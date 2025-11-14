Ft
energiaellátási válság Bulgária Balkán Szerbia üzemanyagárak amerikai szankciók Románia

Pánikszerűen próbálja megakadályozni az üzemanyagválságot Bulgária, Románia és Szerbia, mielőtt elszabadulnak az árak

2025. november 14. 17:59

Bulgária, Románia és Szerbia egyszerre próbálja elkerülni az energiapiac összeomlását és a munkahelyek tömeges megszűnését, miközben kapkodva keresik a kiutat a válságból. A térséget súlyosan érintheti a közelgő szankció, amely miatt mindhárom ország rohamtempóban készíti elő a beavatkozásokat és a tulajdonosváltásokat.

2025. november 14. 17:59
null

A térség három országa – Bulgária, Románia és Szerbia – egyszerre néz szembe az amerikai szankciók fenyegető hatásaival, amelyek október 22-én kezdtek el érezhetően nyomást gyakorolni az energiaszektorra. A Trump-adminisztráció döntése, amellyel befagyasztotta a Rosznyefty és a Lukoil amerikai vagyonát, és másodlagos büntetéseket helyezett kilátásba, olyan lavinát indított el, amelyre a régió országai láthatóan nem készültek fel. A Balkan Insight szerint mindhárom államban egyszerre csapott át pánikba a helyzet, mivel az üzemanyag-ellátás, a hazai készletek és több tízezer munkahely sorsa vált bizonytalanná.

Bulgária, Románia és Szerbia pánikszerű lépésekkel védekezik a szankció okozta üzemanyagválság ellen, mielőtt összeomlana az ellátás.
Bulgária, Románia és Szerbia pánikszerű lépésekkel védekezik a szankciók okozta üzemanyagválság ellen, mielőtt összeomlana az ellátás.
Forrás: Andrej ISAKOVIC / AFP

A szankciók fenyegetése felgyorsította a bolgár lépéseket

Bulgáriában a kormány villámtempóban igyekezett jogi védőhálót fonni a Lukoil Burgaszban működő, stratégiai jelentőségű finomítója köré. A kabinet november 7-én döntött úgy, hogy külső adminisztrátort rendel ki a létesítményhez, és előkészíti annak eladását. A cél az volt, hogy a tulajdonosváltás még a november 21-én hatályba lépő amerikai szankciók előtt megtörténjen.

A folyamat sebessége viszont példátlan volt: az energiabizottság a parlament épülete mellett mindössze 26 másodperc alatt fogadta el a törvénymódosítást. 

Ez nemcsak a bolgár médiát, hanem az ellenzéket is sokkolta. A Demokratikus Bulgária politikusa, Atanas Atanaszov úgy fogalmazott: 

Ezek mind nagyon kaotikus lépések.

A kritikusok szerint a sietség azt mutatja, hogy a kormány nem ura a helyzetnek, és elképzelhető, hogy a finomítót egy kormánybarát szereplőnek adják át, miközben elmulasztanak fellépni az országot régóta uraló olajmonopóliummal szemben. Bojko Boriszov, a GERB vezetője megerősítette: 

Van egy jelentkező, és olyasvalaki, akit minden partnerünkkel egyeztettünk.

A döntést azonban így is sokan túl későinek tartják. Boriszov maga is bírálta a kabinetet, mondván a kormány túl későn lépett, és csak most kezdett menekülőút után nézni. A helyzet érzékeltetésére érdemes kiemelni: 

  • a burgaszi finomító 1998 óta működik, és 
  • Bulgária üzemanyag-szükségletének több mint kétharmadát adja. 

Ha az amerikai szankciók blokkolnák a tevékenységét, az ország azonnali ellátási zavarokkal és áremelkedéssel nézne szembe.  Ezt már előre jelezte az október 31-én meghozott drasztikus lépés is, amikor Bulgária ideiglenesen felfüggesztette a dízel- és repülőgép-üzemanyag exportját, hogy megelőzzék a szankciók miatti hiányt. A moszkvai reakció sem váratott magára. Oroszország szófiai nagykövete, Eleonora Mitrofanova úgy nyilatkozott: 

A bolgárok nagyon kockázatosan cselekszenek, veszélyes precedenst teremtenek.

A Lukoil vezetése eközben mélyen hallgatott, ami tovább növelte a bizonytalanságot.

Románia saját kezébe venné a finomítót

Románia helyzete sem kevésbé sürgető. A Lukoil 320 benzinkutat működtet az országban, és birtokolja a Petrotel Ploiești finomítót, amely az ország harmadik legnagyobb kapacitású létesítménye, és a Fekete-tenger kontinentális talapzatán is rendelkezik kitermelési jogokkal. Ha a szankciók blokkolják a működést, az nemcsak üzemanyaghiányt okozna, hanem a román energiarendszer stabilitását is veszélybe sodorná.

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter már egyértelműen jelezte: a kormány kész az államosítás lehetőségére. 

A miniszter szerint Romániának át kell vennie az irányítást, hogy biztosítsa az ország energiaellátását, a szankciók betartását és a munkahelyek megvédését. Facebook-üzenetében úgy fogalmazott, hogy az új törvényeknek egyszerre kell garantálniuk a teljes megfelelést az amerikai szankciós rendszerrel és a finomító folyamatos üzemelését, illetve a termékek értékesítését.

Megjegyezte azt is: Románia nem fog halasztást kérni a november 21-i határidőre, és támogatja az amerikai kezdeményezésű szankciók összehangolt érvényesítését az Európai Unióban.

A helyzet nagyságrendje jól érzékelhető: a Lukoil leállása nemcsak az ország benzinkútjainak közel 20 százalékát érintené, hanem a finomító kiesése regionális szintű ellátási problémákat is okozhatna.

Szerbiában létkérdés a hazai olajcég megmentése

Szerbia számára a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) részben orosz tulajdonban van, így a szankciók közvetlenül is érinthetik a működését. A Gazprom Nyefty 44,85 százalékos, a JSC Intelligence pedig 11,3 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban.

Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter közölte: a két orosz tulajdonos hivatalosan kérte az amerikai pénzügyminisztériumtól a működési engedély meghosszabbítását. 

A kérelemben az áll, hogy az orosz fél kész átengedni az ellenőrzést és befolyást a NIS felett egy harmadik félnek, ha ez szükséges a fennmaradáshoz. Az aggodalmakat tovább fokozza, hogy a Lukoil is jelentős szereplő Szerbiában: 112 töltőállomással a második legnagyobb piaci szereplő. A két vállalat együttesen a szerb üzemanyagpiac majdnem egyharmadát adja. 

Ha a szankciók blokkolnák a működésüket, az ország azonnal súlyos ellátási zavarokkal, üzemanyagdrágulással és gazdasági visszaeséssel szembesülne.

A belgrádi vezetés ezért most kétségbeesetten keresi a megoldást, amely lehetővé teszi a NIS értékesítését vagy átstrukturálását úgy, hogy a cég tovább működhessen az amerikai szankciós rezsim megsértése nélkül.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

