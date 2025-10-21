Ft
Szergej Lavrov budapesti békecsúcs diplomácia Marco Rubio

Diplomáciai nagyüzem: itt a dátum, ekkor találkozhat Rubio és Lavrov Budapesten

2025. október 21. 17:49

A budapesti békecsúcs előtt újabb magas szintű egyeztetés készülhet.

2025. október 21. 17:49
null

Magyarország újabb diplomáciai reflektorfényben: a budapesti békecsúcs előkészítéseként Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Budapesten való esetleges egyeztetése is napirendre került – bár a hivatalos megerősítés egyelőre várat magára – írja a Világgazdaság.

A sajtóértesülések szerint a Fehér Ház egyik tisztviselője arról beszélt, hogy a találkozó az eredeti tervek szerint még az idei héten esedékes lett volna, de azt elhalasztották. Ugyanakkor az orosz fél szerint a találkozót soha nem is kötötték meg, így technikailag nincs mit halasztani.

A Financial Times értesülése szerint viszont mégsem marad el teljesen a találkozó: október 30-án akár Budapesten is sor kerülhet rá.

Moszkva reakciója hűvös: Marija Zaharova külügyi szóvivő azt javasolta, ne kerüljenek be ebbe az „információs cirkuszba”, és jelezte, hogy amint lesz hivatalos adat, azt közzéteszik.

Az orosz álláspontot képviselve Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes úgy nyilatkozott, hogy „lehetetlen elhalasztani azt, amiben nem állapodtak meg” – ezzel arra utalt, hogy a találkozó maga soha nem volt végleges. 

Mit árul el mindez Budapest szerepéről?

Az, hogy Budapestet felhozták a nemzetközi diplomáciai pályára egy ilyen – elvileg semleges – előzetes tárgyalás helyszíneként, azt jelzi: Magyarország a diplomáciai közvetítés szereplőjévé kíván válni. Nem véletlen, hogy a Kreml szerint Orbán Viktor személye is hozzájárult, hogy Budapestet válasszák a békecsúcs helyszínéül. 

Mindeközben a Mandiner folyamatosan követi a fejleményeket: lásd például összefoglalónkat a budapesti békecsúcsról, illetve részletes kommentárunkat arról, hogyan cáfolja Moszkva az álhíreket a Rubio–Lavrov-találkozó kapcsán. 

***

Nyitókép: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Gubbio
2025. október 21. 19:16
A BBC most azon ujjong, hogy Trump lemondta... Várjuk ki a végét...
Válasz erre
1
0
dundi-fan3
2025. október 21. 19:14
“a Kreml szerint Orbán Viktor személye is hozzájárult, hogy Budapestet válasszák a békecsúcs helyszínéül” Ezek a szemét libsik azt híresztelik, hogy a fehér ház szerint nem lesz a közeljövőben trump-putyin találkozó. A kreml szerint ehhez mennyiben járult hozzá a dundi személye? Ahhoz kétség nem férhet, ha így történt, akkor az ukránok fúrták meg ezt is!
Válasz erre
0
0
patriota-0
2025. október 21. 18:56
Melyik idei héten lett volna esedékes? Eddig idén már volt 42.
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
2025. október 21. 18:55
Az a röhejes, hogy egy platformon vagyok a ballibsikkel, én sem bánom, ha Putyin és Trump nem egyezik meg. Azt remélem, majd egy év múlva Kievben megyegyeznek. A ballibsi nem tudom mi a lófaszt remél, bár amilyen ostoba némelyik szerintem Zselé győzelmében.
Válasz erre
1
0
