Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött a békecsúcs ellen áskálódóknak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legutóbbi Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő békecsúcs bejelentését követően számos erőfeszítés várható annak érdekében, hogy a találkozó ne valósulhasson meg.

A miniszter szerint a háborúpárti politikai elit és a hozzá köthető média rendszeresen ilyen taktikát alkalmaz a háború és béke ügyében kulcsfontosságú események előtt.

Szijjártó kiemelte, hogy ez a jelenség nem új keletű:

hasonló forgatókönyv figyelhető meg az Európai Tanács ülései, a szankciós csomagokról szóló döntések, illetve az európai békekeretről folytatott tárgyalások előtt is.

„Nincs új a nap alatt” – fogalmazott a külügyminiszter. A miniszter szerint a békecsúcs létrejöttéig számos szivárogtatás, álhír és nyilatkozat fog napvilágot látni, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy aláássák a csúcstalálkozó megtartását.