Zelenszkij zuhanórepülésben: Pokrovszk bekerítése után Trump kijelentette, hogy nem ad Tomahawkot az ukránoknak

Ukrajnának, mondván: nem akarja eszkalálni a háborút.

Hozzáteszik: az elnök legutóbbi, az Air Force One fedélzetén elhangzott nyilatkozata is ezt a visszafogott álláspontot tükrözte. Arra a kérdésre, hogy fontolóra venne-e egy ilyen eladási megállapodást, azt felelte, hogy nem igazán. Hozzátette ugyanakkor, hogy megváltoztathatja a véleményét.

Hnagsúlyozzák:

a Pentagon a múlt héten hivatalosan is zöld utat adott a „cirkálórakéták” Ukrajnába küldésének, de a végső döntés az elnök kezében volt.

Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár október 22-én a Fehér Házban tartott találkozójukon megvitatták a Tomahawkokkal kapcsolatos elképzelést. Rutte pénteken azt mondta, hogy a kérdés felülvizsgálat alatt áll, és a döntés az Egyesült Államok hatásköre – írják.