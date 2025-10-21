Ft
béke Manfred Weber Orbán Viktor Európai Tanács

Manfred Weber üzent Orbánnak: ezt követeli a magyar miniszterelnöktől (VIDEÓ)

2025. október 21. 10:09

Sajtótájékoztatón beszélt a béketörekvésekről az EPP vezetője.

2025. október 21. 10:09
null

Manfred Weber kedd reggel rövid strasbourgi sajtótájékoztatóján beszélt Donald Trump béketörekvéseiről. Az EPP vezetője Morvay Péternek, a Hetek tudósítájának a kérdésére elmondta: értékelik Trump törekvéseit, de azoknak nincs eredményük. 

Támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek arra irányulnak, hogy béke legyen Ukrajnában” 

– jelentette ki a német politikus. Hozzátette: az alaszkai találkozón nem született eredmény, sőt az orosz támadások csak megerősödtek. 

Weber elmondta: szerinte Putyinon áll, hogy véget érjen a háború. 

Az EPP vezetője kijelentette: fontos, hogy Európa egységes legyen. 

Bízom benne, hogy Orbán Viktor ehhez járul hozzá, mert ebben a pillanatban eléggé izolálva van az Európai Tanács asztalánál, mikor az oroszokhoz való hozzáállás van terítéken. Bízunk benne, hogy segít egységesíteni az európai álláspontot. Ezt szeretnénk látni” 

– mondta Weber.

Nyitókép: JOSE JORDAN / AFP

Takagi
2025. október 21. 13:00
Buzi náci halálkufár. Anyád sem bízik benned.
Válasz erre
0
0
vitez-laszlo
2025. október 21. 12:59
Nocak-nocsak kedves Weber úr! Most már az a "gonosz" Orbán mentse meg az EU becsületét?....
Válasz erre
1
0
apro_marosan_petergabor
•••
2025. október 21. 12:56 Szerkesztve
Ki a ez a hajbeültetett NGO szökevény? Tenyérből vagy farból eteti Soros? Mit képzel magáról? A magyar kormányt akarja összeállítani, most meg a magyar miniszterelnököt távirányítani? Menjen ki kenyéradójához a Sorosbirtokra tányért váltani! A néppártból tűnjön el, a többi NGO bohóccal együtt!
Válasz erre
2
0
Szamóca bácsi
2025. október 21. 12:53
igen, bizonyára Orbán a önök játékszabályai alapján fog játszani, kedves Weber nagyúr, hiszen olyan sokat veszthet, ha nem... őöö mit is?
Válasz erre
0
0
