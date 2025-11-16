Megérkezett a jövő fegyvere: díjat nyert Izrael halálosan pontos lézerágyúja (VIDEÓ)

Most már retteghetünk az atomhatalom Észak-Koreától is?
Nemzetközi áttörést ért el Izrael legújabb katonai fejlesztése: az Iron Beam, vagyis a „Vasnyaláb” lézerfegyver elnyerte a 2026-os Aviation Week Laureate díjat a védelmi innováció kategóriában – számolt be a Neokohn.
A rendszer azonnal magára irányította a világ figyelmét, hiszen
ez az első olyan nagy energiájú lézeres elfogótechnológia, amely képes hatékonyan megsemmisíteni rakétákat, lövedékeket és drónokat – mindezt a korábbi megoldásokhoz képest lényegesen gyorsabban és jóval olcsóbban.
Az izraeli Védelmi Minisztérium, valamint a Rafael Advanced Defense Systems és az Elbit Systems közös fejlesztése mérföldkőnek számít a légvédelemben.
A minisztérium közleménye szerint a rangos elismerés azt jelzi, hogy Izrael védelmi ipara továbbra is a globális innováció élvonalában jár.
A rendszer végső tesztjei lezárultak, az Iron Beam-et év végéig hivatalosan is átadják az izraeli hadseregnek.
Fontos hangsúlyozni, hogy a lézerfegyver nem váltja le a meglévő izraeli légvédelmi pajzsot – így például a Vaskupolát, hanem annak hatékony kiegészítője lesz.
Az Iron Beam kifejezetten a kisebb, olcsóbb és tömegesen indított fenyegetések ellen nyújt gyors és pontos megoldást, míg a nagyobb rakéták megsemmisítését továbbra is a Dávid Parittyája és az Arrow rendszerek végzik majd.
A lézer gyakorlatilag kifogyhatatlan „lőszerrel” rendelkezik, amennyiben biztosított számára a folyamatos energiaellátás.
A rendszernek ugyanakkor vannak korlátai is: felhős, párás vagy poros időben teljesítménye csökkenhet, ami természetes korlátot jelent a lézertechnológiák számára.
Izrael azonban már korábban is sikerrel alkalmazott alacsonyabb teljesítményű lézereket – például a 946. légvédelmi zászlóalj tavaly több mint 30 Hezbollah-drónt semmisített meg velük.
Az Iron Beam hadrendbe állítása a minisztérium szerint ugrásszerű előrelépést hoz az izraeli légvédelem képességeiben. A nagy energiájú lézerfegyver megjelenésével Izrael egyértelműen megteszi a következő lépést a jövő háborúinak technológiai irányába.
