Pánikszerűen próbálja megakadályozni az üzemanyagválságot Bulgária, Románia és Szerbia, mielőtt elszabadulnak az árak

A térség három országa – Bulgária, Románia és Szerbia – egyszerre néz szembe az amerikai szankciók fenyegető hatásaival, amelyek október 22-én kezdtek el érezhetően nyomást gyakorolni az energiaszektorra. A Trump-adminisztráció döntése, amellyel befagyasztotta a Rosznyefty és a Lukoil amerikai vagyonát, és másodlagos büntetéseket helyezett kilátásba, olyan lavinát indított el, amelyre a régió országai láthatóan nem készültek fel. A Balkan Insight szerint mindhárom államban egyszerre csapott át pánikba a helyzet, mivel az üzemanyag-ellátás, a hazai készletek és több tízezer munkahely sorsa vált bizonytalanná.

Bulgária, Románia és Szerbia pánikszerű lépésekkel védekezik a szankciók okozta üzemanyagválság ellen, mielőtt összeomlana az ellátás.

Forrás: Andrej ISAKOVIC / AFP

A szankciók fenyegetése felgyorsította a bolgár lépéseket

Bulgáriában a kormány villámtempóban igyekezett jogi védőhálót fonni a Lukoil Burgaszban működő, stratégiai jelentőségű finomítója köré. A kabinet november 7-én döntött úgy, hogy külső adminisztrátort rendel ki a létesítményhez, és előkészíti annak eladását. A cél az volt, hogy a tulajdonosváltás még a november 21-én hatályba lépő amerikai szankciók előtt megtörténjen.