiai védelmi hálóját is megerősíti. A nagy hatótávolságú, precíziós rakétarendszer lehetővé teszi, hogy az ország védelmi vonalát jóval messzebbre tolja ki, mint eddig. Orbán Viktor miniszterelnök korábban többször is hangsúlyozta, hogy „ha biztonságban akarjuk tudni hazánkat, tartani kell a lépést a haderőfejlesztésben”.

A HIMARS-rendszer beszerzése a magyar haderőfejlesztési program egyik legjelentősebb lépése lehet. A megállapodás véglegesítése és a kongresszusi jóváhagyás után Magyarország a régió egyik legmodernebb rakétatüzérségi képességével rendelkezhet majd.

Képek forrása: Facebook

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2025. november 10. 13:24
Ha a békéről tárgyalnak, meg azzal kelnek, fekszenek, akkor minek kell nekünk 1200 milliárdért rakétákat venni? Csináljanak inkább békét! Kössenek hosszú távú kompromisszumot az oroszokkal.
Válasz erre
0
0
dejavu
2025. november 10. 13:24
lecserélik a sztálin-orgonát?
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. november 10. 13:19
Készítsünk mérleget....ki nyert a találkozón, ki adott el többet......... a végén Budapest is kezd Bukaresthez hasonlítani a korrektséget illetően.......nem védem az oroszokat, de szánalmas, hogy egyszer Hitler seggét nyalták, majd Sztálinét, most is van új segg.......
Válasz erre
0
0
tvingaren
2025. november 10. 13:15
Elmentek a picsaba kretenek: hogy lehet ennyire dedos, es egyben ostoba-kreten-buzi cimet adni egy cikknek??? Hogy kerulhet a Mandinal egy ilyen kepernyore? Megall az esz..... Frankon nezzunk mas hirportalok utan?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!