A Kyiv Independent arról ír, hogy Oroszország megkezdte az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta sorozatgyártását – ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette be közel egy évvel azután, hogy ígéretet tett a rendszer tömeggyártására. És tessék. Hozzáteszik, hogy egy díjátadó ünnepségen Putyin dicsérte Oroszország védelmi technológiáját, és

leszögezte: az Oresnyik sorozatgyártása megindult.

Emlékeztetnek: az Oresnyiket 2024. novemberében vetették be először Dnyipro támadása során, ami válasz volt Ukrajna amerikai és brit hosszú hatótávolságú rakéták alkalmazására orosz terület ellen. Az orosz vezető szerint a kilőtt Oresnyik nem hordozott nukleáris robbanófejet, bár a rakétát atomfegyver hordozására fejlesztették, derült ki.

A rendszer képes a hangsebesség tízszeresével repülni és áttörni a nyugati légvédelmet.

Bár ezt Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij megkérdőjelezte és úgy nyilatkozott, hogy Oroszország évente legfeljebb hat ilyen rakétát tud gyártani, ezek az kijelentések nem állták ki a valóság próbáját.