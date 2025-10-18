Már zajlanak a titkos tárgyalások: újra találkozhat Trump és Kim Dzsongun

Trump érdeklődése akkor éledt fel, amikor augusztusban a Fehér Házban fogadta a dél-koreai elnököt, Li Dzse Mjungot. A dél-koreai vezető meghívta őt a jövő havi APEC-találkozóra, és felvetette, hogy az esemény alkalmat adhatna egy újabb Trump–Kim csúcstalálkozóra. Trump nyitottnak mutatkozott az ötletre, és azt mondta: „Ő is szeretne találkozni velem, és javítani fogjuk a kapcsolatokat.”

Érdekesség, hogy Kim Dzsongun is hajlandónak mutatkozott a párbeszédre:

a múlt hónapban az észak-koreai parlamentben kijelentette, hogy jó emlékeket őriz Trump elnökről, és ha Washington elismeri a „valóságot”, akkor nincs akadálya egy újabb találkozónak.

A két vezető utoljára 2019-ben találkozott a koreai demilitarizált övezetben, ahol Trump történelmet írt azzal, hogy első amerikai elnökként átlépte az észak-koreai határt. Bár a csúcstalálkozók látványosak voltak, érdemi előrelépés nem történt Phenjan nukleáris programjának korlátozásában. Most azonban a körülmények jóval kedvezőtlenebbek: a dél-koreai kormány keményebb álláspontot képvisel, és a két Korea között sincs aktív kommunikáció.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP