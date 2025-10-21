Lesz Budapesten Trump-Putyin békecsúcs – stratégiai nyugalomra int az elemző

Kedd kora este a Telex egy cikkében azt állította, hogy azt a visszajelzést kapták a Fehér Háztól, hogy nincs tervben a közeljövőben Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója. Erre reagált gyorselemzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A szakértő amellett, hogy mindenkit stratégiai nyugalomra intett, azt írta, „mind az amerikai, mind az orosz elnök megerősítette, hogy ha találkoznak, akkor Budapesten fognak találkozni”.

Deák forrásai szerint a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, a nyilvánosságban ugyanakkor információs hadviselést láthatunk.

Sőt, hozzátette, az elkövetkezendő napokban friss bejelentés is várható.

Minden részletnek a helyére kell kerülnie