Kicsi az esélye, hogy a lengyelek vagy az ukránok, akik a leginkább gyűlölik Putyint, megpróbálnák meggyilkolni az orosz elnököt Budapest utcáin – szakértők a Mandinernek

„A történelmi tapasztalat, hogy a politikusok ellen elkövetett merényleteket általában magányos őrültek vagy fanatikusok követik el. Attól kevésbé tartanék, hogy a lengyelek vagy az ukránok – akik a leginkább gyűlölik Putyint – megpróbálnák meggyilkolni az orosz elnököt Budapest utcáin” – nyilatkozta a Mandinernek Robert C. Castel, aki szerint Donald Trump amerikai, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnököt a nap 24 órájában szigorúan őrzik, bárhol is vannak. Az utolsó, hitelt érdemlően dokumentált eset, amikor egy állam képviselői kiiktattak egy másik állam vezetőjét, 1979-ben történt: a szovjet Szpecnaz egységek megölték Hafizullah Amint, Afganisztán vezetőjét. A Mandineren most terítékre kerül a budapesti békecsúcs, a két elnök fővárosi jelenléte rég nem látott biztonsági feladatot ró a magyar hatóságokra.

Budapesti békecsúcs: kulisszatitkokat árultak el a szakértők

A terrorelhárítás, a rendőrség, a katonaság és a kiberbiztonsági szakemberek összehangolt munkájára lesz szükség. A magyar erőket az amerikai titkosszolgálat (Secret Service) és az orosz elnöki testőrség is kiegészíti, amelyek saját embereiket és technikai eszközeiket is hozzák.

A budapesti békecsúcs súlya messze túlmutat egy szokványos diplomáciai eseményen. Először fordulhat elő, két, egymással háborúban álló fél vezetője semleges közvetítő nélkül ül le egy asztalhoz Európában. Magyarország választása a nemzetközi közvélemény számára váratlan volt, de nem előzmények nélküli.

Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt években mindkét nagyhatalommal szoros kapcsolatokat ápolt, és következetesen a béketárgyalások fontosságát hangsúlyozta.

Nehéz szituáció: amikor egy testőrnek a fegyveréhez kell nyúlnia

A magyar származású izraeli biztonságpolitikai szakértő szerint a testőrségnek olyan helyzetekre is fel kell készülnie, amelyek nem feltétlenül életellenesek, hanem az adott politikus, illetve ország presztízsét rombolják. Példaként említette ifjabb Bush elnök esetét, amikor 2008-ban, Bagdadban egy újságíró egy lábbelit dobott az amerikai elnök felé. Az arab kultúrában ilyen aktus rendkívül sértőnek számít.