Kiszivároghatott a budapesti békecsúcs lehetséges időpontja – Moszkva reagált

A Portfolio beszámolója szerint kedden megszólalt az orosz külügy a budapesti békecsúcs körül keringő hírekkel kapcsolatban.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője reagált azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint október 30-án rendezhetik meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját Budapesten,

valamint azokra a hírekre is, amelyek a Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közti találkozó esetleges elmaradásáról szólnak.

„Ne vegyenek részt ebben az információs cirkuszban” – fogalmazott Zaharova, hangsúlyozva, hogy Szergej Lavrov már korábban is figyelmeztetett a békecsúcs körül terjedő hamis információkra. „Amint lesz olyan adatunk, amit megoszthatunk, azt nyilvánosságra hozzuk” – tette hozzá a szóvivő.