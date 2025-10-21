Ft
Pánikot kelt a CNN: egyes források szerint csúszhat a Trump–Putyin találkozó

2025. október 21. 10:55

Az amerikai lap arról ír, hogy a külügyminiszterek előzetes találkozóját elhalasztották, de az nem derült ki, hogy ez milyen hatással lehet a tervezett Trump–Putyin találkozóra.

2025. október 21. 10:55
A két vezető külügyi tanácsadóinak várható előzetes találkozóját ezen a héten elhalasztották, legalábbis egyelőre  – számolt be a CNN. Trump csütörtökön, Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés után kijelentette, hogy a két vezető „megállapodott abban, hogy jövő héten találkozót tartanak magas szintű tanácsadóik”.

„Az Egyesült Államok részéről a találkozót Marco Rubio külügyminiszter vezeti majd, akit további, még kijelölendő személyek kísérnek” – írta a Truth Social közösségi oldalon.

A Fehér Ház egyik tisztviselője azonban a CNN-nek elmondta, hogy Rubio és orosz kollégája, Szergej Lavrov közötti várható találkozót egyelőre elhalasztották. Nem volt azonnal világos, hogy miért nem kerül sor a találkozóra a héten.

Az sem volt azonnal egyértelmű, hogy Lavrov és Rubio előzetes találkozójának elhalasztása milyen hatással lesz végül a várható Trump–Putyin csúcstalálkozóra, amit Budapesten terveznek megtartani. 

„Trump elnök következetesen törekedett egy békés és diplomáciai megoldás megtalálására, hogy véget vessen ennek az értelmetlen háborúnak és megállítsa a gyilkolást” – nyilatkozta Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes sajtótitkára a CNN-nek. „Bátran felvette a kapcsolatot az összes érintett féllel, és mindent meg fog tenni, ami hatalmában áll, hogy békét teremtsen.”

Rubio és Lavrov telefonon egyeztettek

Rubio és Lavrov hétfőn telefonon beszéltek, és megvitatták a „következő lépéseket” a két elnök múlt heti, az ukrajnai konfliktus lehetséges befejezéséről szóló telefonbeszélgetésének folytatásaként – derül ki az amerikai külügyminisztérium rövid beszámolójából. Rubio „hangsúlyozta a közelgő találkozók fontosságát, amelyek lehetőséget nyújtanak Moszkvának és Washingtonnak, hogy együttműködjenek az orosz-ukrán háború tartós megoldásának előmozdításában, összhangban Trump elnök elképzeléseivel” – áll a közleményben.

A Kreml eközben „konstruktív megbeszélésnek” nevezte a telefonbeszélgetést, amelynek során „a megegyezés végrehajtásának lehetséges konkrét lépéseit” tárgyalták, amelyekben Trump és Putyin a telefonbeszélgetés során megállapodtak.

Egy forrás azonban a CNN-nek elmondta, hogy a Rubio és Lavrov közötti telefonbeszélgetés után a tisztviselők úgy érezték, hogy az orosz álláspont nem változott kellően. 

A CNN-nek nyilatkozó forrás szerint Rubio egyelőre nem valószínű, hogy javasolja a Putyin és Trump közötti találkozó jövő héten történő megtartását, de Rubio és Lavrov még ezen a héten újra beszélhetnek egymással.

