Zelenszkij zuhanórepülésben: Pokrovszk bekerítése után Trump kijelentette, hogy nem ad Tomahawkot az ukránoknak

Itt a legrosszabb hír Ukrajnának: a katonák nem tudtak kitörni Kupjanszknál és Pokrovszknál, halad az orosz gőzhenger
Az orosz hadsereg bekeríthette a háború végkimenetele szempontjából kulcsfontosságú városokat.
Teljes csőd az elmúlt pár nap Ukrajna számára.
A Portfolio arról ír, hogy
Donald Trump amerikai elnök elutasítja, hogy Ukrajna hosszú hatótávolságú Tomahawk robotrepülőgépekhez jusson,
és a NATO-n keresztüli közvetett szállítások ötletét sem támogatja – erről a Reuters tájékoztatta a közvéleményt.
Trump vasárnap
„hűvösen fogadta” azt a felvetést is, hogy az Egyesült Államok NATO-tagállamoknak adna el Tomahawkokat, akik továbbítanák azokat
Ukrajnának, mondván: nem akarja eszkalálni a háborút.
Hozzáteszik: az elnök legutóbbi, az Air Force One fedélzetén elhangzott nyilatkozata is ezt a visszafogott álláspontot tükrözte. Arra a kérdésre, hogy fontolóra venne-e egy ilyen eladási megállapodást, azt felelte, hogy nem igazán. Hozzátette ugyanakkor, hogy megváltoztathatja a véleményét.
Hnagsúlyozzák:
a Pentagon a múlt héten hivatalosan is zöld utat adott a „cirkálórakéták” Ukrajnába küldésének, de a végső döntés az elnök kezében volt.
Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár október 22-én a Fehér Házban tartott találkozójukon megvitatták a Tomahawkokkal kapcsolatos elképzelést. Rutte pénteken azt mondta, hogy a kérdés felülvizsgálat alatt áll, és a döntés az Egyesült Államok hatásköre – írják.
Emlékeztetnek:
a Tomahawk rakéták hatótávolsága mintegy 2500 kilométer, ami lehetővé teszi mélyen oroszországi célpontok, köztük Moszkva elérését is.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérte a rakéták biztosítását, ám
a Kreml óva intette Washingtont
attól, hogy átadja Kijevnek a fegyvert.
Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Brutálisak a videók az ukránok levadászásáról. Ha a politika beleszól a hadműveletekbe, szinte mindig baj a vége.
„A lehető legdrágább árat fizetik” – közölte az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.