PÉNZÜGYI VÉDŐPAJZS – A TISZA vajon melyik szót nem érti?– TEMPÓ Kohán Mátyással

Páros lábbal szállt bele Orbánba a Guardian
A brit lap „háborúellenes roadshowként” hivatkozik a magyar miniszterelnök országjárására.
A baloldalon a pénzügyi védőpajzsból valahogy mentőcsomag lett. Hogy miért nem az, és hogy mit jelent ez az amerikai-magyar megállapodás, ezt járja körül Kohán Mátyás a Tempó legújabb epizódjában.
A legújabb epizódban, ismét tiszta vizet öntünk a pohárba. Kohán Mátyás azt a témát járja körül, hogy a pénzügyi védőpajzs megállapodás, miért nem mentőcsomag vagy hitel, ahogy ez a tiszás fejekből kipattant.
Mit kaphat az ország ettől a védőpajzstól? Hogyan működik ez a rendszer? Mit is jelent a már sokszor hallott deviza swap?
Összegyűjtöttünk minden érvet és tudnivalót. A Tempó legfrissebb adásában Kohán Mátyás be is mutatja ezeket.
