Üzent az ukrán nagykövet: „egy birodalom sosem fog leállni”

Péntek este Szegeden járt Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete a Holodomor áldozatainak emléknapja miatt, de a Szegeder kérdéseire a háborúról és a béke esélyeiről is beszélt. Szerinte Oroszország logikája nem változott, ezért figyelmeztetett:

Amíg létezik a birodalom, addig mindig a szomszédjaira fog támadni. Nem mi vagyunk az utolsók”.

A diplomata példaként felidézte 1956-ot, a prágai tavaszt és a későbbi orosz beavatkozásokat is, úgy látja, ha a birodalmi szemlélet megmarad, újabb országok kerülhetnek sorra. A Holodomor az 1932 és 1933 közötti ukrajnai éhínség neve, amelyet nem természeti csapás, hanem a Sztálin vezette szovjet hatalom politikája idézett elő, és több millió halálos áldozatot követelt.