Erődemonstráció Észak-Koreában – Kim Dzsongun új szuperrakétát vonultatott fel

2025. október 11. 10:06

A KCNA észak-koreai hírügynökség a bemutatott új interkontinentális ballisztikus rakétát „a legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszernek” írta le.

null

Észak-Koreában a kormányzópárt, a Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai parádén felvonultattak többek között egy újonnan kifejlesztett, Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétát.

A katonai parádét Phenjanban, a Kim Ir Szenről elnevezett téren tartották Kim Dzsongün észak-koreai vezető mellett egyebek között Kína, Oroszország és Vietnám magasrangú képviselőinek jelenlétében.

Li Csiang kínai miniszterelnök és To Lam, a vietnami kommunista párt főtitkára állt Kim Dzsongün két oldalán, míg Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, jelenleg az orosz biztonsági tanács alelnöke pedig To Lam mellett.

A KCNA észak-koreai hírügynökség a bemutatott új interkontinentális ballisztikus rakétát „a legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszernek” írta le.

A KCNA szeptemberben számolt be egy új, nagy tolóerővel működő szilárd üzemanyagú rakétahajtómű tesztjéről, amivel kapcsolatban akkor megjegyezte, hogy azt a fejlesztés alatt álló új generációs Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétához fogják használni.

Az észak-koreai hírügynökség beszámolója szerint „ahogy a Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakéta, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszere, belépett a térre, (...) a nézők lelkes éljenzése a tetőfokára hágott”.

A KCNA jelentése szerint a parádén egyebek között rövidebb hatótávolságú ballisztikus, cirkáló és szuperszonikus rakéták is voltak, amelyekről Észak-Korea korábban úgy nyilatkozott, hogy képesek nukleáris csapást mérni a rivális Dél-Korea területén lévő célpontokra.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay

Dixtroy
2025. október 11. 11:46
„ahogy a Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakéta, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszere, belépett a térre, (...) a nézők lelkes éljenzése a tetőfokára hágott”. Én is a fokomra hágok.
egyszeri
2025. október 11. 11:38
Gondolom Kim kapott néhány receptet amit felhasznál egy kalóriadúsabb ütőképesebb menü elkészítéséhez. Biztosan rászolgált.
hexahelicene
2025. október 11. 10:56
A nukleáris Hwasong-20 ICBM jelenleg fejlesztés alatt áll, hatótávolsága 15000 km lesz, MIRV robbanófejes, azaz több célpontja külön irányítható kapacitással. A nyugati sajtóban KN-23-ként említett Hwasong-11A ballisztikust az oroszok használják ukrán célpontok ellen az Iskander-M szemi-ballisztikus mellett.
red-bullshit
2025. október 11. 10:53
Vállvetve és egységes sorban: a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság különleges alakulatának katonái, akik segítettek felszabadítani a Kurszki területet, az orosz zászlókkal és a „Szolgálni Oroszországnak” című dallal vonultak a parádén „Így vonult ma a KNDK csapatainak oszlopa a katonai parádén. Ezek azok a katonák, akik vállvetve harcoltak katonáinkkal a kurszki föld felszabadításáért az ukrán náciktól” – jelentette a kormányzó, Hinstein. „Különösen megható, hogy a phenjani katonai parádé ezen része a „Szolgálni Oroszországnak” dal alatt zajlott, és a katonák orosz trikolórt és a KNDK zászlaját tartották a kezükben. Ez a szoros barátságunk és a megbízható váll szimbóluma, amely a legnehezebb időkben is mellettünk marad!”
