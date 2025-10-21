Az oroszok leleplezték az álhíreket a Lavrov–Rubio találkozó kapcsán

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: a CNN-nek amerikai források arról beszéltek, hogy elmarad az erre a hétre tervezett Lavrov–Rubio egyeztetés, amely a Putyin–Trump budapesti csúcstalálkozót készítené elő. A források arról is beszéltek, hogy az amerikai külügyminiszter nem fogja Trumpnak javasolni, hogy már a jövő héten sor kerüljön a találkozóra.

Az oroszok is reagáltak a CNN információira.

Az orosz Interfax szerint Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes egy sajtótájékoztatón elmondta: nem született megállapodás az Orosz Föderáció és az Egyesült Államok külügyminiszterei, Szergej Lavrov és Marco Rubio közötti találkozóról, így helytelen azt állítani, hogy elhalasztották.

Lehetetlen elhalasztani azt, amiben nem állapodtak meg”

– jelentett ki Rjabkov.