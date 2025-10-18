Már zajlanak a titkos tárgyalások: újra találkozhat Trump és Kim Dzsongun

Alig vetett véget egy háborúnak, máris újabba bonyolódna Trump: a CIA már megkezdte a műveleteket
Fokozódik a válság Latin-Amerikában. Az Egyesült Államok titkos műveletekre adott engedélyt Venezuelában.
Az esetleges csúcstalálkozóra Trump novemberi ázsiai útja során kerülhet sor.
Újabb, Donald Trump és Kim Dzsongun közötti találkozó lehetőségéről tárgyalnak titokban az amerikai tisztviselők – értesült a CNN.
Az amerikai elnök novemberi ázsiai útja során kerülhetne sor a találkozóra,
bár források szerint a konkrét előkészületek még nem kezdődtek el, és jelenleg nincs aktív kommunikáció Washington és Phenjan között.
A Fehér Ház hivatalosan a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel való megbeszélést tartja a látogatás fő céljának, mivel az Egyesült Államok és Kína között egyre fokozódnak a kereskedelmi feszültségek. Trump azonban – korábbi ciklusához hasonlóan – most is jelezte, hogy személyesen is találkozna az észak-koreai vezetővel, és a tanácsadói sem zárták ki ennek lehetőségét.
Trump érdeklődése akkor éledt fel, amikor augusztusban a Fehér Házban fogadta a dél-koreai elnököt, Li Dzse Mjungot. A dél-koreai vezető meghívta őt a jövő havi APEC-találkozóra, és felvetette, hogy az esemény alkalmat adhatna egy újabb Trump–Kim csúcstalálkozóra. Trump nyitottnak mutatkozott az ötletre, és azt mondta: „Ő is szeretne találkozni velem, és javítani fogjuk a kapcsolatokat.”
Érdekesség, hogy Kim Dzsongun is hajlandónak mutatkozott a párbeszédre:
a múlt hónapban az észak-koreai parlamentben kijelentette, hogy jó emlékeket őriz Trump elnökről, és ha Washington elismeri a „valóságot”, akkor nincs akadálya egy újabb találkozónak.
A két vezető utoljára 2019-ben találkozott a koreai demilitarizált övezetben, ahol Trump történelmet írt azzal, hogy első amerikai elnökként átlépte az észak-koreai határt. Bár a csúcstalálkozók látványosak voltak, érdemi előrelépés nem történt Phenjan nukleáris programjának korlátozásában. Most azonban a körülmények jóval kedvezőtlenebbek: a dél-koreai kormány keményebb álláspontot képvisel, és a két Korea között sincs aktív kommunikáció.
