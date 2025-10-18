Budapesti békecsúcs: ha csak egy nappal hamarabb véget ér az öldöklés, már megérte

Minekutána Zelenszkij nem kapott meghívót a budapesti békecsúcsra, így ez – vagyis, hogy mikor és hol nem találkozik Putyinnal –, szintén nem tartozik a legfontosabb kérdések közé.
Talán érdemesebb azt megvizsgálnunk, mit hozhat a budapesti békecsúcs. Az alighanem a világ nyolcadik csodája lenne, ha Trump és Putyin itt raknák le egy azonnali és tartós béke fundamentumát, ilyet a legoptimistábbak sem várnak a találkozótól. Ennél sokkal valószínűbb, hogy valamely részterületeken sikerül engedményeket elérni, és egy – legalább részleges – tűzszünet irányába eltolni az eseményeket. A három és fél esztendeje tartó háború totálisan kimerítette az ukrán erőforrásokat (egyes helyi forrásaink amputált kezű és repesszel a koponyájában élő férfiak mozgósításáról beszéltek nekünk, ami tényleg az élőerő végét jelentheti), de az oroszok is fáradnak, és éppen megrekedt a front is, télen ez nem is igen szokott nagyobbat elmozdulni, eközben pedig, mint arra Trump is felhívta a figyelmet, százak halnak meg naponta.
Így talán mindenki kellő józansággal tud tárgyalóasztalhoz ülni, nem csak azt nézve, mit nyerhet, hanem azt is, hogy milyen további veszteségek várnak még rá, ha nem sikerül deeszkalálni a konfliktust.
Ez a jobbik eset – a rosszabbik pedig, hogy nem történik semmi: a felek nem tudnak megegyezni kisebb részletekben sem, avagy az ukrán tiltakozás és a honi héjapárt asztalcsapkodása közepette Trump inkább visszalép kettőt, mint egyet előre, és folytatódik az öldöklés, mintha mi sem történt volna.
Ebben a moralitásnak viszonylag csekély szerepe van, meg annak is, hogy egyes európai szereplők kígyót-békát kiáltanak-e a budapesti békecsúcs résztvevőire, megidézik-e az előző kudarcos budapesti memorandum emlékét, vagy sem, csakis a reálpolitikának. S ha már történelem, ez az igazi lecke: tudjuk, hogy Winston Churchill a pokolba kívánta Neville Chamberlaint, mert az Münchenben „eladta” Csehszlovákiát Hitlernek, hogy mentse Európa bőrét; sikertelenül – majd a reálpolitikai helyzetet látva négy év háború után ő maga osztozott papírszalvétán Sztálinnal Közép-Európán, hogy legalább a menthetőt mentse, jórészt sajnos szintén sikertelenül.