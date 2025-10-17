„Nem tudom, ki és hogyan van vele, de engem a szégyen érzete fogott el a hír hallatán, hogy Budapesten, Orbán vendégeként találkozik a két jóbarát, Trump és a háborús bűnös Putyin béke ügyileg, persze az áldozat ukrán népet képviselő Zelenszkij nélkül.

Jó lenne már, ha vége lenne nagyon, de nem mindegy, hogy milyen áron, nem mindegy, hogy milyen feltételekkel. Az, hogy Putyin idejön, szerintem igazolja mindazokat a feltételezéseket, melyeket tettünk arról, hogy Orbán az egész borzalmasabb orosz agresszió során Putyin érdekeit szolgálta, szolgálja. Az ahogy az ukrán néppel és a szövetségeseinkkel szemben a diktátor oldalára állt, morálisan vállalhatatlanná teszi szerintem Orbánt, mint a béke közvetítőjét. Nincs helye Putyinnak Budapesten, szégyen a magyar kormány szerepvállalása ebben az egész borzalomban itt a szomszédban.

Az itthoni sorozatos kudarcok után Trump közvetlen beavatkozása talán segíthet Orbánnak a saját közösségében, de nem segít nekünk mindünknek egy kicsit élhetőbb országot teremteni. A haverok beavatkozhatnak, de azért mi döntünk itt mindannyian és azután persze majd meglátjuk…”

Fotó: Drew ANGERER / AFP