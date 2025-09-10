Ft
Kim Dzsongun dinasztia Kim Jodzsong Észak-Korea

Már kiválaszthatták Észak-Korea következő diktátorát, aki kegyetlenebb lehet, mint bármelyik elődje

2025. szeptember 10. 06:20

Észak-Korea élén egy véreskezű és kiszámíthatatlan legfelsőbb vezető áll, akinek rossz egészségi állapota miatt már megkezdődött a találgatás, hogy ki lesz az örököse. Ha Kim Dzsongun váratlanul meghal, könnyen örökösödési harc kezdődhet, hiszen két potenciális jelölt is van a vezetői székre.

2025. szeptember 10. 06:20
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Évek óta zajlanak a találgatások, hogy ki lesz az utódja Kim Dzsongun észak-koreai diktátornak, aki a dél-koreai titkosszolgálatok információi szerint szívbeteg és cukorbeteg, és akinek apja valamint nagyapja is súlyos szív és érrendszeri problémákkal küzdött. Kim Dzsongun nemrég Pekingbe látogatott, ahol érkezésekor az Észak-Koreával foglalkozó elemzők azonnal kiszúrták, hogy ezúttal nem húga, hanem a lánya foglalta el mellette a „first lady” szerepét. Egyes elemzők szerint a kislány előtérbe helyezése propaganda húzás, hogy a közismerten kegyetlen vezetőt, mint „szerető apát” ábrázolják. Mások szerint azonban a diktátor aggódik egy potenciális örökösödési harc miatt, ezért már idő előtt bemutatja az utódját. 

Kínai tisztviselők fogadják Kim Dszongunt, Észak-Korea vezetőjét. Mögötte áll a lánya, akit sokan már a kiválasztott örökösnek tekintenek. Fotó: KCNA VIA KNS
Kínai tisztviselők fogadják Kim Dszongunt, Észak-Korea vezetőjét. Mögötte áll a lánya, akit sokan már a kiválasztott örökösnek tekintenek. Fotó: KCNA VIA KNS 

A Pektu dinasztia 

Bár Észak-Korea egy kommunista diktatúra, a hatalmi rendszere sokkal inkább hasonlít egy középkori ázsiai királyságéra. 

Az országot az úgynevezett Pektu dinasztia vezeti, amely szinte isteni eredettörténetet talált ki magának, és amely vallásos imádatot követel a lakosságtól. 

Sung-Yoon Lee koreai-amerikai professzor Észak-Korea hercegnője című könyvében részletezi a család köré épített mítoszt: a vérvonal első tagja Kim Ir Szen volt, egy egyszerű gerrilaharcos, akinek állítólagos hőstetteit mítoszokká alakították, és mivel betiltottak minden vallást az országban, őt tették istenné. Az ő unokája Kim Dzsongun, a jelenlegi vezető, akinek a nevét egészen 2011-ig nem is tudták a külföldi titkosszolgálatok. Apjának Kim Dzsongilnek ugyanis 7 gyermeke volt, és egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy ki lesz az örökös. Mikor 2011 végén Kim Dzsongil váratlanul meghalt a fia lépett a helyére, azonnal tisztogatásba kezdett, hogy megerősítse a pozícióját. Az új vezető meggyilkoltatta saját külföldön élő féltestvérét, nagybátyját pedig kutyákkal tépette szét. 

Sung-Yoon Lee könyvében arról ír, hogy a Kim család tagjai pszihopata tendeciákat mutatnak , például Kim Dzsongilről az amerikai titkosszolgálatok azt tartották, hogy őrült, ezért meg voltak róla győződve, hogy a Szovjetunió bukását nem élheti túl. Túlélte, és az amerikaiak orra előtt atomfegyvert fejlesztett ki. A Kim dinasztia tagjai nagy lelkesedéssel nyomják el a lakosságukat, és egyik keveset említett jellemzője a dinasztiának a keresztények brutális üldözése, hiszen Észak-Koreában az egyetlen isten a legfelsőbb vezető. 

A testvér

Észak-Korea izoláltságának az a következménye, hogy a külső szakértők leginkább csak a propaganda anyagokon keresztül tudják elemezni a viszonyokat. A szigorú hiearchia, és a megtervezett megjelenések miatt minden mozdulatnak jelentősége van, és minden beállásból, gesztusból következtetni lehet egy adott személy rangjára és hatalmi szerepére.

Az elmúlt években feltűnően nagy szerepet kapott Kim Dzsongun húga Kim Jodzsong, akit sokan még mindig fivére potenciális örökösének tartanak. 

Jodzsong iránt nagy érdeklődést mutatott a nyugati média mikor 2018-ban feltűnt Dél-Koreában a téli olimpián. Sung-Yoon Lee arról ír könyvében, hogy a dél-koreai média szinte elalélt a visszafogott fiatal nőtől, mert azt gondolták, hogy pusztán a neme miatt ő talán egy reformer szerepét töltheti be a bátyja mellett. Az eltelt hét évben ez a lelkesedés lelanyhadt, és a legfelsőbb vezető húgának egyre inkább megmutatkozik a valódi arca.

Kim Jodzsong/ Jade Gao / AFP

Kim Jodzsong először 2012-ben, huszonöt esztendősen tűnt fel egy propaganda felvételen, amelyen nagynénjével egy fehér lovon lovagolt.

A dél-koreai elemzők szerint Kim Dzsongunnak a húga a legfontosabb bizalmasa, és a fiatal nő egészen 2020-ig vezette az állam propaganda és agitációs osztályát, 2020-ban pedig megkapta a „Kedves Vezető Helyettese” címet, amellyel egyértelműen ő lett a diktátor után a második ember. 

Ő dönthet arról, hogy kit börtönöznek be és kit végeznek ki, és egyre durvább kirohanásokat publikál az állami adón, mind Dél-Korea, mind Amerika ellen.

Kim Jodszong testvérével ellentétben beszél angolul, és ritka külföldi útjaira rendszeresen elkiséri őt, és mellette van a tárgyalások során. Legutóbb mikor Vlagymir Putyin Pekingben egy limuzinban utazott a koreai vezetővel, a feltételezések szerint a húg tolmácsolt az orosz elnökkel folytatott beszélgetés során. 

A szakértők szerint annak ellenére, hogy Kim Jodzsung nő, az örökösödése nem jelentene problémát, mert csak Észak-Koreában a vérvonal számít. 

Bár a nyugati elemzések nagy jelentőséget tulajdonítottak női mivoltának, Jodzsung egyes nézetek szerint még kegyetlenebb, mint a testvére, és komoly veszélye lenne hogy beveti a nukleáris fegyvereket, amelyeknek használatával előszeretettel fenyegetőzik. 

Érdekesség, hogy az észak-koreai lakosság nem tudja, hogy Jodzsung a vezető húga, ezt legfeljebb feltételezhetik, ugyanis az állami propagandában soha nem szerepelt testvérként. Ezzel szemben az észak-koreaik egyre többször láthatják Kim Dzsongun lányát.

A „Kedves Leány”

Bár Kim Jodzsong egyre fontosabb szerepet tölt be a testvére mellett, és valószínűleg készen állna rá, hogy a helyébe lépjen, nemrég egy új potenciális örököst mutatott be az észak-koreai vezető a világnak. Kim Dzsue 12 év körül lehet, és először egy interkontinentlis ballisztikus rakéta kilővésén fotózták le 2022-ben. A dél-koreai titkosszolgálatok még a lány nevét sem tudják biztosan, ugyanis a kislányt nem nevezi meg az észak-koreai média, és a nevét onnan tudják, hogy Dennis Rodman amerikai kosárlabdázó 2013-ban arról beszélt, hogy a kezében fogta az észak-koreai vezetői kislányát. Egyes elemzők szerint valójában Kim Dzsuun az igazi neve, és a sportoló csak a becenevét hallotta. 

Kim Dzsongun a lányával. /AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

A lány életkorát nem tudják pontosan, mint ahogy azt sem, hogy hány gyermeke van Kim Dszongunnak. A dél-koreai hírszerzés feltételezései szerint kettő vagy három gyereke van, és van egy aki idősebb, mint Dzsue. 

A New York Times nemrég egy részletes cikkben elemezte Dzsue minden egyes megjelenesét az észak-koreai propagandában. A cikkből kiderül, hogy a lánynak Észak-Koreában nincs ismert hivatalos tisztsége, és 

az állami média még a nevét sem közölte, csak úgy hivatkozik rá, mint a vezető „legkedvesebb”, „legbecsületesebb” vagy „kedves” lányára.

A lány három év alatt 39 alkalommal bukkant fel az állami médiában, és ebből 26 esemény a hadsereghez kötődött. Az elemzők rámutattak, hogy a kislány kiemelt státuszát bizonyítja, hogy 2023 novemberében az állami média közzétett egy fényképet, amelyen Dzsue volt a középpontban, Kim Dzsongun pedig a háttérben. Az elemzők szerint a szigorúan hiarchikus Észak-Koreában a vezető korábban soha nem került másodlagos szerepbe, és egy ilyen kép nem kerülhetett volna nyilvánosságra az ő engedélye nélkül. 

Az örökösödés kérdése azért foglalkoztatja a nyugati hírszerzést, mert a legtöbb atomháborús forgatókönyv azzal kezdődik, hogy Észak-Korea beteljesíti a fenyegetését, és rálő Dél-Koreára vagy az Egyesült Államokra. 

Annie Jacobsen amerikai újságírónő, aki Atomháború címmel írt könyvet, több interjúban elmondta, hogy a Pentagonban Észak-Koreát tekintik a legveszélyesebb atomhatalomnak. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy a világ jövője szempontjából, hogy mi történik ebben a kiszámíthatatlan államban. Sung-Yoon Lee könyvében arról ír, hogy a Kim dinasztia elkötelezett amelett, hogy egy nap egyesíti a két Koreát, és a teljes félsziget felett átveszik az uralmat. A nyugati elemzők gyakran reménykednek egy reformer felbukkanásában, és a potenciális női örökösökre gyakran úgy tekintenek, mint akik ezt elhozhatják . Kim Dzsongun közismerten Svájcban tanult, éppen ezért egyesek azt gondolták talán szakít felmenői örökségével, mint kiderült: hatalmasat tévedtek. A lánya még csak iskolában sem járt soha, sem Svájcban, sem Észak-Koreában, hanem otthon taníttaták és egy olyan környezetben nőtt fel, ahol ő egy istenként imádott vezető kedvenc gyermeke. Nehéz elképzelni veszélyesebb forgatókönyvet, mint hogy egy ilyen lány és nagynénje kezébe kerüljön a hatalom. 

Nyitókép: KCNA VIA KNS / AFP

