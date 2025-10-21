Ft
10. 21.
kedd
Szergej Lavrov Szergej Rjabkov CNN Marco Rubio Egyesült Államok

Az oroszok leleplezték az álhíreket a Lavrov–Rubio találkozó kapcsán

2025. október 21. 12:23

Szerintük ugyanis nem is volt kitűzve a találkozó, és továbbra is zajlanak az orosz–amerikai egyeztetések.

2025. október 21. 12:23
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: a CNN-nek amerikai források arról beszéltek, hogy elmarad az erre a hétre tervezett Lavrov–Rubio egyeztetés, amely a Putyin–Trump budapesti csúcstalálkozót készítené elő. A források arról is beszéltek, hogy az amerikai külügyminiszter nem fogja Trumpnak javasolni, hogy már a jövő héten sor kerüljön a találkozóra. 

Az oroszok is reagáltak a CNN információira.  

Az orosz Interfax szerint Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes egy sajtótájékoztatón elmondta: nem született megállapodás az Orosz Föderáció és az Egyesült Államok külügyminiszterei, Szergej Lavrov és Marco Rubio közötti találkozóról, így helytelen azt állítani, hogy elhalasztották. 

Lehetetlen elhalasztani azt, amiben nem állapodtak meg”

– jelentett ki Rjabkov. 

Rjabkov hangsúlyozta, hogy egy ilyen találkozó felkészülést igényel, ezért is egyeztetett Rubio és Lavrov telefonon.

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Treeoflife
2025. október 21. 12:51
Mindig ezt teszik, már nem az első alkalommal - ha nem ők fújják a Passzát szelet, akkor álviharokat keltenek. Valóban nem volt megállapodás az időpontról, talán némiképpen behatárolva, hogy a hónap végén vagy a következő hónap elején várható - egyéként sem akarták senkinek az orrára kötni, semmi közük hozzá. Hogy a két nagyfőnök találkozója előtt folynak egyeztetések alacsonyabb szinten, ez elkerülhetetlen, egyébként miről tudna Trump és Putyin megállapodni. Hogy az EU-s elit dühöng, hogy nem kapott helyet az asztalnál .... talán az előkészítésbe kellett volna inkább belefolyni, és nem a kákán is csomót keresni, mivel folyamatosan ez utóbbit teszik. Szeretnének odaülni az asztalhoz, ahhoz, aminek az előkészítésében nem vettek részt, mivel a háborút fűtötték, Trumpot pedig ócsárolták. Ezeknek teljesen elment az esze.
Ehetős Odó
2025. október 21. 12:44
Az a baj, hogy a lapok összevissza írnak, nálunk is. Ami valójában történt, egyfelől, hogy Trump kinyilvánította, hogy Budapest lesz a helyszín. Viszont orosz részről Usakov is tartott sajtótájékoztatót, melynek során közölte, hogy Trump javaslata, hogy Budapest legyen, nekik elvben megfelel, de egy találkozó helyéről és időpontjáról később fognak dönteni. És ezt elég hiteles helyről, közvetlenül az orosz sajtóból meg lehetett volna tudni, de nálunk a média, beleértve a mandit is, valamilyen rejtélyes okból csak a nyugati sajtóból vagy a Hoholszka Pravdából tájékozódik.
Szerintem
2025. október 21. 12:40
A háborús uszítók zavarodottan pánikolva dezinformálnak. Rettegnek a béketárgyalásoktól.
llnnhegyi
2025. október 21. 12:35
Kedd van még csak!! Ez fenn van tartva dr miniszterelnök bukására!! A CNN hazugsággyár!
