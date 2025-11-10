Orbán elárulta: ha ezt megtudja Putyin, álmában sem meri majd megtámadni Magyarországot

Tegyük el humorosba: a 24.hu szerint Orbán Viktort megalázták azzal, hogy Washingtonba kellett mennie
Akcióban a „független és objektív” újságíró.
Előrehaladott tárgyalásokat folytat Magyarország az amerikai HIMARS rakétatüzérségi rendszer beszerzéséről. A nagy hatótávolságú, precíziós fegyverrendszerrel a honvédség képességei stratégiai szintű bővülést érhetnek el, új korszakot nyitva a magyar rakétatüzérségben.
Magyarország az Egyesült Államoktól vásárolna tüzérségi rakétarendszert – pontosabban rakétasorozatvető-rendszert – a honvédség fejlesztésének részeként – erősítette meg Orbán Viktor kormányfő, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A beszerzés kiemelt célja, hogy a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, precíziós rakétatüzérségi képességet szerezzen, amivel növelhető az ország védelmi ereje és elrettentő képessége.
„Vannak olyan nagy értékű amerikai fegyverrendszerek, itt most a HIMARS-ekre gondolok, amelyek a legjobbak a világon. Ha ma valaki biztonságot akar teremteni ezen a fegyverrendszeren keresztül, akkor legjobb, ha ilyet vásárol” – mondta el Orbán Viktor a magyar delegációt szállító repülőgépen Budapestre tartva. A miniszterelnök újságírói kérdésre hozzátette:
Ráadásul a regionális riválisaink is ilyeneket vásároltak. Tartunk kell a lépést.”
Vagyis kiderült, Magyarország amerikai rakétatüzérségi-rendszert vásárol.
A Magyar Nemzet részletekről így ír : a tervezett rendszer az M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) lehet, amely az amerikai hadsereg és több NATO-tagállam egyik legsikeresebb rakétatüzérségi eszköze.
A beszerzési folyamat részleteiről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter számolt be Washingtonban, ahol november 8-án tárgyalt amerikai partnereivel. A miniszter elmondta: a rakétatüzérségi rendszerek és rakéták megvásárlásáról szóló egyeztetések előrehaladott állapotban vannak, és a beszerzés megvalósítása három-öt évet vehet igénybe.
A projekt akkor indulhat el, ha megkapja az amerikai kongresszus jóváhagyását.
A tárgyalások során – mint hangsúlyozta – elhárultak azok a politikai akadályok, amelyek a korábbi, Biden-adminisztráció idején nehezítették a magyar fegyverbeszerzéseket.
A honvédelmi tárca tízéves haderőfejlesztési terve több olyan területet tartalmaz, ahol a legfejlettebb és legstabilabb megoldásokat amerikai partnerektől lehet beszerezni – ilyen a rakétatüzérség is.
A miniszter kérdésre válaszolva utalt a korábbi, 2023-ban megjelent információkra, amelyek szerint Magyarország 20–24 indítóberendezést és mintegy száz rakétát kívánna vásárolni. Bár ezek a számok nem tekinthetők véglegesnek, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint nagyságrendileg reálisak.
A beszerzés pontos költségét még nem lehet meghatározni, mivel azt számos tényező befolyásolja – többek között az eszközök ára, az infrastruktúra-fejlesztés, a kiképzés, a toborzás és az árfolyam. A miniszter korábbi nyilatkozata alapján
a projekt összértéke akár az 1200 milliárd forintot is megközelítheti.
A HIMARS-rendszerrel Magyarország stratégiai védelmi hálóját is megerősíti. A nagy hatótávolságú, precíziós rakétarendszer lehetővé teszi, hogy az ország védelmi vonalát jóval messzebbre tolja ki, mint eddig. Orbán Viktor miniszterelnök korábban többször is hangsúlyozta, hogy „ha biztonságban akarjuk tudni hazánkat, tartani kell a lépést a haderőfejlesztésben”.
A HIMARS-rendszer beszerzése a magyar haderőfejlesztési program egyik legjelentősebb lépése lehet. A megállapodás véglegesítése és a kongresszusi jóváhagyás után Magyarország a régió egyik legmodernebb rakétatüzérségi képességével rendelkezhet majd.
