„Putyin pincsije” mint házigazda teljesen megfelel az USA elnökének is – ezt azért nehéz kimagyarázni

Ellentétben egyébként a baloldaliakkal, akik háromszor nyertek a rendszerváltás óta, és mindannyiszor becsapták az embereket. A másik Horn (Gyula) a „háromhatvanas kenyér” reményével hozta vissza a kommunistákat, de Bokros-csomagra váltott. Medgyessy 2002-es jóléti rendszerváltása addig tartott, amíg kiosztotta az előző (Orbán-) kormány által ott hagyott tartalékot, aztán takarékos üzemmódba kapcsolt. Gyurcsányról pedig mindenki tudja (hiszen ő maga árulta el utólag), hogy hazudott reggel, délben meg este.

Jellemző, hogy az aranykészletünket annak idején eladó egykori MNB-elnök olyan példát hoz fel a leendő, posztorbáni gazdasági kibontakozásra, mint a nemzeti konzultációk megszüntetése,

ami egyrészt a demokrácia egy sajátos és egyedi magyar kiterjesztésének eltörlése, de bekerülési költsége kacagtatóan elenyésző egy ország költségvetésében. Arról nem is beszélve, hogy ezek a közgazdászok minden kiadott forintot veszteségként könyvelnek el, mintha a Dunába dobna valaki egy telefont. Pedig a konzultációt kinyomtató nyomdának, az abban résztvevő embereknek – nyomdászok, postások, ügyintézők – kifizetett pénz az elköltéskor a gazdaságot pörgeti, áfában, társasági adóban jó része vissza is folyik az államkasszába.

De igaz ez tűzijátékra vagy stadionépítésre is; a nem forintosítható élményen túl anyagi hasznot is hoz; erről még Azahriah is tudna mesélni.

Legfrissebb honi ellendrukkerünk, aki mentelmi jogáért és önimádásának kiéléséért igyekszik mindenütt betartani a hazának, most odáig merészkedett, hogy a budapesti csúcsot részben saját érdemének tulajdonította, hiszen egyszer valahol azt mondta, hogy akár a fővárosunkban is lehetne effélét tartani.