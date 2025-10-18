Alig vetett véget egy háborúnak, máris újabba bonyolódna Trump: a CIA már megkezdte a műveleteket

Egyre nagyobb a feszültség az Egyesült Államok és Venezuela között – a nemzetközi helyzet gyorsan eszkalálódhat – számolt be a CNN.

Donald Trump amerikai elnök ugyanis felhatalmazta a CIA-t, hogy Venezuelán belül titkos műveleteket hajtson végre, miközben az amerikai hadsereg fokozza katonai jelenlétét a Karib-térségben.

A CNN értesülései szerint a Trump-adminisztráció célja egyértelmű: Nicolás Maduro elmozdítása a hatalomból.

A venezuelai elnök válaszul mozgósította fegyveres erőit, és csapatokat vezényelt a határra. Maduro szerint az ország önkéntes milíciájának már nyolcmillió tartalékosa van – bár szakértők szerint ez a szám erősen túlzó, és a fegyveres erők felkészültsége is gyenge.

Washington hivatalosan azzal indokolja a katonai műveleteket, hogy venezuelai hajók kábítószert szállítanak, ám a háttérben egyre inkább politikai célok körvonalazódnak. Az Egyesült Államok ugyanis már évek óta nyíltan támogatja az ellenzéki vezetőt, Juan Guaidót, akit 2019-ben legitim elnökként ismert el.