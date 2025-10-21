Diplomáciai nagyüzem: itt a dátum, ekkor találkozhat Rubio és Lavrov Budapesten

Magyarország újabb diplomáciai reflektorfényben: a budapesti békecsúcs előkészítéseként Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Budapesten való esetleges egyeztetése is napirendre került – bár a hivatalos megerősítés egyelőre várat magára – írja a Világgazdaság.

A sajtóértesülések szerint a Fehér Ház egyik tisztviselője arról beszélt, hogy a találkozó az eredeti tervek szerint még az idei héten esedékes lett volna, de azt elhalasztották. Ugyanakkor az orosz fél szerint a találkozót soha nem is kötötték meg, így technikailag nincs mit halasztani.