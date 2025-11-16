Orbán Viktor felrobbantotta a német internetet: döbbenetes, mennyien álltak ki mellette!

Ritka jelenségnek voltak tanúi a BILD olvasói: Orbán Viktor interjúja alatt nem az ellenséges, hanem a támogató hangok uralták a kommentmezőt.

Több száz bejegyzés született, és ezek döntő többsége a magyar miniszterelnök mellett állt ki

– olyannyira, hogy a német kommentfolyam a cikk alatt inkább tűnt Orbán-szimpatizáns fórumnak, mintsem megosztó politikai vitának.

A magyar miniszterelnök Mathias Döpfnernek adott hosszú interjújában Ukrajna ügyében egyebek közt kifejtette: