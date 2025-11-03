Most már retteghetünk az atomhatalom Észak-Koreától is?

„Az Észak-Koreát 1948-as megalakulása óta uralma alatt tartó Kim-családról sok borzasztó dolgot el lehet mondani. De azt semmiképp, hogy ne lenne következetes külpolitikai stratégiájuk, diplomáciai érzékük.” – hangsúlyozta kérdésünkre Buzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

A szakértő szerint a több évtizedes építkezés új fázisába lépett, amelyben Észak-Korea regionális hatalmi pólusként viselkedik. Ennek alapja az 1950-es években indult nukleáris fegyverkezési program: „A páratlan szankciók ellenére Phenjan nemcsak az első atombombáját robbantotta fel 2006-ban, de a 15 ezer kilométeres hatótávolságú hordozórakétájával napjainkban már az Egyesült Államokat is fenyegeti.”

Buzna rámutatott, hogy Észak-Korea a Kína és Oroszország közötti látványosan mélyülő kapcsolat mellett egyfajta harmadik pillérként láttatja magát.

„Miközben ez Nyugatról egy kelet-ázsiai blokk kialakulásának tűnhet, valójában a három ország kapcsolata sokkal kényesebb” – állítja.

A kutató szerint a két ázsiai nagyhatalom eltérő célokat követ Phenjan támogatásában:

Kína számára Észak-Korea ideológiai testvérállam és pufferzóna az amerikai befolyás ellen, ugyanakkor egy regionális háború kockázatát is hordozza.

számára Észak-Korea és az amerikai befolyás ellen, ugyanakkor egy regionális háború kockázatát is hordozza. Oroszország ezzel szemben rövid távú, pragmatikus szövetségként tekint Phenjanra, amely az ukrajnai háborúban fegyverszállítások és katonai együttműködés révén vált hasznossá.

Mindez jelzi, hogy a stratégiai következetesség mellett a kommunista rezsim kezdeményező, gyors döntésekre is képes – az Európa keleti alvégén zajló háborút, Peking egyensúlyozását kihasználva egy regionális hatalmi háromszög kiépítésére is képes volt.

Fotó: KCNA VIA KNS / AFP

Ugyanakkor Buzna figyelmeztet: a mozgástér bővülése nem jelenti Phenjan diplomáciai elszigeteltségének megszűnését: „Az orosz kapcsolat építése nem indult meg az intézményesülés útján, miközben Phenjan a nyugati világgal sem tudja rendezni viszonyát”.

Donald Trump amerikai elnök talán újabb próbát tesz a 2018-19-es kezdeményezés kudarcai után, áttörés azonban az Egyesült Államok és Észak-Korea kapcsolatában nehezen elképzelhető. „A nyugati világ Phenjan atomprogramjának feladását kéri a gazdasági szankciók feloldásához, ami a Kim-dinasztia politikai öngyilkosságát jelentené” – véli a szakértő.

Közben Dél-Korea és Japán is reagált a növekvő fenyegetésre: „Jelentősen növelik védelmi képességeiket, offenzívabb hangnemre hangolják kül- és biztonságpolitikájukat – mindez várhatóan átrajzolja a kelet-ázsiai erőviszonyokat, ami Phenjannak biztosan nem kedvez majd” – zárta gondolatait a vezető kutató.