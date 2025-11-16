Orbán Viktor elárulta, mi lesz a választás legfontosabb témája (VIDEÓ)

Hozzáfűzte: Magyarország biztonságát a Berlin-Moszkva-Isztambul háromszög határozza meg.
Minél tovább tart a háború, Oroszország annál erősebb lesz
Kijelentette azt is, hogy „minél tovább folytatódik az ukrajnai háború, Oroszország annál erősebbé válik”. Magyarországnak régi tapasztalatai vannak Oroszországról, „jól ismerjük őket”, így Magyarország hasznos közreműködő lehet mindazok számára, akik békét szeretnének teremteni Ukrajnában. Egyúttal csodálkozását fejezte ki, hogy Németországban mindennapossá vált a „háborús beszéd” a politikában. Megemlítette, hogy akkor sem tört volna ki a háború, ha Angela Merkel lett volna a német kancellár akkoriban. Németország nélkül az európai álláspont sosem lesz békepárti – hangsúlyozta.
Alice Weidelről, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökéről azt mondta, hogy budapesti látogatásán nagy hatást tett rá. Különösen a gazdaság területén vannak nagyon világos elképzelései – emelte ki.
Szó esett az interjúban arról is, hogy Magyarország kivételt kapott az orosz olajexportra vonatkozó amerikai szankciók alól. Elmondta: megállapodtak Donald Trumppal abban, hogy mindaddig, amíg mindketten hivatalban vannak, ez érvényben marad. Elmagyarázta az amerikai elnöknek, hogy ha Magyarország elesik az orosz olajtól, az azonnali többszörös áremelkedést eredményez, és "háztartások millióinak" végét jelenti. Trump megértette, hogy Magyarországnak nincs alternatívája, hiszen nincs tengere - fejtette ki. Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy Németország már Magyarország előtt kivételt kapott a szankció alól.