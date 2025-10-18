Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti békecsúcs Kis-Benedek József Robert C. Castel orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Kicsi az esélye, hogy a lengyelek vagy az ukránok, akik a leginkább gyűlölik Putyint, megpróbálnák meggyilkolni az orosz elnököt Budapest utcáin – szakértők a Mandinernek

2025. október 18. 19:37

Miközben a nyugat-európai vezetők egyre tragikomikusabb Monty Python-paródiát adnak elő, az amerikai és az orosz elnök Budapesten fog tanácskozni az ukrán háború befejezéséről. A Mandiner Kis-Benedek József egykori katonai hírszerző ezredest, valamint Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértőt kérdezte a budapesti békecsúcsról.

2025. október 18. 19:37
null
Kunstár Csaba
Kunstár Csaba

„A történelmi tapasztalat, hogy a politikusok ellen elkövetett merényleteket általában magányos őrültek vagy fanatikusok követik el. Attól kevésbé tartanék, hogy a lengyelek vagy az ukránok – akik a leginkább gyűlölik Putyint – megpróbálnák meggyilkolni az orosz elnököt Budapest utcáin” – nyilatkozta a Mandinernek Robert C. Castel, aki szerint Donald Trump amerikai, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnököt a nap 24 órájában szigorúan őrzik, bárhol is vannak. Az utolsó, hitelt érdemlően dokumentált eset, amikor egy állam képviselői kiiktattak egy másik állam vezetőjét, 1979-ben történt: a szovjet Szpecnaz egységek megölték Hafizullah Amint, Afganisztán vezetőjét. A Mandineren most terítékre kerül a budapesti békecsúcs, a két elnök fővárosi jelenléte rég nem látott biztonsági feladatot ró a magyar hatóságokra.

Budapesti békecsúcs: kulisszatitkokat árultak el a szakértők
Budapesti békecsúcs: kulisszatitkokat árultak el a szakértők
  • A terrorelhárítás, a rendőrség, a katonaság és a kiberbiztonsági szakemberek összehangolt munkájára lesz szükség. A magyar erőket az amerikai titkosszolgálat (Secret Service) és az orosz elnöki testőrség is kiegészíti, amelyek saját embereiket és technikai eszközeiket is hozzák.
  • A budapesti békecsúcs súlya messze túlmutat egy szokványos diplomáciai eseményen. Először fordulhat elő, két, egymással háborúban álló fél vezetője semleges közvetítő nélkül ül le egy asztalhoz Európában. Magyarország választása a nemzetközi közvélemény számára váratlan volt, de nem előzmények nélküli.
  • Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt években mindkét nagyhatalommal szoros kapcsolatokat ápolt, és következetesen a béketárgyalások fontosságát hangsúlyozta.

Nehéz szituáció: amikor egy testőrnek a fegyveréhez kell nyúlnia

A magyar származású izraeli biztonságpolitikai szakértő szerint a testőrségnek olyan helyzetekre is fel kell készülnie, amelyek nem feltétlenül életellenesek, hanem az adott politikus, illetve ország presztízsét rombolják. Példaként említette ifjabb Bush elnök esetét, amikor 2008-ban, Bagdadban egy újságíró egy lábbelit dobott az amerikai elnök felé. Az arab kultúrában ilyen aktus rendkívül sértőnek számít.

A béketárgyalás megszervezése Magyarország számára kihívást jelent. Az ország ugyanis nem elégszer rendezett magas szintű nemzetközi találkozót”

– mondta lapunknak Kis-Benedek József egykori katonai attasé. A biztonságpolitikai szakértő szerint Budapest – a nem túl nagy mérete miatt – jó választásnak tűnik. Ráadásul az oroszoknak és az amerikaiaknak is nagyon komoly csapata van, ami az elnökök biztonságát próbálja szavatolni.

A védelmi munka oroszlánrészét a hírszerzés látja el. „Mikor oda jutunk, hogy egy testőrnek a fegyveréhez kell nyúlnia, az valójában egy óriási kudarc jele. Azt jelenti, hogy a hírszerzés, valamint a műveleti tervezés megbukott” – állította Robert C. Castel.

Hozzátette: minden apró részletet meg kell tervezni. Előfordul, hogy a védett személyt nem autóval szállítják, hanem helikopterrel, vagy az elnöki konvoj egyik autójában sem foglal helyet, mert titokban repülővel érkezik a célállomásra.

A belügyminiszter kijelölése alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson részt vevő kiemelten védett személyek, Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke vonatkozásában – írja közleményében a TEK. A nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja – teszik hozzá. Megjegyzik, szakembereik már megkezdték a felkészülést a budapesti békecsúcsra. A nemzetközi protokolloknak megfelelően – a rendőrség, a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgálatokkal – gondoskodnak a védett személyek, valamint a delegációk biztonságáról – írja a közlemény.

Budapesti békecsúcs – akár a királyoknál: előkóstoló teszteli az ételeket

A budapesti csúcsnak egyelőre még nincs pontos időpontja. Az izraeli biztonságpolitikai szakértő szerint mindkét nagyhatalom titkosszolgálata folyamatosan csúcsra járatva dolgozik. „Ez nem olyan, mint a diéta, hogy majd karácsony után elkezdem. A hírszerző szervek egyfolytában gyűjtik az információkat” – magyarázta az egykori katona, hozzátéve: van egy látogatási programtervezet, amit a két elnök protokollosztálya dolgoz ki egymás között.

Az útitervet egy „biztonsági celofánnal borítják be”, ami a találkozó egészét lefedi. Például a védett személy mikor lép ki az autóból, a szállodába menet mivel takarják el az útvonalat az orvlövészek elől, vagy a liftet ki fogja tartani, ugyanis nem lehet várakozni a felvonó előtt.

A biztonsági szolgálat aprólékosan tervez meg mindent, ügyelve arra, hogy távol tartsák a magányos őrülteket és a politikai provokátorokat is.

Az amerikai elnöknek saját szervezete van, egy hírszerző szolgálat, ahol csaknem kétezren dolgoznak”

– mondta Kis-Benedek József ezredes. Az egykori katonai hírszerző szerint a budapesti csúcs utazásával nincs nagy probléma, mert mindkét politikus saját géppel jön. Ilyen esetben légtérzárat rendelnek el. Mivel Putyin elnök ellen elfogatóparancs van érvényben, ezért az orosz elnöknek kerülőúton – valószínűleg Szerbia felől – kell érkeznie Budapestre.

Az ezredes úgy véli, Budapesten minimális az esélye egy terrorcselekménynek, hiszen mindkét elnök saját személygépkocsit hoz magával és saját biztonsági szolgálatuk ellenőrzi az ottlétüket. Az elnöki testőrségben dolgozó emberek között van olyan, aki az élelmiszereket kontrollálja, előkóstolást végez és szemmel tartja a szakácsokat is. 

Inkább féljenek tőled, mint szeressenek!

Az ezredes nem vár átütő eredményt a budapesti Putyin-Trump találkozótól. Kis-Benedek József emlékeztetett arra, hogy az orosz elnök 2022-ben megfogalmazott feltételei még nem valósultak meg: Ukrajna vezetése a mai napig ellenséges az oroszországi föderációval, valamint saját orosz kisebbségével szemben.

Ráadásul – tette hozzá az egykori katonai hírszerző – ez egy olyan békecsúcs lesz, ahová nem hívták meg az ukrán elnököt, így nehéz lesz pontot tenni a háború végére.

Mivel Putyin ellen nemzetközi körözést adtak ki, a találkozó hírét a legtöbb európai országban nem fogja tapsvihar követni, és nem fogják állva éljenezni, ahogy ezt tette korábban a kanadai parlament egy egykorvolt ukrán világháborús nácival.  

Óriási diplomáciai siker, hogy Magyarország adhat otthont az amerikai-orosz csúcstalálkozónak. Azt hiszem, hogy ez egy köszönetnyilvánítás Magyarország és a magyar kormány felé”

– értékelte Robert C. Castel. Hozzátette: ezzel az Orbán-kormány nem szerez magának további barátokat a háborúpárti Európában. Az izraeli biztonságpolitikai szakértő szerint a Közel-Keleten úgy tartják: inkább féljenek tőled, mint szeressenek. Úgy tűnik – tette hozzá – így működik a nagyvilágban is, csak egy kicsit lágyítva.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP, belső kép forrása: Facebook

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
uszoda
2025. október 18. 21:32
semmi új.
Válasz erre
0
0
Petyminger
2025. október 18. 21:08
Petike csinálhatna egy árnyék bekecsucsot, az tenyleg vicces lenne…
Válasz erre
0
0
rohadanarancs-2
2025. október 18. 21:02
"Elmentünk a királyi palotához, ahol a király lakott 1932-ig Ruandában. Egy nagy kunyhó, szénakunyhó. Ott volt egy vezető, megkérdezte, honnan jövünk, mondtam, hogy Magyarországról, Viktor vagyok. Mondta, hogy nagyon jó, tavaly itt volt a magyar president és őt is Viktornak hívják, és ő is megnézte ezt a kunyhót. A magyar presidentet a királyi szarvasmarhacsorda érdekelte leginkább. "
Válasz erre
0
0
konyvtaros-0
2025. október 18. 20:59
Kis benedek jozsef..?komolyan? Nezzek mar meg mit mondott orban egyiptomi meghivasaval kapcsban a heti tv n,ahol kizarta azt a lehetoseget,hogy budapesten talalkozzon putin es trump sot meg ki is mosolyogta meg a felvetes komolysagat is..kisbj egy 14 karatos pancser.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!