tempó védőpajzs Tisza Párt Donald Trump Kohán Mátyás Orbán Viktor

PÉNZÜGYI VÉDŐPAJZS – A TISZA vajon melyik szót nem érti?– TEMPÓ Kohán Mátyással

2025. november 16. 17:02

A baloldalon a pénzügyi védőpajzsból valahogy mentőcsomag lett. Hogy miért nem az, és hogy mit jelent ez az amerikai-magyar megállapodás, ezt járja körül Kohán Mátyás a Tempó legújabb epizódjában.

A legújabb epizódban, ismét tiszta vizet öntünk a pohárba. Kohán Mátyás azt a témát járja körül, hogy a pénzügyi védőpajzs megállapodás, miért nem mentőcsomag vagy hitel, ahogy ez a tiszás fejekből kipattant. 

Mit kaphat az ország ettől a védőpajzstól? Hogyan működik ez a rendszer? Mit is jelent a már sokszor hallott deviza swap?

Összegyűjtöttünk minden érvet és tudnivalót. A Tempó legfrissebb adásában Kohán Mátyás be is mutatja ezeket.

 

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

fortissima
2025. november 16. 17:39
youtube.com/watch?v=OCPj0qMZJhM Itt tartunk...
dryanflowd-
2025. november 16. 17:33
...vajon melyik szót nem érti? – Nem mindegy? coub.com/view/49b2sh
Takagi
2025. november 16. 17:22
MP az simán hülye remegő bohóc.
jump-ing
2025. november 16. 17:22
Mit véd a védőpajzs? A segglyukadat, vagy az államcsődöt te röptetett kohenor kochánka?
