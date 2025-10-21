Manfred Weber üzent Orbánnak: ezt követeli a magyar miniszterelnöktől (VIDEÓ)

Manfred Weber kedd reggel rövid strasbourgi sajtótájékoztatóján beszélt Donald Trump béketörekvéseiről. Az EPP vezetője Morvay Péternek, a Hetek tudósítájának a kérdésére elmondta: értékelik Trump törekvéseit, de azoknak nincs eredményük.

Támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek arra irányulnak, hogy béke legyen Ukrajnában”

– jelentette ki a német politikus. Hozzátette: az alaszkai találkozón nem született eredmény, sőt az orosz támadások csak megerősödtek.

Weber elmondta: szerinte Putyinon áll, hogy véget érjen a háború.

Az EPP vezetője kijelentette: fontos, hogy Európa egységes legyen.