Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fehér Házban Washington Kim Dzsongun Észak-Korea Trump

Már zajlanak a titkos tárgyalások: újra találkozhat Trump és Kim Dzsongun

2025. október 18. 21:42

Az esetleges csúcstalálkozóra Trump novemberi ázsiai útja során kerülhet sor.

2025. október 18. 21:42
null

Újabb, Donald Trump és Kim Dzsongun közötti találkozó lehetőségéről tárgyalnak titokban az amerikai tisztviselők – értesült a CNN.

Az amerikai elnök novemberi ázsiai útja során kerülhetne sor a találkozóra, 

bár források szerint a konkrét előkészületek még nem kezdődtek el, és jelenleg nincs aktív kommunikáció Washington és Phenjan között.

A Fehér Ház hivatalosan a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel való megbeszélést tartja a látogatás fő céljának, mivel az Egyesült Államok és Kína között egyre fokozódnak a kereskedelmi feszültségek. Trump azonban – korábbi ciklusához hasonlóan – most is jelezte, hogy személyesen is találkozna az észak-koreai vezetővel, és a tanácsadói sem zárták ki ennek lehetőségét.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump érdeklődése akkor éledt fel, amikor augusztusban a Fehér Házban fogadta a dél-koreai elnököt, Li Dzse Mjungot. A dél-koreai vezető meghívta őt a jövő havi APEC-találkozóra, és felvetette, hogy az esemény alkalmat adhatna egy újabb Trump–Kim csúcstalálkozóra. Trump nyitottnak mutatkozott az ötletre, és azt mondta: „Ő is szeretne találkozni velem, és javítani fogjuk a kapcsolatokat.”

Érdekesség, hogy Kim Dzsongun is hajlandónak mutatkozott a párbeszédre: 

a múlt hónapban az észak-koreai parlamentben kijelentette, hogy jó emlékeket őriz Trump elnökről, és ha Washington elismeri a „valóságot”, akkor nincs akadálya egy újabb találkozónak.

A két vezető utoljára 2019-ben találkozott a koreai demilitarizált övezetben, ahol Trump történelmet írt azzal, hogy első amerikai elnökként átlépte az észak-koreai határt. Bár a csúcstalálkozók látványosak voltak, érdemi előrelépés nem történt Phenjan nukleáris programjának korlátozásában. Most azonban a körülmények jóval kedvezőtlenebbek: a dél-koreai kormány keményebb álláspontot képvisel, és a két Korea között sincs aktív kommunikáció.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!