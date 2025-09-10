Már kiválaszthatták Észak-Korea következő diktátorát, aki kegyetlenebb lehet, mint bármelyik elődje

Sung-Yoon Lee koreai-amerikai professzor Észak-Korea hercegnője című könyvében részletezi a család köré épített mítoszt: a vérvonal első tagja Kim Ir Szen volt, egy egyszerű gerrilaharcos, akinek állítólagos hőstetteit mítoszokká alakították, és mivel betiltottak minden vallást az országban, őt tették istenné. Az ő unokája Kim Dzsongun, a jelenlegi vezető, akinek a nevét egészen 2011-ig nem is tudták a külföldi titkosszolgálatok. Apjának Kim Dzsongilnek ugyanis 7 gyermeke volt, és egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy ki lesz az örökös. Mikor 2011 végén Kim Dzsongil váratlanul meghalt a fia lépett a helyére, azonnal tisztogatásba kezdett, hogy megerősítse a pozícióját. Az új vezető meggyilkoltatta saját külföldön élő féltestvérét, nagybátyját pedig kutyákkal tépette szét.

Sung-Yoon Lee könyvében arról ír, hogy a Kim család tagjai pszihopata tendeciákat mutatnak , például Kim Dzsongilről az amerikai titkosszolgálatok azt tartották, hogy őrült, ezért meg voltak róla győződve, hogy a Szovjetunió bukását nem élheti túl. Túlélte, és az amerikaiak orra előtt atomfegyvert fejlesztett ki. A Kim dinasztia tagjai nagy lelkesedéssel nyomják el a lakosságukat, és egyik keveset említett jellemzője a dinasztiának a keresztények brutális üldözése, hiszen Észak-Koreában az egyetlen isten a legfelsőbb vezető.

A testvér

Észak-Korea izoláltságának az a következménye, hogy a külső szakértők leginkább csak a propaganda anyagokon keresztül tudják elemezni a viszonyokat. A szigorú hiearchia, és a megtervezett megjelenések miatt minden mozdulatnak jelentősége van, és minden beállásból, gesztusból következtetni lehet egy adott személy rangjára és hatalmi szerepére.