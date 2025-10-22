Éjfél után 4,1-es földrengés rázta meg Csongrád térségét

4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Csongrád térségében szerdán, éjfél után, a rengést a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette – közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológia Obszervatórium az MTI-vel. Azt írták, károkról az obszervatóriumba még nem érkezett bejelentés.

(MTI)

Nyitókép forrása: Sándor Ötvös YouTube-oldala

