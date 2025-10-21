Diplomáciai nagyüzem: itt a dátum, ekkor találkozhat Rubio és Lavrov Budapesten

Kiszivároghatott a budapesti békecsúcs lehetséges időpontja – Moszkva reagált
Az orosz külügyminisztérium szóvivője nem cáfolta, de nem is erősítette meg a dátumot.
A budapesti békecsúcs előtt újabb magas szintű egyeztetés készülhet.
Magyarország újabb diplomáciai reflektorfényben: a budapesti békecsúcs előkészítéseként Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Budapesten való esetleges egyeztetése is napirendre került – bár a hivatalos megerősítés egyelőre várat magára – írja a Világgazdaság.
A sajtóértesülések szerint a Fehér Ház egyik tisztviselője arról beszélt, hogy a találkozó az eredeti tervek szerint még az idei héten esedékes lett volna, de azt elhalasztották. Ugyanakkor az orosz fél szerint a találkozót soha nem is kötötték meg, így technikailag nincs mit halasztani.
A Financial Times értesülése szerint viszont mégsem marad el teljesen a találkozó: október 30-án akár Budapesten is sor kerülhet rá.
Moszkva reakciója hűvös: Marija Zaharova külügyi szóvivő azt javasolta, ne kerüljenek be ebbe az „információs cirkuszba”, és jelezte, hogy amint lesz hivatalos adat, azt közzéteszik.
Az orosz álláspontot képviselve Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes úgy nyilatkozott, hogy „lehetetlen elhalasztani azt, amiben nem állapodtak meg” – ezzel arra utalt, hogy a találkozó maga soha nem volt végleges.
Az, hogy Budapestet felhozták a nemzetközi diplomáciai pályára egy ilyen – elvileg semleges – előzetes tárgyalás helyszíneként, azt jelzi: Magyarország a diplomáciai közvetítés szereplőjévé kíván válni. Nem véletlen, hogy a Kreml szerint Orbán Viktor személye is hozzájárult, hogy Budapestet válasszák a békecsúcs helyszínéül.
Szerintük ugyanis nem is volt kitűzve a találkozó, és továbbra is zajlanak az orosz–amerikai egyeztetések.
Mindeközben a Mandiner folyamatosan követi a fejleményeket: lásd például összefoglalónkat a budapesti békecsúcsról, illetve részletes kommentárunkat arról, hogyan cáfolja Moszkva az álhíreket a Rubio–Lavrov-találkozó kapcsán.
Nyitókép: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP