10. 22.
szerda
Budapesti békecsúcs álhírek orosz-ukrán háború Szijjártó Péter

Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött a békecsúcs ellen áskálódóknak

2025. október 21. 23:07

„Nincs új a nap alatt” – fogalmazott a külügyminiszter.

2025. október 21. 23:07
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legutóbbi Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő békecsúcs bejelentését követően számos erőfeszítés várható annak érdekében, hogy a találkozó ne valósulhasson meg.

A miniszter szerint a háborúpárti politikai elit és a hozzá köthető média rendszeresen ilyen taktikát alkalmaz a háború és béke ügyében kulcsfontosságú események előtt.

Szijjártó kiemelte, hogy ez a jelenség nem új keletű:

hasonló forgatókönyv figyelhető meg az Európai Tanács ülései, a szankciós csomagokról szóló döntések, illetve az európai békekeretről folytatott tárgyalások előtt is.

„Nincs új a nap alatt” – fogalmazott a külügyminiszter. A miniszter szerint a békecsúcs létrejöttéig számos szivárogtatás, álhír és nyilatkozat fog napvilágot látni, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy aláássák a csúcstalálkozó megtartását.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezek a próbálkozások a békefolyamatot nem akadályozhatják meg, és a csúcs sikeres megrendezéséért továbbra is dolgoznak.

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hazafi-974
2025. október 22. 00:22
Szijjártónak komolyan nem esetle hogy a talinak, az Orosz, és Amcsik között törölve van. 😵‍💫😱
Válasz erre
0
1
llnnhegyi
2025. október 21. 23:49
Nna! Éjfélre az összes libbcsikommcsi trollok, álhírgyártók, zavarkeltők a padlón! Lenullázva az összes bunkó =====================✓ Nyugodalmas, szép jó éjszakát kívánok mindenkinek!-:)))
Válasz erre
2
1
bannedop03-2
•••
2025. október 21. 23:33 Szerkesztve
A Kisgömböc a hozzá hasonló erősemberek társaságát szereti. Kedvére van nekik nyalni, ha azok világpolitikai szereplők és imádja, ha a társaságukban mutatkozhat, netán az általuk generált hullámok farvizén ő is szörfözgethet egy keveset. Csak az a baj, hogy ezek a grandiózus erőpolitikusok egytől-egyig megbízhatatlan alakok; az egyik egy tömeggyilkos és a másik egy mániákus hazudozó. A komoly politikusok kora leáldozott. Már nincs súlya és következménye a politikusok nyilatkozatainak. Magyarország miniszterelnöke és Budapest szerepe csupán a politikai blöff játékszere és erre felültek itthon és nemzetközi viszonylatban, megfeledkezve arról, hogy Orange Daddy pont attól az aki, hogy akkor sem lehet neki hinni, ha kérdez. Európa vezetőit rendre tök hülyének láttatják itthon, holott ők sokkal hamarabb átláttak az amerikai-orosz viszony fonákságán, mint a jövőlátó, magyar mini-szterelnök. Szíj-Ártó most meg mentené a menthetőt, de elég csúfos kudarc lett ebből.
Válasz erre
4
7
cirmos
2025. október 21. 23:33
trump nyilvánvalóvá tette, hogy ez most már amerika háborúja is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!