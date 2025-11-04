Ft
11. 04.
kedd
Pokrovszk Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij szerint nincs béketerv, mert ő nem látta

2025. november 04. 07:56

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfol.

2025. november 04. 07:56
null

Az Ukrinform arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta azokat a híreket, miszerint létezne egy kész, 12 pontos béketerv.

 „A kérdés lényege az, hogy én, Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez a válasz minden kérdésre. 

Különböző európai elképzelések és javaslatok vannak a békés rendezéssel kapcsolatban” – mondta.

Az ukrán politikus a donyecki Pokrovszkban dúló intenzív harcokról is beszélt, tudósít a Portfolio. Mint közölte, 

az összecsapások közel harmada Pokrovszkban zajlik az orosz és ukrán haderő között,

 és Oroszország az irányított légibombáinak mintegy felét itt használja fel.

„Érthetik, milyen nehéz ez a katonáinknak” – fogalmazott az ukrán elnök.

Nyitókép: MTI/EPA

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Dixtroy
2025. november 04. 09:58
"A kérdés lényege az, hogy én, Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem." Ha behunyja az egér a szemét, akkor nincs ott a macska, hiszen nem látja. Olyan ovis korban ennek a hiedelemnek már meg kellett volna dőlnie.
Horst_Tappert
2025. november 04. 09:39
"hogy én, Ukrajna elnöke" Te nem vagy ukrajna elnöke. Egy lejárt mandátumú, a hatalmát háborúval meghosszabbító, háborús bűnös, tömeggyilkos féreg vagy.
egonsamu-2
2025. november 04. 09:31
Látta már valaki Zselé eszét? Mert ha nem, akkor nincs neki....
llnnhegyi
2025. november 04. 09:23
A testvérháború zavartalanul folyik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!