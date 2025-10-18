Ft
Alig vetett véget egy háborúnak, máris újabba bonyolódna Trump: a CIA már megkezdte a műveleteket

2025. október 18. 20:16

Fokozódik a válság Latin-Amerikában. Az Egyesült Államok titkos műveletekre adott engedélyt Venezuelában.

2025. október 18. 20:16
null

Egyre nagyobb a feszültség az Egyesült Államok és Venezuela között – a nemzetközi helyzet gyorsan eszkalálódhat – számolt be a CNN.

Donald Trump amerikai elnök ugyanis felhatalmazta a CIA-t, hogy Venezuelán belül titkos műveleteket hajtson végre, miközben az amerikai hadsereg fokozza katonai jelenlétét a Karib-térségben.

A CNN értesülései szerint a Trump-adminisztráció célja egyértelmű: Nicolás Maduro elmozdítása a hatalomból.

A venezuelai elnök válaszul mozgósította fegyveres erőit, és csapatokat vezényelt a határra. Maduro szerint az ország önkéntes milíciájának már nyolcmillió tartalékosa van – bár szakértők szerint ez a szám erősen túlzó, és a fegyveres erők felkészültsége is gyenge.

Washington hivatalosan azzal indokolja a katonai műveleteket, hogy venezuelai hajók kábítószert szállítanak, ám a háttérben egyre inkább politikai célok körvonalazódnak. Az Egyesült Államok ugyanis már évek óta nyíltan támogatja az ellenzéki vezetőt, Juan Guaidót, akit 2019-ben legitim elnökként ismert el.

A konfliktus súlyosságát jelzi, hogy az Egyesült Államok vérdíjat is kitűzött Maduro fejére: a 2020-ban felajánlott 15 millió dolláros összeg az idén már 50 millióra emelkedett. A helyzet így egyre inkább emlékeztet a múltbeli latin-amerikai beavatkozásokra – szakértők szerint azonban a mostani amerikai nyomásgyakorlás önmagában nem biztos, hogy elég lenne Maduro rendszerének megdöntéséhez.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

tapir32
2025. október 18. 21:04
Ukrajna népeivel az szolidáris, az támogatja az ukrán népet, aki mielőbb tűzszünetet és békét akar. Ez a Magyar Kormány és nem Zselenszkij és nem az EU. További emberek halála és megnyomorítása nélkül kell rendezni az Ukrán helyzetet! Mióta etikus emberek halálát, megnyomorodását akarni? Egy absztrakt elv vagy az emberek élete a fontosabb? Mindig az életet kell választani! A dolgokat utólag rendezni lehet, helyre lehet hozni de, feltámasztani nem lehet senkit sem. Az elhúzódó háborúban Ukrajnát lerombolják. Deák Ferenc azért a haza bölcse, mert kiegyezett, mielőtt az egész ország rámegy az ellenállásra.
hexahelicene
2025. október 18. 20:59
vi-ktthexahelicene 2025. október 18. 20:33 Ha a cionáci flottát a víz alá küldik, akkor megérik az árukat. --------------------------------------------------------------------------------------- Ne aggódj, 9M730 hiperszonikus (Mach 6+) manőverező robotrepülőgép (Publicba "cirkáló rakéta") leszakítja a náci flottát, ugyanis nukleáris meghajtású, hatótávjának ezért nincs korlátja. NATO neve a Burevestniknek: "Skyfall", azaz Csillaghullás.
hernadvolgyi-2
2025. október 18. 20:56
"Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb olajkészletével, mintegy 303 milliárd hordóval, ami a világ készleteinek nagy részét teszi ki. Bár hatalmas készletei vannak, az exportot az amerikai szankciók nehezítik." Kell ide a demokrácia amerikai módra.
hernadvolgyi-2
2025. október 18. 20:51
"Donald Trump amerikai elnök ugyanis felhatalmazta a CIA-t, hogy Venezuelán belül titkos műveleteket hajtson végre," Nagyon titkos akció, csak nehogy kiszivárogjon.
