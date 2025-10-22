Ft
10. 22.
szerda
éjfél térség csongrád lakosság földrengés obszervatórium

Éjfél után 4,1-es földrengés rázta meg Csongrád térségét

2025. október 22. 06:24

A rengést több környező településen is érezték.

2025. október 22. 06:24
null

4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Csongrád térségében szerdán, éjfél után, a rengést a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette – közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológia Obszervatórium az MTI-vel. Azt írták, károkról az obszervatóriumba még nem érkezett bejelentés.

(MTI)

Nyitókép forrása: Sándor Ötvös YouTube-oldala

gyozoporgorugasa
2025. október 22. 07:21
Éjfél után 4,1-es földrengés rázta meg Csongrád térségét" Már előre megmondták mint a százhalombattai robbanást.🤣🤣😂👌Szemét soros legközelebb mit intéz 6.4 est?🤣😂
Korrupt Kornél
2025. október 22. 07:08
te idióta ehhez mi köze van Orbnhoz? Ekkora fasz ember nem lehet, mint te!
uszoda
2025. október 22. 06:40
Orr bánc a béke csúcson kívül lépett még egy nagyot?
