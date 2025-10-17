Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti békecsúcs Horn Gábor Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Nincs helye Putyinnak Budapesten

2025. október 17. 07:48

Szégyen a magyar kormány szerepvállalása ebben az egész borzalomban.

2025. október 17. 07:48
null
Horn Gábor
Horn Gábor
Facebook

„Nem tudom, ki és hogyan van vele, de engem a szégyen érzete fogott el a hír hallatán, hogy Budapesten, Orbán vendégeként találkozik a két jóbarát, Trump és a háborús bűnös Putyin béke ügyileg, persze az áldozat ukrán népet képviselő Zelenszkij nélkül.

Jó lenne már, ha vége lenne nagyon, de nem mindegy, hogy milyen áron, nem mindegy, hogy milyen feltételekkel. Az, hogy Putyin idejön, szerintem igazolja mindazokat a feltételezéseket, melyeket tettünk arról, hogy Orbán az egész borzalmasabb orosz agresszió során Putyin érdekeit szolgálta, szolgálja. Az ahogy az ukrán néppel és a szövetségeseinkkel szemben a diktátor oldalára állt, morálisan vállalhatatlanná teszi szerintem Orbánt, mint a béke közvetítőjét. Nincs helye Putyinnak Budapesten, szégyen a magyar kormány szerepvállalása ebben az egész borzalomban itt a szomszédban.

Az itthoni sorozatos kudarcok után Trump közvetlen beavatkozása talán segíthet Orbánnak a saját közösségében, de nem segít nekünk mindünknek egy kicsit élhetőbb országot teremteni. A haverok beavatkozhatnak, de azért mi döntünk itt mindannyian és azután persze majd meglátjuk…”

Fotó: Drew ANGERER / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 193 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kisstomi-2
2025. október 17. 11:24
Szégyen az te vagy "gábor", de hatalmas !
Válasz erre
1
0
redford-2
2025. október 17. 11:20
Szegény Horn Gábor nem mondhatott mást, drúzsbá köti az ukrán titkosszolgálat...
Válasz erre
3
0
Ernest01
2025. október 17. 11:19
Neked sincs itt helyed, TAKARODJ!
Válasz erre
4
0
lemez
2025. október 17. 11:12
Neked meg a közéletbe.Brüsszelból kapott pénzzel ugatsz itt ,te mindig is egy nyomorék nyugati elkenség voltál családoddal eggyútt.Apósod szintén ,aki még az unioban is kapott a soros sátántól 2 millio ft-ot névreszólóan továbbképzés cimen.Ti már túl vagytok képezve brüsszeli pènzböl,nekúnk Putyin nem ellenség,ö is eltemette 14000 halottját az uki nácik miatt.Akkor lett elege.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!