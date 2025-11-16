PÉNZÜGYI VÉDŐPAJZS – A TISZA vajon melyik szót nem érti?– TEMPÓ Kohán Mátyással

A legújabb epizódban, ismét tiszta vizet öntünk a pohárba. Kohán Mátyás azt a témát járja körül, hogy a pénzügyi védőpajzs megállapodás, miért nem mentőcsomag vagy hitel, ahogy ez a tiszás fejekből kipattant.

Mit kaphat az ország ettől a védőpajzstól? Hogyan működik ez a rendszer? Mit is jelent a már sokszor hallott deviza swap?

Összegyűjtöttünk minden érvet és tudnivalót. A Tempó legfrissebb adásában Kohán Mátyás be is mutatja ezeket.