Pánikot kelt a CNN: egyes források szerint csúszhat a Trump–Putyin találkozó

A két vezető külügyi tanácsadóinak várható előzetes találkozóját ezen a héten elhalasztották, legalábbis egyelőre – számolt be a CNN. Trump csütörtökön, Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés után kijelentette, hogy a két vezető „megállapodott abban, hogy jövő héten találkozót tartanak magas szintű tanácsadóik”.

„Az Egyesült Államok részéről a találkozót Marco Rubio külügyminiszter vezeti majd, akit további, még kijelölendő személyek kísérnek” – írta a Truth Social közösségi oldalon.

A Fehér Ház egyik tisztviselője azonban a CNN-nek elmondta, hogy Rubio és orosz kollégája, Szergej Lavrov közötti várható találkozót egyelőre elhalasztották. Nem volt azonnal világos, hogy miért nem kerül sor a találkozóra a héten.

Az sem volt azonnal egyértelmű, hogy Lavrov és Rubio előzetes találkozójának elhalasztása milyen hatással lesz végül a várható Trump–Putyin csúcstalálkozóra, amit Budapesten terveznek megtartani.

„Trump elnök következetesen törekedett egy békés és diplomáciai megoldás megtalálására, hogy véget vessen ennek az értelmetlen háborúnak és megállítsa a gyilkolást” – nyilatkozta Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes sajtótitkára a CNN-nek. „Bátran felvette a kapcsolatot az összes érintett féllel, és mindent meg fog tenni, ami hatalmában áll, hogy békét teremtsen.”