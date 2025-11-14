Pánikszerűen próbálja megakadályozni az üzemanyagválságot Bulgária, Románia és Szerbia, mielőtt elszabadulnak az árak

Ez nemcsak a bolgár médiát, hanem az ellenzéket is sokkolta. A Demokratikus Bulgária politikusa, Atanas Atanaszov úgy fogalmazott:
Ezek mind nagyon kaotikus lépések.
A kritikusok szerint a sietség azt mutatja, hogy a kormány nem ura a helyzetnek, és elképzelhető, hogy a finomítót egy kormánybarát szereplőnek adják át, miközben elmulasztanak fellépni az országot régóta uraló olajmonopóliummal szemben. Bojko Boriszov, a GERB vezetője megerősítette:
Van egy jelentkező, és olyasvalaki, akit minden partnerünkkel egyeztettünk.
A döntést azonban így is sokan túl későinek tartják. Boriszov maga is bírálta a kabinetet, mondván a kormány túl későn lépett, és csak most kezdett menekülőút után nézni. A helyzet érzékeltetésére érdemes kiemelni: