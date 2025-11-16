Orbán Viktor felrobbantotta a német internetet: döbbenetes, mennyien álltak ki mellette!

Orbán Viktor elárulta, mi lesz a választás legfontosabb témája (VIDEÓ)
„Magyarország szeretné megreformálni az EU-t, de soha nem fogja elhagyni, hiszen a nyugati keresztény kultúra része” – szögezte le a miniszterelnök az interjúban.
A német közvélemény sokkal inkább Orbán-barát, mint azt Berlin gondolná – a kommentmező erről tanúskodik.
Ritka jelenségnek voltak tanúi a BILD olvasói: Orbán Viktor interjúja alatt nem az ellenséges, hanem a támogató hangok uralták a kommentmezőt.
Több száz bejegyzés született, és ezek döntő többsége a magyar miniszterelnök mellett állt ki
– olyannyira, hogy a német kommentfolyam a cikk alatt inkább tűnt Orbán-szimpatizáns fórumnak, mintsem megosztó politikai vitának.
A magyar miniszterelnök Mathias Döpfnernek adott hosszú interjújában Ukrajna ügyében egyebek közt kifejtette:
szerinte az EU tévesen reméli, hogy a háború folytatása jobb tárgyalási pozíciót biztosít, az idő ugyanis a Kremlnek kedvez.
Azt is kijelentette, hogy nevetséges Oroszország támadásától tartani a Nyugat ellen, mert az EU ereje összességében messze felülmúlja az orosz katonai kapacitást.
Eközben Donald Trumpot „a béke emberének” nevezte, akivel szerinte Magyarország együtt tud működni az ukrajnai rendezés érdekében.
A hozzászólók nagy része nyíltan Orbán mellé állt – és ez Németországban, ahol a magyar kormányfőt rendszeresen bírálják, kifejezetten szokatlan. A kommentek három nagy csoportra oszlottak:
- Nagyon sok hozzászóló egyszerűen megkönnyebbülve üdvözölte, hogy valaki végre kimondja azt, amit szerintük Európa vezetői nem mernek.
Többen odáig mentek, hogy a magyar miniszterelnököt „az utolsó európai államférfinak” nevezték.
- Sok komment nemcsak Orbánt dicsérte, hanem a német politikai elitet ostorozta – éles szavakkal.
Több felhasználó a német külpolitikát hibáztatta a háború további elmérgesedéséért.
- Orbán háborúról alkotott véleményének támogatása
Szintén feltűnő volt, hogy sok német hozzászóló messzemenően egyetértett Orbán értékelésével a háborút illetően.
Volt olyan hozzászóló is, aki úgy fogalmazott:
„Aki békét akar, annak Orbán álláspontját kellene követnie.”
A kommentek mennyisége és tónusa alapján egyértelmű: a német olvasók jelentős része nem a média vagy a politika hivatalos narratíváját ismétli, hanem Orbán mellett foglal állást.
Ez különösen feltűnő annak fényében, hogy a német politikai elit és sajtó nagy része évek óta kritikusan viszonyul Magyarországhoz. A mostani reakciók viszont azt mutatják:
sok német választó fáradt, kiábrándult, és olyan vezetőt lát Orbánban, aki kimondja azt, amit mások nem mernek.
Az interjú tehát nemcsak diplomáciai, hanem kommunikációs siker is lett a magyar miniszterelnök számára – méghozzá a legszkeptikusabb területen, Németországban.
Nyitókép: Daniel Biskup / Bild