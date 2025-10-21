Manfred Weber üzent Orbánnak: ezt követeli a magyar miniszterelnöktől (VIDEÓ)

Már a Politico is megírta: kilincselnek az uniós vezetők, hogy bejussanak budapesti békecsúcsra
Biztosítani szeretnék, hogy az ukrán pozíció képviselve legyen.
Sajtótájékoztatón beszélt a béketörekvésekről az EPP vezetője.
Manfred Weber kedd reggel rövid strasbourgi sajtótájékoztatóján beszélt Donald Trump béketörekvéseiről. Az EPP vezetője Morvay Péternek, a Hetek tudósítájának a kérdésére elmondta: értékelik Trump törekvéseit, de azoknak nincs eredményük.
Támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek arra irányulnak, hogy béke legyen Ukrajnában”
– jelentette ki a német politikus. Hozzátette: az alaszkai találkozón nem született eredmény, sőt az orosz támadások csak megerősödtek.
Weber elmondta: szerinte Putyinon áll, hogy véget érjen a háború.
Az EPP vezetője kijelentette: fontos, hogy Európa egységes legyen.
Bízom benne, hogy Orbán Viktor ehhez járul hozzá, mert ebben a pillanatban eléggé izolálva van az Európai Tanács asztalánál, mikor az oroszokhoz való hozzáállás van terítéken. Bízunk benne, hogy segít egységesíteni az európai álláspontot. Ezt szeretnénk látni”
– mondta Weber.
