Észak-Korea ballisztikus rakétákat lőtt ki Trump dél-koreai csúcslátogatása előtt

Egy héttel az APEC előtt Észak-Korea több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított a Phenjantól délre fekvő térségből, amelyek nagyjából 350 kilométert repültek, Szöul hónapok óta az első ilyen kísérletről számolt be – írta meg a france24.

A rakétákat szerda reggel helyi idő szerint 8 óra 10 perckor lőtték ki.

A mostani az első ilyen eset azóta, hogy júniusban hivatalba lépett Dél-Korea új elnöke, Lee Jae-myung. Az időzítés egybeesik azzal, hogy egy hét múlva világvezetők, köztük az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump érkeznek Dél-Koreába a csúcstalálkozóra. Trump azt mondta, reméli, hogy még az idén újra találkozhat Kim Dzsong Unnal.

Az észak-koreai állami média jelezte, hogy Kim nyitott a jövőbeni egyeztetésekre, de fenntartásokkal, mivel Washingtonnak fel kellene adnia a követelését a nukleáris arzenál feladásáról. A szándékát érzékeltetve, Észak-Korea a hónap elején katonai parádén mutatta be az interkontinentális ballisztikus rakétájáit. Az eseményen orosz és kínai vezető tisztségviselők is jelen voltak.