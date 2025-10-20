„Putyin pincsije” mint házigazda teljesen megfelel az USA elnökének is – ezt azért nehéz kimagyarázni

Kiabálás, káromkodás, feszültség: kiszivárgott, mi történt valójában Trump és Zelenszkij találkozóján
Trump egy adott ponton félredobta az ukrán frontvonalakat ábrázoló térképet.
Szégyelljék magukat, akik ukrán és orosz életek árán egy korrupt, magyarellenes, illegitim színész őrült uralmát hosszabbítanák inkább meg.
Ezt már nehéz lenne kimagyarázni vagy elbagatellizálni. Mármint azt, hogy „Putyin pincsije”, „az orosz érdekek kiszolgálója” mint házigazda teljesen megfelel az Amerikai Egyesült Államok elnökének is.
Ezt Horn Gábor, a levitézlett SZDSZ valahogyan itt ragadt, de az elillant társadalmi támogatottság dacára magát és gondolatait fontosnak képzelő figurája így fogalmazta meg:
Az, hogy Putyin idejön, szerintem igazolja mindazokat a feltételezéseket, melyeket tettünk arról, hogy Orbán az egész borzalmasabb (sic!) orosz agresszió során Putyin érdekeit szolgálta, szolgálja.”
Szégyen a magyar kormány szerepvállalása ebben az egész borzalomban.
E logika mentén az, hogy Trump idejön, bizonyítja, hogy miniszterelnökünk az amerikai érdekeket szolgálta.
Bravúros, ha valaki egyszerre képes szolgálni amerikai és orosz érdekeket.
Másképpen szólva a magyar kormányfő egy hullámhosszon van a világ talán két legnagyobb (vagy a háromból kettő) hatalmával. Ez nem biztos, hogy akkora baj. (Ezzel szemben, ha teljes mellszélességgel beleállunk egy háborúba, amihez semmi közünk, akkor meg az ukrán érdekeket szolgáltuk volna, ahogyan Hornék szeretnék.) „Szégyen a magyar kormány szerepvállalása”, nyilatkozik az erkölcs magaslatáról Horn,
bár nem emlékszem, hogy a legutóbbi ilyen csúcstalálkozóról kiposztolta-e, hogy szégyellje magát Alaszka. (Ha igen, bocsánatot kérek.)
Az már látszik, hogy a nemzetközi figyelem Budapestre vetült (jócskán meghaladva például a Nobel-díjból fakadót), és ennek mind a magyar történelemhez, mind a hétköznapjainkhoz valóban van köze, és a hozadéka is – remélhetőleg – kézzel fogható lesz. Persze, az efféle sikereket ki kell tudni aknázni, és ebben hosszú távon nem nagyon jeleskedünk.
A 48-as (vagy akár az 56-os) szabadságharc nyomán kialakult rokonszenvből semmit sem profitáltunk,
amiképpen az NDK-sok 89-es kiengedését és a német egységben vállalt vitathatatlan szerepünket is azzal hálálták meg, hogy a kontinens páriáivá tettek – elsősorban éppen a németek.
Vagyis könnyen lehet, hogy a béketeremtésből, a „kezdettől fogva nekünk van igazunk” felállásból sem tudunk haszonra szert tenni,
és erre már készítik a terepet mindenkori külső és belső ellenségeink.
Az ördög nem alszik (még ha öregecskedik is kissé); a Szófiában Klara Petrova Dobreva néven anyakönyvezett, a forradalom miniszterelnökének kivégzését a Parlamentben elégedetten bejelentő, valóban szovjet-csicska Apró Antal unokája és DK-s EP-képviselő aktívan segédkezik a méregzöldeknek egy magyarellenes kémbotrányügy kreálásával, csak hogy ne a valóságról essék a szó.
Horn Gábornak közben van képe azt írni, hogy a várható diplomáciai diadal „nem segít nekünk mindünknek egy kicsit élhetőbb országot teremteni”, elfelejtve, hogy
ők azok, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogy élhetetlenné tegyék ezt az országot.
Minden alapértéket megtagadva, minden normalitásról vitákat generálva, a legszentebb dolgainkat kigúnyolva, megalázva, egy szűk kisebbség hagymázas hülyeségei és anyagi érdekei képviseletében próbálják felszeletelni a nemzeti egységet.
Ennek a csipetcsapatnak egy másik klasszis nyenyergője Surányi György, aki jószándékúan figyelmeztet minket előre, hogy ha Orbánék maradnak, megszorítások jönnek. (Érdekes, hogy ha mások csinálják, akkor a „megszorítást” vádként használják, ha ők csinálják, akkor az közgazdasági problémamegoldás.)
Egyáltalán nem zavarja, hogy a Fidesz újra és újra ígéretekkel vág neki a választásoknak, megnyeri őket, és sosem követi megszorítás a győzelmet. (Nem, a bankadó nem az.)
Ellentétben egyébként a baloldaliakkal, akik háromszor nyertek a rendszerváltás óta, és mindannyiszor becsapták az embereket. A másik Horn (Gyula) a „háromhatvanas kenyér” reményével hozta vissza a kommunistákat, de Bokros-csomagra váltott. Medgyessy 2002-es jóléti rendszerváltása addig tartott, amíg kiosztotta az előző (Orbán-) kormány által ott hagyott tartalékot, aztán takarékos üzemmódba kapcsolt. Gyurcsányról pedig mindenki tudja (hiszen ő maga árulta el utólag), hogy hazudott reggel, délben meg este.
Jellemző, hogy az aranykészletünket annak idején eladó egykori MNB-elnök olyan példát hoz fel a leendő, posztorbáni gazdasági kibontakozásra, mint a nemzeti konzultációk megszüntetése,
ami egyrészt a demokrácia egy sajátos és egyedi magyar kiterjesztésének eltörlése, de bekerülési költsége kacagtatóan elenyésző egy ország költségvetésében. Arról nem is beszélve, hogy ezek a közgazdászok minden kiadott forintot veszteségként könyvelnek el, mintha a Dunába dobna valaki egy telefont. Pedig a konzultációt kinyomtató nyomdának, az abban résztvevő embereknek – nyomdászok, postások, ügyintézők – kifizetett pénz az elköltéskor a gazdaságot pörgeti, áfában, társasági adóban jó része vissza is folyik az államkasszába.
De igaz ez tűzijátékra vagy stadionépítésre is; a nem forintosítható élményen túl anyagi hasznot is hoz; erről még Azahriah is tudna mesélni.
Legfrissebb honi ellendrukkerünk, aki mentelmi jogáért és önimádásának kiéléséért igyekszik mindenütt betartani a hazának, most odáig merészkedett, hogy a budapesti csúcsot részben saját érdemének tulajdonította, hiszen egyszer valahol azt mondta, hogy akár a fővárosunkban is lehetne effélét tartani.
Ilyen alapon Szoboszlai góljában én is vastagon benne vagyok, mert több tanú füle hallatára kijelentettem, hogy lőni kéne egy gólt a végén a portugáloknak – és tessék!
A budapesti békecsúcs különleges megdicsőülése volna annak a következetességnek, amivel a magyar kormány minden ellenszél dacára ragaszkodott a fegyverek nélküli megoldáshoz.
Ritkán adatik meg egy politikusnak, hogy még aktív időszakában ennyiszer beigazolódjon, hogy igaza volt.
Lehetett volna akár jó is a migráció; szorgos, beilleszkedni kész szíriai agysebészekkel, afgán hidegburkolókkal, tisztességben megőszült marokkói számítástechnikusokkal és gyermekeiket fizikusnak, kémiatanárnak vagy villanyszerelőnek nevelő szomáliai anyákkal – de nem lett. Az ukránok is legyőzhették volna a nagy orosz armadát, miközben Putyin szégyenében kolostorba vonul – de nem sikerült. Amiképpen – talán egyedüliként az EU-s miniszterelnökök közül – Orbán megjósolta.
Horn Gáborral ellentétben, aki a legrosszabb békediktátumok szellemét megidézve ősgonoszokra és ősártatlanokra osztja a feleket, és ezért „szégyennek” tartja közreműködésünket a konferenciában,
valójában a megegyezést sürgető békevágyunkkal már megint mi állunk a történelem jó oldalán.
Orbán ad szavazóinak egy világpolitikai szenzációt, a Tisza-vezér sem akar lemaradni: megajándékozza övéit napi hat Telex-cikk kiröhögésével. Francesca Rivafinoli írása.
Három és fél év agyonpocskondiázott, elvszerű békepolitikája meghozta az elképzelhető legnagyobb gyümölcsöt: Budapest lehet a béke fővárosa. Kohán Mátyás írása.
Ha nem is azonnal tör ki az orosz-ukrán béke a budapesti békecsúcson, azt talán végre kipróbálhatjuk, milyen, ha egyszer a térségünk jövőjéről végre itt, Közép-Európában tárgyalnak. Veczán Zoltán írása.
Az ukrán elnök azt is kérte Trumptól, hogy bánjon keményebben Putyinnal.