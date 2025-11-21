Ft
Holodomor Sándor Fegyir Oroszország nagykövet birodalom áldozat

Üzent az ukrán nagykövet: „egy birodalom sosem fog leállni”

2025. november 21. 22:22

A diplomata szerint a háború vége csak is az orosz visszavonulás lehet.

2025. november 21. 22:22
null

Péntek este Szegeden járt Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete a Holodomor áldozatainak emléknapja miatt, de a Szegeder kérdéseire a háborúról és a béke esélyeiről is beszélt. Szerinte Oroszország logikája nem változott, ezért figyelmeztetett:

 Amíg létezik a birodalom, addig mindig a szomszédjaira fog támadni. Nem mi vagyunk az utolsók”.

A diplomata példaként felidézte 1956-ot, a prágai tavaszt és a későbbi orosz beavatkozásokat is, úgy látja, ha a birodalmi szemlélet megmarad, újabb országok kerülhetnek sorra. A Holodomor az 1932 és 1933 közötti ukrajnai éhínség neve, amelyet nem természeti csapás, hanem a Sztálin vezette szovjet hatalom politikája idézett elő, és több millió halálos áldozatot követelt.

A Dóm téren álló emlékműnél a résztvevők búzaszálakat és mécseseket helyeztek el, majd közös imával emlékeztek. Fegyir arról beszélt „Ez egy kettős megemlékezés, mert nemcsak az ukránok elleni népirtásról, hanem a magyarokat érintő malenkij-robotról is megemlékezünk” – mondta, majd hozzátette:

 A vadállat neve Moszkva. Es a vadállat még él”.

A nagykövet a béketárgyalások kapcsán Budapest lehetséges szerepére is reagált, és leszögezte, hogy „az első Budapest után nem szeretnénk, ha lenne még egy”, utalva arra, hogy Oroszország megszegte az 1994-es Budapesti Memorandumot. Szerinte ha az első megállapodás sem ért semmit, egy újabb sem lenne garancia, ezért a konfliktus rendezését csak az orosz csapatok teljes kivonulása hozhatná el.

Nyitókép: Facebook

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

