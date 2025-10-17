Ft
10. 17.
péntek
háború Budapesti békecsúcs mém Magyar Péter Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin

Magyar Péter már Jaltában is ott volt Churchillékkel: elárasztották az internetet a mémek a Tisza-vezér posztja után

2025. október 17. 11:52

Összeszedtük a legjobbakat.

2025. október 17. 11:52
null

Csütörtök este kiderült: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására. Magyar Péter természetesen ezt is saját sikerének tudta be, amit az internet népe nem hagyott szó nélkül.

Mutatjuk a legjobb mémeket:

Forrás: Apáti Bence Facebook-oldala
Forrás: Deák Dániel Facebook-oldala
Magyar Péter a jaltai csúcson. Forrás: Ambrózy Áron Facebook-oldala
Forrás: Facebook

Nyitókép: Facebook

