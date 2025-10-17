Magyar Péter már Jaltában is ott volt Churchillékkel: elárasztották az internetet a mémek a Tisza-vezér posztja után

Tűzoltókat a helyszínre: Hont András úgy beégette Magyar Pétert, hogy segítség kell az oltáshoz (FOTÓ)
Az újságíró a Reszkessetek, betőrök! című film egy jelenetét hívta segítségül.
Csütörtök este kiderült: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására. Magyar Péter természetesen ezt is saját sikerének tudta be, amit az internet népe nem hagyott szó nélkül.
Mutatjuk a legjobb mémeket:
