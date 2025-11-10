Orbán elárulta: ha ezt megtudja Putyin, álmában sem meri majd megtámadni Magyarországot

A projekt akkor indulhat el, ha megkapja az amerikai kongresszus jóváhagyását.

A tárgyalások során – mint hangsúlyozta – elhárultak azok a politikai akadályok, amelyek a korábbi, Biden-adminisztráció idején nehezítették a magyar fegyverbeszerzéseket.

A honvédelmi tárca tízéves haderőfejlesztési terve több olyan területet tartalmaz, ahol a legfejlettebb és legstabilabb megoldásokat amerikai partnerektől lehet beszerezni – ilyen a rakétatüzérség is.

A miniszter kérdésre válaszolva utalt a korábbi, 2023-ban megjelent információkra, amelyek szerint Magyarország 20–24 indítóberendezést és mintegy száz rakétát kívánna vásárolni. Bár ezek a számok nem tekinthetők véglegesnek, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint nagyságrendileg reálisak.

A beszerzés pontos költségét még nem lehet meghatározni, mivel azt számos tényező befolyásolja – többek között az eszközök ára, az infrastruktúra-fejlesztés, a kiképzés, a toborzás és az árfolyam. A miniszter korábbi nyilatkozata alapján