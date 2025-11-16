Ft
kommentmező BILD Ukrajna Orbán Viktor siker

Orbán Viktor felrobbantotta a német internetet: döbbenetes, mennyien álltak ki mellette!

2025. november 16. 14:34

A német közvélemény sokkal inkább Orbán-barát, mint azt Berlin gondolná – a kommentmező erről tanúskodik.

2025. november 16. 14:34
null

Ritka jelenségnek voltak tanúi a BILD olvasói: Orbán Viktor interjúja alatt nem az ellenséges, hanem a támogató hangok uralták a kommentmezőt. 

Több száz bejegyzés született, és ezek döntő többsége a magyar miniszterelnök mellett állt ki

 – olyannyira, hogy a német kommentfolyam a cikk alatt inkább tűnt Orbán-szimpatizáns fórumnak, mintsem megosztó politikai vitának.

A magyar miniszterelnök Mathias Döpfnernek adott hosszú interjújában Ukrajna ügyében egyebek közt kifejtette:

 szerinte az EU tévesen reméli, hogy a háború folytatása jobb tárgyalási pozíciót biztosít, az idő ugyanis a Kremlnek kedvez. 

Azt is kijelentette, hogy nevetséges Oroszország támadásától tartani a Nyugat ellen, mert az EU ereje összességében messze felülmúlja az orosz katonai kapacitást.

Eközben Donald Trumpot „a béke emberének” nevezte, akivel szerinte Magyarország együtt tud működni az ukrajnai rendezés érdekében.

A kommentmező viszont maga volt a politikai földrengés

A hozzászólók nagy része nyíltan Orbán mellé állt – és ez Németországban, ahol a magyar kormányfőt rendszeresen bírálják, kifejezetten szokatlan. A kommentek három nagy csoportra oszlottak:

- Nagyon sok hozzászóló egyszerűen megkönnyebbülve üdvözölte, hogy valaki végre kimondja azt, amit szerintük Európa vezetői nem mernek.

  • „Európa egyetlen politikusa, akinek van józan esze.”
  • „Végre valaki, aki nem hisztériát kelt, hanem racionálisan beszél.”
  • „Orbán sokkal realistább, mint a saját kormányunk.”
  • „Ő legalább a saját népét képviseli – ellentétben velünk, németekkel.”

Többen odáig mentek, hogy a magyar miniszterelnököt „az utolsó európai államférfinak” nevezték.

- Sok komment nemcsak Orbánt dicsérte, hanem a német politikai elitet ostorozta – éles szavakkal.

  • „Csak a mi kormányunk ilyen paranoid és háborúpárti.”
  • „A német vezetés elvesztette a realitásérzékét.”
  • „A média és a politika háborút akar gerjeszteni – végre egy józan hang.”
  • „Mi, németek szégyellhetjük, hogy ilyen vezetőket választottunk.”
  • „Brüsszelnek és Berlinnek végre észhez kéne térnie.”

Több felhasználó a német külpolitikát hibáztatta a háború további elmérgesedéséért.

- Orbán háborúról alkotott véleményének támogatása

Szintén feltűnő volt, hogy sok német hozzászóló messzemenően egyetértett Orbán értékelésével a háborút illetően.

  • „Teljesen igaza van: ha Putyin meg akart volna támadani minket, már megtette volna.”
  • „Az orosz veszélyt mesterségesen fújják fel.”
  • „A háborút nem békével, hanem fegyverszállítással hosszabbítják meg.”
  • „A háború senkinek nem érdeke – csak a fegyvergyártóknak.”
  • „Orbánnak igaza van: egy atomhatalmat sarokba szorítani őrültség.”

Volt olyan hozzászóló is, aki úgy fogalmazott:

„Aki békét akar, annak Orbán álláspontját kellene követnie.”

A kommentek mennyisége és tónusa alapján egyértelmű: a német olvasók jelentős része nem a média vagy a politika hivatalos narratíváját ismétli, hanem Orbán mellett foglal állást.

Ez különösen feltűnő annak fényében, hogy a német politikai elit és sajtó nagy része évek óta kritikusan viszonyul Magyarországhoz. A mostani reakciók viszont azt mutatják:

sok német választó fáradt, kiábrándult, és olyan vezetőt lát Orbánban, aki kimondja azt, amit mások nem mernek.

Az interjú tehát nemcsak diplomáciai, hanem kommunikációs siker is lett a magyar miniszterelnök számára – méghozzá a legszkeptikusabb területen, Németországban.

***

Nyitókép: Daniel Biskup / Bild

ribizli-2
2025. november 16. 15:40
Ezt az embert csak szetetni lehet. ❤️
Medici
2025. november 16. 15:32
Más a kommentmező és megint más a szavazófülke. Ott a "derék" német polgárnak jó a jelenlegi állapot. Arról nem beszélve, ha kitart ez a koalíció, a következő választáson már lesz legalább egymillió Hasszán és Husszein. Garantáltan SPD vagy Grün.
angie1
2025. november 16. 15:32
A helyzet az, hogy most már lehet utazni minden országba simán Európában és lehet látni, hogy kinél mi van. Nem igazán lehet vetíteni. Ráadásul Orbán Viktor reális dolgokat mond, csak vannak, akiknek érdeke tönkre tenni Európát és azon dolgoznak, hogy ez megtörténjen. Ukrajnán keresztül akarják elszegényíteni a népet, csak már ezt az emberek nem szeretnék tovább nyelni! Minden a kétszerese lett a "háború" miatt, és tuti, ha bebejeződik, marad is a kétszerese, mert a kapzsiság nem ismer határokat! Minden eszközt bevetnek, hogy megkeserítsék az életünket, csak már rohadtul elég!
Burg_kastL71-C
•••
2025. november 16. 15:17 Szerkesztve
Orbán Viktor nem V. Putyin szolgálója, jobb ha észhez térnek a támadói. Úgy látom, hogy az igazi cél valójában, összedönteni ezt a nyugat-európai bűnszövetséget és újjáépíteni egy másik gazdasági közösséget -- EGK -- , mint ami volt. A politikai terrort és a pénzügyi verőembereiket száműzni kell. A keresztapákat és keresztanyákat pedig ( ez most sántít, mert ezeknek a keresztség maga a pokol ) ki kell szorítani a európai szervezetből. O. V. ehhez keres szünet nélkül támogatókat és D. Trump személyében a legerősebbet megtalálta,... Isten segítségével. Nem két nap alatt fog sikerülni, de jó az irány.
