Lesújtó vallomás Brüsszelből: ha nem sikerül pénzt szerezni az EU-nak, Ukrajna hamarosan elesik

– fogalmazott Dombrovskis. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy kimerítette a hitelkeretét a G7-országok úgynevezett ERA-hiteléből. „A 2026 első negyedévére tervezett hatmilliárd eurós tartalék elfogyott” – ismerte el egy uniós diplomata a Handelsblattnak. Ugyanakkor a többi G7-ország még 10–20 milliárd euróval rendelkezik a 2026-ra és 2027-re.

A Bizottság most az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát és Kanadát kérte, hogy hozzák előre a kifizetéseiket, és ezzel hidalják át a finanszírozási hiányt. Közben Belgium továbbra is blokkolja a Friedrich Merz kancellár (CDU) által indítványozott, 140 milliárd eurós ukrán alapról szóló döntést. Az úgynevezett EU-reparációs alapot a belga Euroclear szolgáltatónál befagyasztott orosz központi banki vagyonból finanszíroznák. Bart De Wever belga miniszterelnök mindeddig elutasította a hozzájárulását, jogi és pénzügyi kockázatokra hivatkozva.

A csütörtöki EU-pénzügyminiszteri találkozón elmaradt a várt áttörés, és ha a nem sikerül megállapodni az orosz vagyon felhasználásáról, az EU alternatívaként újra közös adósságot vehet fel Ukrajna finanszírozására. A harmadik opció nemzeti költségvetésekből származó támogatások vagy garanciák lennének a 27 EU-tagállamból. Ezek azonban évente milliárdos kamatfizetést igényelnének.

A Handelsblatt szerint még ha Belgium fel is oldja a blokádot, értékes idő már elveszett. Magas rangú diplomaták szerint az EU Bizottság már több hetes késéssel számol. A Bizottságnak összesen tizenegy jogszabályt kell benyújtania, hogy gyakorlatilag elkobozhassa az orosz vagyont, azt EU-hitelbe konvertálja, majd azt ukrán hitelekre bontsa. Emellett az EU-nak garanciákat kell adnia Belgium számára. Ezeket a tervezeteket még ki kell dolgozni az EU-tagállamokkal és az Európai Parlamenttel.

A bizottság szerint a tagállamoknak 2026-ra és 2027-re egyénileg kell garanciát vállalniuk, amelyeket a nemzeti parlamenteknek jóvá kell hagyniuk. Eközben Ukrajna már januártól fizetési késedelembe kerülhet a hitelezőivel szemben.