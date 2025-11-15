Ft
11. 15.
szombat
Ukrajna csőd Európai Unió

Lesújtó vallomás Brüsszelből: ha nem sikerül pénzt szerezni az EU-nak, Ukrajna hamarosan elesik

2025. november 15. 21:42

Az Európai Unió már a jövő évi hitelkereteit meríti ki Kijev kedvéért.

2025. november 15. 21:42
null

Akkora a baj Ukrajnában, hogy előre kellett hozni az európai uniós segélyek kifizetését, az eredetileg későbbre tervezett összegeket már október–november folyamán kifizették, hogy működésben tartsák az ukrán államot – értesült a Handelsblatt. A lapnak egy forrás az Európai Bizottságtól úgy fogalmazott:

Ha nem sikerül gyorsan megoldani a finanszírozást, Ukrajna elesik.”

Az utolsó 4,1 milliárd eurós részletet csütörtökön utalták át Kijevnek, de most nem tudni, honnan fog még több pénzt szerezni Brüsszel Ukrajna finanszírozásához.

Valdis Dombrovskis lett uniós gazdasági biztos csütörtökön elmondta, hogy januárra újabb friss forrásokra lesz szüksége Ukrajnának. A politikus hozzátette, most a tagállamok az egyes Ukrajnának szánt támogatásainak folyósítását gyorsítják fel, amíg az Európai Unió új alapot nem hoz létre. Belgium azonban továbbra is blokkolja a megállapodást.

Ukrajna pénzügyi igénye „hatalmas” és „sürgető”

– fogalmazott Dombrovskis. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy kimerítette a hitelkeretét a G7-országok úgynevezett ERA-hiteléből. „A 2026 első negyedévére tervezett hatmilliárd eurós tartalék elfogyott” – ismerte el egy uniós diplomata a Handelsblattnak. Ugyanakkor a többi G7-ország még 10–20 milliárd euróval rendelkezik a 2026-ra és 2027-re.

A Bizottság most az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát és Kanadát kérte, hogy hozzák előre a kifizetéseiket, és ezzel hidalják át a finanszírozási hiányt. Közben Belgium továbbra is blokkolja a Friedrich Merz kancellár (CDU) által indítványozott, 140 milliárd eurós ukrán alapról szóló döntést. Az úgynevezett EU-reparációs alapot a belga Euroclear szolgáltatónál befagyasztott orosz központi banki vagyonból finanszíroznák. Bart De Wever belga miniszterelnök mindeddig elutasította a hozzájárulását, jogi és pénzügyi kockázatokra hivatkozva.

A csütörtöki EU-pénzügyminiszteri találkozón elmaradt a várt áttörés, és ha a nem sikerül megállapodni az orosz vagyon felhasználásáról, az EU alternatívaként újra közös adósságot vehet fel Ukrajna finanszírozására. A harmadik opció nemzeti költségvetésekből származó támogatások vagy garanciák lennének a 27 EU-tagállamból. Ezek azonban évente milliárdos kamatfizetést igényelnének.

A Handelsblatt szerint még ha Belgium fel is oldja a blokádot, értékes idő már elveszett. Magas rangú diplomaták szerint az EU Bizottság már több hetes késéssel számol. A Bizottságnak összesen tizenegy jogszabályt kell benyújtania, hogy gyakorlatilag elkobozhassa az orosz vagyont, azt EU-hitelbe konvertálja, majd azt ukrán hitelekre bontsa. Emellett az EU-nak garanciákat kell adnia Belgium számára. Ezeket a tervezeteket még ki kell dolgozni az EU-tagállamokkal és az Európai Parlamenttel.

A bizottság szerint a tagállamoknak 2026-ra és 2027-re egyénileg kell garanciát vállalniuk, amelyeket a nemzeti parlamenteknek jóvá kell hagyniuk. Eközben Ukrajna már januártól fizetési késedelembe kerülhet a hitelezőivel szemben.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP 

egonsamu-2
2025. november 15. 22:53
Ukrajna már régen a döglött ló, amit Ursula továbbra is új szerszámmmal szeretné felcicomázni. Csak felállni már nem fog.
vismajor
2025. november 15. 22:30
Közel az idő, amikor az utcán fog az unió tarhálni , hogy legyen több arany klozet, amibe az ukrán maffiózók majd röhögve belesz@rhatnak ? Erre gondolsz Ursula? Erre mondják ugye, hogy ezek a zunijós csúúúcsvezetők elsz@rjak a tagországok pénzét? Kiárusítják a fiaik jövőjét, hitelbe hajszolva a jövő generációkat. Csodálatos 👏👏
hexahelicene
2025. november 15. 22:20
A Gnóm rájött arra, hogy el kell csavarnia Von der Leyen fejét, és ömlik a pénz Ukrajnának. Ven de Dögöt már nem érdeklik a józan döntések, és el fogják lopni az oroszok vagyonát.
monuskaroly
2025. november 15. 22:13
Ha sikerül, akkor kicsit később és pár tízezer halottal több lesz!!!
