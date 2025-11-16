Dráma: rakétatalálat ölte meg a csernobili hős özvegyét

Lesújtó vallomás Brüsszelből: ha nem sikerül pénzt szerezni az EU-nak, Ukrajna hamarosan elesik
Az Európai Unió már a jövő évi hitelkereteit meríti ki Kijev kedvéért.
Az atomkatasztrófa első áldozatának özvegye hosszú évtizedekig volt a tragédia élő emléke — most őt veszítette el a világ.
Orosz légicsapásban életét vesztette Natalia Hodemcsuk, a csernobili atomkatasztrófa első áldozatának özvegye.
A 73 éves nőt kijevi otthonában érte a támadás péntekre virradó éjjel – írta a Kyiv Independent.
A hatóságok közlése szerint Hodemcsuk súlyos égési sérüléseket szenvedett, miután rakétatalálat érte lakását, amely teljesen kiégett.
Kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.
Natalia Hodemcsuk évtizedeken át ápolta férje emlékét:
rendszeresen ellátogatott a csernobili atomerőműhöz, Valerij Hodemcsuk emlékművéhez, valamint a mitini temetőben található jelképes sírhoz.
Férje a 4-es reaktorblokk gépkezelőjeként szolgált, és a robbanás pillanatában a keringetőszivattyú mellett tartózkodott. Holttestét soha nem találták meg; őt tekintik az 1986-os baleset első áldozatának.
A pénteki orosz támadások halálos áldozatainak száma így hétre emelkedett.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Unió már a jövő évi hitelkereteit meríti ki Kijev kedvéért.
Nyitókép: State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management