Lesz Budapesten Trump-Putyin békecsúcs – stratégiai nyugalomra int az elemző

Diplomáciai nagyüzem: itt a dátum, ekkor találkozhat Rubio és Lavrov Budapesten
A budapesti békecsúcs előtt újabb magas szintű egyeztetés készülhet.
Deák Dániel elemző forrásaitól úgy értesült, hogy a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, amit most látunk az információs hadviselés.
Kedd kora este a Telex egy cikkében azt állította, hogy azt a visszajelzést kapták a Fehér Háztól, hogy nincs tervben a közeljövőben Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója. Erre reagált gyorselemzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
A szakértő amellett, hogy mindenkit stratégiai nyugalomra intett, azt írta, „mind az amerikai, mind az orosz elnök megerősítette, hogy ha találkoznak, akkor Budapesten fognak találkozni”.
Deák forrásai szerint a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, a nyilvánosságban ugyanakkor információs hadviselést láthatunk.
Sőt, hozzátette, az elkövetkezendő napokban friss bejelentés is várható.
A szakértő arra is rámutatott, hogy egy elnöki szintű tárgyalás előkészítése mindig hosszadalmas, a háttérben folyamatosan zajlanak az egyeztetések és a tárgyalások,
Donald Trump és Vlagyimir Putyin pedig már csak akkor találkozik, ha minden részletet előzetesen kidolgoznak a felek és már van mit aláírni, van miben elnöki szinten megállapodni
– húzta alá.
Majd arra is kitért, hogy szokás szerint minden ilyen tárgyalást megelőz egy úgynevezett információs hadviselés, melynek része
Ezt láttuk kedden is és ez lesz egészen addig, amíg létre nem jön a tárgyalás Budapesten.
Ennek célja, hogy a felek rávegyek egymást a saját feltételeik elfogadására
– magyarázta az elemző.
Deák Dániel összegzésében megismételte az eddigieket, vagyis azt, hogy „igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között, a szokásos információs hadviselés zajlik, az időpont kapcsán zajlik a háttértárgyalás, a napokban friss, hivatalos bejelentés is lesz az ügyben!”
