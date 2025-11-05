Zelenszkij szerint nincs béketerv, mert ő nem látta
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfol.
Nem vált be Zelenszkij jóslata. Már megint.
A Kyiv Independent arról ír, hogy Oroszország megkezdte az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta sorozatgyártását – ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette be közel egy évvel azután, hogy ígéretet tett a rendszer tömeggyártására. És tessék. Hozzáteszik, hogy egy díjátadó ünnepségen Putyin dicsérte Oroszország védelmi technológiáját, és
leszögezte: az Oresnyik sorozatgyártása megindult.
Emlékeztetnek: az Oresnyiket 2024. novemberében vetették be először Dnyipro támadása során, ami válasz volt Ukrajna amerikai és brit hosszú hatótávolságú rakéták alkalmazására orosz terület ellen. Az orosz vezető szerint a kilőtt Oresnyik nem hordozott nukleáris robbanófejet, bár a rakétát atomfegyver hordozására fejlesztették, derült ki.
A rendszer képes a hangsebesség tízszeresével repülni és áttörni a nyugati légvédelmet.
Bár ezt Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij megkérdőjelezte és úgy nyilatkozott, hogy Oroszország évente legfeljebb hat ilyen rakétát tud gyártani, ezek az kijelentések nem állták ki a valóság próbáját.
A mostani beszéd során Putyin Oroszország „szuperfegyvereinek” a képességeiről is beszélt, és többek között azt állította, hogy
a nukleáris meghajtású Burevesztnyik cirkálórakétának korlátlan hatótávolsága van,
amely felülmúl minden ismert rakétarendszert a világon.
„Minden tervünk a fejlett fegyverrendszerek létrehozására, a hadiipari komplexum fejlesztésére, valamint a modern felszereléssel és fegyverekkel való ellátására maradéktalanul teljesül”
– mondta Putyin, egyúttal fölhívta a figyelmet: Oroszország „nem jelent fenyegetést senkire.”
Nyitókép: Anatolii Stepanov / AFP
