Dráma: rakétatalálat ölte meg a csernobili hős özvegyét

2025. november 16. 09:25

Az atomkatasztrófa első áldozatának özvegye hosszú évtizedekig volt a tragédia élő emléke — most őt veszítette el a világ.

2025. november 16. 09:25
Orosz légicsapásban életét vesztette Natalia Hodemcsuk, a csernobili atomkatasztrófa első áldozatának özvegye. 

A 73 éves nőt kijevi otthonában érte a támadás péntekre virradó éjjel – írta a Kyiv Independent.

A hatóságok közlése szerint Hodemcsuk súlyos égési sérüléseket szenvedett, miután rakétatalálat érte lakását, amely teljesen kiégett. 

Kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

Natalia Hodemcsuk évtizedeken át ápolta férje emlékét: 

rendszeresen ellátogatott a csernobili atomerőműhöz, Valerij Hodemcsuk emlékművéhez, valamint a mitini temetőben található jelképes sírhoz. 

Férje a 4-es reaktorblokk gépkezelőjeként szolgált, és a robbanás pillanatában a keringetőszivattyú mellett tartózkodott. Holttestét soha nem találták meg; őt tekintik az 1986-os baleset első áldozatának.

A pénteki orosz támadások halálos áldozatainak száma így hétre emelkedett.

Nyitókép: State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management

adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 16. 11:05
Hiába, a magyar fosik az ukrántól. De azért befogadják ingyen a menekültjeiket. Szánalmas skizofrén szar a magyar. :)
Válasz erre
0
1
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 16. 11:04
obakapimakiadadadadadada-do-problem-iz-do-vor 2025. november 16. 09:53 • Szerkesztve ork-rain állat, ne told túl a biciklit. Mindenki tudja, hogy az Oroszok védik európai normalitást az ork-rain gecikkel és futtatóikkal szemben.. Ebben a konkrét esetben, a nyugati túlárazott szar amit "légvédelmi" fegyvernek sóztak a sötét barom ork-rain állatokra, vagy maga az ork-rain terrorista geci a felelős .Ha a Hős Orosz Föderáció és Putyin elnök úr nem tartaná féken ezeket a szarokat, már a nyugateurópai gyerekek szerveivel kereskednének, hogy legyen arany budi a takonyszínű drogos tömeggyilkos, náci szardarab maffiahálózatának és néhány cent a gerinctelen patkány felszópóiknak, mint te, meg a hozzád hasonló ork-rain állatok... Nída, a magyar szolga milyen készségesen kinyalja az oroszok seggét. Te magyar embernek nem nevezhető Untermensch. :)
Válasz erre
0
1
csapláros
•••
2025. november 16. 10:43 Szerkesztve
vi-ktt 2025. november 16. 10:06 ..."Az oroszok nem támadnak lakóházakat. Az a cionáci férgek szokása" ... Egy redves lengő lófaszt a zsidózó pofádba: nem kell HÁBORÚBA keveredni. Horvátország is megtámadta Szlovéniát a jugó háborúban: a szlovének 3 azaz HÁROM NAP alatt kikeveredtek belőle. Ugyanígy a beduin pásztor, tevebaszók is békén megvannak a zsidókkal, csak a földművelő palesztinok nem nyughatnak az 1900-as évek, a zsidók bevándorlásának elejétől. Mintha Európa is fegyveres harcokban igyekezne kiverni innen a bevándorlókat, és az őslakos németek, franciák, svédek kezdenének partizán háborút ellenük, amire még sor kerülhet...
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. november 16. 10:33
Ha egyszer vége lesz ennek a csetepaténak és valóban kivizsgálják a történteket, a szemtanúk, katonák is mernek majd őszinték lenni, ki fog derülni, hogy az uki légvédelem baklövései rombolták le a legtöbb lakóházat ukiban. Legtöbbször amerikai fegyverekkel.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!