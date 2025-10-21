Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött a békecsúcs ellen áskálódóknak

Lesz Budapesten Trump-Putyin békecsúcs – stratégiai nyugalomra int az elemző
Deák Dániel elemző forrásaitól úgy értesült, hogy a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, amit most látunk az információs hadviselés.
„Nincs új a nap alatt” – fogalmazott a külügyminiszter.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legutóbbi Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő békecsúcs bejelentését követően számos erőfeszítés várható annak érdekében, hogy a találkozó ne valósulhasson meg.
A miniszter szerint a háborúpárti politikai elit és a hozzá köthető média rendszeresen ilyen taktikát alkalmaz a háború és béke ügyében kulcsfontosságú események előtt.
Szijjártó kiemelte, hogy ez a jelenség nem új keletű:
hasonló forgatókönyv figyelhető meg az Európai Tanács ülései, a szankciós csomagokról szóló döntések, illetve az európai békekeretről folytatott tárgyalások előtt is.
A miniszter szerint a békecsúcs létrejöttéig számos szivárogtatás, álhír és nyilatkozat fog napvilágot látni, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy aláássák a csúcstalálkozó megtartását.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezek a próbálkozások a békefolyamatot nem akadályozhatják meg, és a csúcs sikeres megrendezéséért továbbra is dolgoznak.
