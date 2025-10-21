Ft
Szergej Lavrov budapesti békecsúcs Donald Trump Vlagyimir Putyin

Kiszivároghatott a budapesti békecsúcs lehetséges időpontja – Moszkva reagált

2025. október 21. 16:42

Az orosz külügyminisztérium szóvivője nem cáfolta, de nem is erősítette meg a dátumot.

2025. október 21. 16:42
null

A Portfolio beszámolója szerint kedden megszólalt az orosz külügy a budapesti békecsúcs körül keringő hírekkel kapcsolatban. 

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője reagált azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint október 30-án rendezhetik meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját Budapesten, 

valamint azokra a hírekre is, amelyek a Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közti találkozó esetleges elmaradásáról szólnak.

„Ne vegyenek részt ebben az információs cirkuszban” – fogalmazott Zaharova, hangsúlyozva, hogy Szergej Lavrov már korábban is figyelmeztetett a békecsúcs körül terjedő hamis információkra. „Amint lesz olyan adatunk, amit megoszthatunk, azt nyilvánosságra hozzuk” – tette hozzá a szóvivő.

Zaharova nem cáfolta, de nem is erősítette meg sem az október 30-i dátumot, sem a külügyi találkozó elhalasztásáról szóló értesüléseket. Nyilatkozata alapján ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy a sajtóban megjelent információk egy része pontatlan lehet.

Lavrov és Rubio hétfőn telefonon egyeztetett a budapesti békecsúcs előkészítéséről, de a személyes találkozó időpontját továbbra sem erősítették meg hivatalosan.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ungváry Zsolt

Mandiner

Idézőjel

„Putyin pincsije” mint házigazda teljesen megfelel az USA elnökének is – ezt azért nehéz kimagyarázni

Szégyelljék magukat, akik ukrán és orosz életek árán egy korrupt, magyarellenes, illegitim színész őrült uralmát hosszabbítanák inkább meg.

