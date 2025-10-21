Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fehér Ház Telex időpontok Budapesti békecsúcs terv háttér Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Deák Dániel

Lesz Budapesten Trump-Putyin békecsúcs – stratégiai nyugalomra int az elemző

2025. október 21. 20:42

Deák Dániel elemző forrásaitól úgy értesült, hogy a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, amit most látunk az információs hadviselés.

2025. október 21. 20:42
null

Kedd kora este a Telex egy cikkében azt állította, hogy azt a visszajelzést kapták a Fehér Háztól, hogy nincs tervben a közeljövőben Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója. Erre reagált gyorselemzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A szakértő amellett, hogy mindenkit stratégiai nyugalomra intett, azt írta, „mind az amerikai, mind az orosz elnök megerősítette, hogy ha találkoznak, akkor Budapesten fognak találkozni”

Deák forrásai szerint a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, a nyilvánosságban ugyanakkor információs hadviselést láthatunk.

Sőt, hozzátette, az elkövetkezendő napokban friss bejelentés is várható.

Minden részletnek a helyére kell kerülnie

A szakértő arra is rámutatott, hogy egy elnöki szintű tárgyalás előkészítése mindig hosszadalmas, a háttérben folyamatosan zajlanak az egyeztetések és a tárgyalások, 

Donald Trump és Vlagyimir Putyin pedig már csak akkor találkozik, ha minden részletet előzetesen kidolgoznak a felek és már van mit aláírni, van miben elnöki szinten megállapodni

– húzta alá.

Megszokott az információs hadviselés

Majd arra is kitért, hogy szokás szerint minden ilyen tárgyalást megelőz egy úgynevezett információs hadviselés, melynek része 

  • a nyilvánosság előtti üzengetés, 
  • a „kiszivárogtatott információk”. 

Ezt láttuk kedden is és ez lesz egészen addig, amíg létre nem jön a tárgyalás Budapesten. 

Ennek célja, hogy a felek rávegyek egymást a saját feltételeik elfogadására

– magyarázta az elemző.

Deák Dániel összegzésében megismételte az eddigieket, vagyis azt, hogy „igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között, a szokásos információs hadviselés zajlik, az időpont kapcsán zajlik a háttértárgyalás, a napokban friss, hivatalos bejelentés is lesz az ügyben!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
avádtanúja
2025. október 21. 21:56
Én ugyan remélem hogy lesz csúcs, de Deák Daninak egy szavát sem hiszem. Amúgy a TASzSz oldalán is fent van a hír, hogy a Fehér Ház nem tervez egyelőre találkozót.
Válasz erre
0
1
kimirszen
2025. október 21. 21:54
A repülőrajt sorsára jutott a béketalálkozó.
Válasz erre
0
3
Ízisz
2025. október 21. 21:50
Z. "Az USA radikális lépéseket tehet Zelenszkij eltávolítása érdekében! - erre utalnak az amerikai vezető és a kijevi főnök találkozójáról szivárgott információk. Ha a találkozó menetéről szivárgott információk megerősítést nyernek és Trump hangulata nem változik, akkor radikális lépéseket fognak tenni Zelenszkij eltávolítása érdekében. Ilyen tervek vannak, jegyezte meg Ukrajna volt miniszterelnöke, Nyikolaj Azarov. Ez a procedúra már korábban is alkalmazásra került Ukrajna volt elnöke, Viktor Janukovics esetében. Ez alapvetően lehetséges. Aktívan dolgoznak rajta, tudom, hogy a képviselők között – meggyőzés, fenyegetés, megvesztegetés zajlik, mert nincsenek olyan képviselők, akik elvi álláspontot tudnának képviselni. Mindenkinél van valami érintettség az amerikaiakkal kapcsolatban. Tehát ha parancsot adnak, úgy lesz, ahogy azt láttuk például az államcsíny folyamatában , ahogy az amerikaiak dolgoztak a képviselőkkel, befolyásolták őket. Fenyegettek, másoknak egyszerűen pénzt adtak.”
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. október 21. 21:47
Leyen felelőtlenül ígérte meg Ukrajnának az EU csatlakozást. Elbolondította az ukránokat. Mások nevében ígérgetett.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!