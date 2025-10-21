Nukleáris meghajtású szörnyeteg tűnt fel a szomszédunkban: Amerika nem bízza a véletlenre a budapesti békecsúcs védelmét
A több mint 100 ezer tonnás úszó erőd a világ legmodernebb hadihajója, amely mintegy ötezer fős legénységgel működik.
Az orosz külügyminisztérium szóvivője nem cáfolta, de nem is erősítette meg a dátumot.
A Portfolio beszámolója szerint kedden megszólalt az orosz külügy a budapesti békecsúcs körül keringő hírekkel kapcsolatban.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője reagált azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint október 30-án rendezhetik meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját Budapesten,
valamint azokra a hírekre is, amelyek a Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közti találkozó esetleges elmaradásáról szólnak.
„Ne vegyenek részt ebben az információs cirkuszban” – fogalmazott Zaharova, hangsúlyozva, hogy Szergej Lavrov már korábban is figyelmeztetett a békecsúcs körül terjedő hamis információkra. „Amint lesz olyan adatunk, amit megoszthatunk, azt nyilvánosságra hozzuk” – tette hozzá a szóvivő.
Zaharova nem cáfolta, de nem is erősítette meg sem az október 30-i dátumot, sem a külügyi találkozó elhalasztásáról szóló értesüléseket. Nyilatkozata alapján ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy a sajtóban megjelent információk egy része pontatlan lehet.
Lavrov és Rubio hétfőn telefonon egyeztetett a budapesti békecsúcs előkészítéséről, de a személyes találkozó időpontját továbbra sem erősítették meg hivatalosan.
Szégyelljék magukat, akik ukrán és orosz életek árán egy korrupt, magyarellenes, illegitim színész őrült uralmát hosszabbítanák inkább meg.
Orbán ad szavazóinak egy világpolitikai szenzációt, a Tisza-vezér sem akar lemaradni: megajándékozza övéit napi hat Telex-cikk kiröhögésével. Francesca Rivafinoli írása.
