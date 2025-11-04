Zelenszkij szerint nincs béketerv, mert ő nem látta

Zelenszkij zuhanórepülésben: Pokrovszk bekerítése után Trump kijelentette, hogy nem ad Tomahawkot az ukránoknak
Teljes csőd az elmúlt pár nap Ukrajna számára.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfol.
Az Ukrinform arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta azokat a híreket, miszerint létezne egy kész, 12 pontos béketerv.
„A kérdés lényege az, hogy én, Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez a válasz minden kérdésre.
Különböző európai elképzelések és javaslatok vannak a békés rendezéssel kapcsolatban” – mondta.
Az ukrán politikus a donyecki Pokrovszkban dúló intenzív harcokról is beszélt, tudósít a Portfolio. Mint közölte,
az összecsapások közel harmada Pokrovszkban zajlik az orosz és ukrán haderő között,
és Oroszország az irányított légibombáinak mintegy felét itt használja fel.
„Érthetik, milyen nehéz ez a katonáinknak” – fogalmazott az ukrán elnök.
Nyitókép: MTI/EPA
