Kicsi az esélye, hogy a lengyelek vagy az ukránok, akik a leginkább gyűlölik Putyint, megpróbálnák meggyilkolni az orosz elnököt Budapest utcáin – szakértők a Mandinernek

Miközben a nyugat-európai vezetők egyre tragikomikusabb Monty Python-paródiát adnak elő, az amerikai és az orosz elnök Budapesten fog tanácskozni az ukrán háború befejezéséről. A Mandiner Kis-Benedek József egykori katonai hírszerző ezredest, valamint Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértőt kérdezte a budapesti békecsúcsról.
„A történelmi tapasztalat, hogy a politikusok ellen elkövetett merényleteket általában magányos őrültek vagy fanatikusok követik el. Attól kevésbé tartanék, hogy a lengyelek vagy az ukránok – akik a leginkább gyűlölik Putyint – megpróbálnák meggyilkolni az orosz elnököt Budapest utcáin” – nyilatkozta a Mandinernek Robert C. Castel, aki szerint Donald Trump amerikai, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnököt a nap 24 órájában szigorúan őrzik, bárhol is vannak. Az utolsó, hitelt érdemlően dokumentált eset, amikor egy állam képviselői kiiktattak egy másik állam vezetőjét, 1979-ben történt: a szovjet Szpecnaz egységek megölték Hafizullah Amint, Afganisztán vezetőjét. A Mandineren most terítékre kerül a budapesti békecsúcs, a két elnök fővárosi jelenléte rég nem látott biztonsági feladatot ró a magyar hatóságokra.
A magyar származású izraeli biztonságpolitikai szakértő szerint a testőrségnek olyan helyzetekre is fel kell készülnie, amelyek nem feltétlenül életellenesek, hanem az adott politikus, illetve ország presztízsét rombolják. Példaként említette ifjabb Bush elnök esetét, amikor 2008-ban, Bagdadban egy újságíró egy lábbelit dobott az amerikai elnök felé. Az arab kultúrában ilyen aktus rendkívül sértőnek számít.
A béketárgyalás megszervezése Magyarország számára kihívást jelent. Az ország ugyanis nem elégszer rendezett magas szintű nemzetközi találkozót”
– mondta lapunknak Kis-Benedek József egykori katonai attasé. A biztonságpolitikai szakértő szerint Budapest – a nem túl nagy mérete miatt – jó választásnak tűnik. Ráadásul az oroszoknak és az amerikaiaknak is nagyon komoly csapata van, ami az elnökök biztonságát próbálja szavatolni.
A védelmi munka oroszlánrészét a hírszerzés látja el. „Mikor oda jutunk, hogy egy testőrnek a fegyveréhez kell nyúlnia, az valójában egy óriási kudarc jele. Azt jelenti, hogy a hírszerzés, valamint a műveleti tervezés megbukott” – állította Robert C. Castel.
Hozzátette: minden apró részletet meg kell tervezni. Előfordul, hogy a védett személyt nem autóval szállítják, hanem helikopterrel, vagy az elnöki konvoj egyik autójában sem foglal helyet, mert titokban repülővel érkezik a célállomásra.
A belügyminiszter kijelölése alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson részt vevő kiemelten védett személyek, Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke vonatkozásában – írja közleményében a TEK. A nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja – teszik hozzá. Megjegyzik, szakembereik már megkezdték a felkészülést a budapesti békecsúcsra. A nemzetközi protokolloknak megfelelően – a rendőrség, a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgálatokkal – gondoskodnak a védett személyek, valamint a delegációk biztonságáról – írja a közlemény.
A budapesti csúcsnak egyelőre még nincs pontos időpontja. Az izraeli biztonságpolitikai szakértő szerint mindkét nagyhatalom titkosszolgálata folyamatosan csúcsra járatva dolgozik. „Ez nem olyan, mint a diéta, hogy majd karácsony után elkezdem. A hírszerző szervek egyfolytában gyűjtik az információkat” – magyarázta az egykori katona, hozzátéve: van egy látogatási programtervezet, amit a két elnök protokollosztálya dolgoz ki egymás között.
Az útitervet egy „biztonsági celofánnal borítják be”, ami a találkozó egészét lefedi. Például a védett személy mikor lép ki az autóból, a szállodába menet mivel takarják el az útvonalat az orvlövészek elől, vagy a liftet ki fogja tartani, ugyanis nem lehet várakozni a felvonó előtt.
A biztonsági szolgálat aprólékosan tervez meg mindent, ügyelve arra, hogy távol tartsák a magányos őrülteket és a politikai provokátorokat is.
Az amerikai elnöknek saját szervezete van, egy hírszerző szolgálat, ahol csaknem kétezren dolgoznak”
– mondta Kis-Benedek József ezredes. Az egykori katonai hírszerző szerint a budapesti csúcs utazásával nincs nagy probléma, mert mindkét politikus saját géppel jön. Ilyen esetben légtérzárat rendelnek el. Mivel Putyin elnök ellen elfogatóparancs van érvényben, ezért az orosz elnöknek kerülőúton – valószínűleg Szerbia felől – kell érkeznie Budapestre.
Az ezredes úgy véli, Budapesten minimális az esélye egy terrorcselekménynek, hiszen mindkét elnök saját személygépkocsit hoz magával és saját biztonsági szolgálatuk ellenőrzi az ottlétüket. Az elnöki testőrségben dolgozó emberek között van olyan, aki az élelmiszereket kontrollálja, előkóstolást végez és szemmel tartja a szakácsokat is.
Az ezredes nem vár átütő eredményt a budapesti Putyin-Trump találkozótól. Kis-Benedek József emlékeztetett arra, hogy az orosz elnök 2022-ben megfogalmazott feltételei még nem valósultak meg: Ukrajna vezetése a mai napig ellenséges az oroszországi föderációval, valamint saját orosz kisebbségével szemben.
Ráadásul – tette hozzá az egykori katonai hírszerző – ez egy olyan békecsúcs lesz, ahová nem hívták meg az ukrán elnököt, így nehéz lesz pontot tenni a háború végére.
Mivel Putyin ellen nemzetközi körözést adtak ki, a találkozó hírét a legtöbb európai országban nem fogja tapsvihar követni, és nem fogják állva éljenezni, ahogy ezt tette korábban a kanadai parlament egy egykorvolt ukrán világháborús nácival.
Óriási diplomáciai siker, hogy Magyarország adhat otthont az amerikai-orosz csúcstalálkozónak. Azt hiszem, hogy ez egy köszönetnyilvánítás Magyarország és a magyar kormány felé”
– értékelte Robert C. Castel. Hozzátette: ezzel az Orbán-kormány nem szerez magának további barátokat a háborúpárti Európában. Az izraeli biztonságpolitikai szakértő szerint a Közel-Keleten úgy tartják: inkább féljenek tőled, mint szeressenek. Úgy tűnik – tette hozzá – így működik a nagyvilágban is, csak egy kicsit lágyítva.
