Zelenszkij szerint nincs béketerv, mert ő nem látta

Az Ukrinform arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta azokat a híreket, miszerint létezne egy kész, 12 pontos béketerv.

„A kérdés lényege az, hogy én, Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez a válasz minden kérdésre.

Különböző európai elképzelések és javaslatok vannak a békés rendezéssel kapcsolatban” – mondta.

Az ukrán politikus a donyecki Pokrovszkban dúló intenzív harcokról is beszélt, tudósít a Portfolio. Mint közölte,