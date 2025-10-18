Budapesti békecsúcs: ha csak egy nappal hamarabb véget ér az öldöklés, már megérte

München, Jalta, Párizs, sőt: Trianon; repkednek a történelmi párhuzamok annak kapcsán, hogy a remélt – elvégre egy háború közepén még bármi közbejöhet – budapesti békecsúcs melyik történelmi békekötéshez lesz hasonló, s hogy kiket is árul el elsősorban a magyar miniszterelnök, amikor ennek teret ad.

Ukrajnát, Európát, saját magát, mindenkit, szégyen, gyalázat, abból is a lemoshatatlan fajta, innen már nincsen lejjebb.

Ezen kritikák szerzőinek egy része tegnapelőtt még azon viccelődött, hogy Donald Trump bizonyára azt sem tudja, kicsoda Orbán Viktor, eleve a kézfogásuk is milyen, meg az öltönye szabása – maradjunk talán annyiban, hogy erkölcsi bírálatuk és sötét jóslataik is minimum némi egészséges szkepszissel kezelendőek. Ahogy azoké is, akik meglehetős érzéketlenséggel viseltetnek akár a trianoni diktátum, akár a határon túl élő magyarok sorsa iránt, ellenben egyből felbuzog bennük az államhatárok erőszakos megváltoztatása felett érzett européer düh, amint egy olyan ország papíron éppen csak megszáradt határait rajzolnák át, amely maga sem a kisebbségvédelem bajnoka.

De maga Budapest neve is fel szokott merülni a történelmi analógiák között, mint ahol egyszer 1994-ben már megszegtek egy egyezményt – ez amúgy a Szovjetunió Ukrajnában felejtett nukleáris robbanófejeire vonatkozott, és arra, hogy cserébe Ukrajna területi épsége sértetlen marad –, vagyis hogy emiatt nem kellene itt tartani a békecsúcsot. Erre a rá jellemző eleganciával Donald Tusk lengyel miniszterelnök is célzott még augusztusban, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meg kissé belegabalyodott a mondandójába, amikor azt fejtegette az ukrán Pravdának, hogy hát ő