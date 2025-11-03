Ft
11. 03.
hétfő
nato Ukrajna Donald Trump Egyesült Államok Tomahawk

Zelenszkij zuhanórepülésben: Pokrovszk bekerítése után Trump kijelentette, hogy nem ad Tomahawkot az ukránoknak

2025. november 03. 08:51

Teljes csőd az elmúlt pár nap Ukrajna számára.

2025. november 03. 08:51
null

A Portfolio arról ír, hogy 

Donald Trump amerikai elnök elutasítja, hogy Ukrajna hosszú hatótávolságú Tomahawk robotrepülőgépekhez jusson, 

és a NATO-n keresztüli közvetett szállítások ötletét sem támogatja – erről a Reuters tájékoztatta a közvéleményt.

Trump vasárnap 

„hűvösen fogadta” azt a felvetést is, hogy az Egyesült Államok NATO-tagállamoknak adna el Tomahawkokat, akik továbbítanák azokat

 Ukrajnának, mondván: nem akarja eszkalálni a háborút.

Hozzáteszik: az elnök legutóbbi, az Air Force One fedélzetén elhangzott nyilatkozata is ezt a visszafogott álláspontot tükrözte. Arra a kérdésre, hogy fontolóra venne-e egy ilyen eladási megállapodást, azt felelte, hogy nem igazán. Hozzátette ugyanakkor, hogy megváltoztathatja a véleményét. 

Hnagsúlyozzák:  

a Pentagon a múlt héten hivatalosan is zöld utat adott a „cirkálórakéták” Ukrajnába küldésének, de a végső döntés az elnök kezében volt.

Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár október 22-én a Fehér Házban tartott találkozójukon megvitatták a Tomahawkokkal kapcsolatos elképzelést. Rutte pénteken azt mondta, hogy a kérdés felülvizsgálat alatt áll, és a döntés az Egyesült Államok hatásköre – írják.

Emlékeztetnek: 

a Tomahawk rakéták hatótávolsága mintegy 2500 kilométer, ami lehetővé teszi mélyen oroszországi célpontok, köztük Moszkva elérését is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérte a rakéták biztosítását, ám 

a Kreml óva intette Washingtont 

attól, hogy átadja Kijevnek a fegyvert.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

