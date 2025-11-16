Dráma: rakétatalálat ölte meg a csernobili hős özvegyét

Orosz légicsapásban életét vesztette Natalia Hodemcsuk, a csernobili atomkatasztrófa első áldozatának özvegye.

A 73 éves nőt kijevi otthonában érte a támadás péntekre virradó éjjel – írta a Kyiv Independent.

A hatóságok közlése szerint Hodemcsuk súlyos égési sérüléseket szenvedett, miután rakétatalálat érte lakását, amely teljesen kiégett.

Kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.