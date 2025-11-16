Megérkezett a jövő fegyvere: díjat nyert Izrael halálosan pontos lézerágyúja (VIDEÓ)

Nemzetközi áttörést ért el Izrael legújabb katonai fejlesztése: az Iron Beam, vagyis a „Vasnyaláb” lézerfegyver elnyerte a 2026-os Aviation Week Laureate díjat a védelmi innováció kategóriában – számolt be a Neokohn.

A rendszer azonnal magára irányította a világ figyelmét, hiszen

ez az első olyan nagy energiájú lézeres elfogótechnológia, amely képes hatékonyan megsemmisíteni rakétákat, lövedékeket és drónokat – mindezt a korábbi megoldásokhoz képest lényegesen gyorsabban és jóval olcsóbban.

Az izraeli Védelmi Minisztérium, valamint a Rafael Advanced Defense Systems és az Elbit Systems közös fejlesztése mérföldkőnek számít a légvédelemben.

A minisztérium közleménye szerint a rangos elismerés azt jelzi, hogy Izrael védelmi ipara továbbra is a globális innováció élvonalában jár.